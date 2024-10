"Informant": Serie mit Jürgen Vogel heute beim Filmfest Hamburg Stand: 02.10.2024 10:05 Uhr In der ARD Serie "Informant - Angst über der Stadt" versetzen Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft. Sie feiert heute beim Filmfest Hamburg Preview - in der Elbphilharmonie.

Die sechs Folgen der Thriller-Serie sind ab dem 11. Oktober 2024 in der ARD Mediathek und am 16. und 17. Oktober in Das Erste zu sehen. Vorab werden sie als Special-Presentation im Rahmen des Filmfest Hamburg gezeigt.

Matthias Glasner inszeniert Serie mit Jürgen Vogel

Die Serie erzählt in sechs Teilen davon, wie die Angst Ungeheuer gebiert; wie eigene Interessen dazu führen, dass entweder zu viel oder zu wenig getan wird - und wie dadurch Menschen und Familien zerstört werden. Matthias Glasner, für "Sterben" in diesem Jahr mit einem Deutschen Filmpreis in Gold und einem Silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet, schrieb die Drehbücher und inszenierte die Serie mit Jürgen Vogel, Elisa Schlott und Ivar Wafaei in den Hauptrollen.

Das Ergebnis ist ein moderner, urbaner Thriller - schockierend, vielschichtig und unterhaltsam. "Informant - Angst über der Stadt" ist eine Produktion der filmpool fiction in Koproduktion mit dem NDR, der ARD Degeto, Arte und dem NRK für die ARD.

