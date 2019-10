Stand: 12.10.2019 08:55 Uhr

Komödie mit Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu Ich war noch niemals in New York , Regie: Philipp Stölzl Vorgestellt von Krischan Koch

"Ich war noch niemals in New York" ist einer der größten Hits von Udo Jürgens. Auch das gleichnamige Musical mit 22 seiner Lieder lockte rund sechs Millionen Zuschauer ins Theater. Damit ist es das erfolgreichste Musical aus dem deutschsprachigen Raum. Jetzt wurde es mit prominenter Besetzung, mit Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach und Uwe Ochsenknecht verfilmt.

Es beginnt mit einem Unfall im Haushalt. Nach einem Sturz verliert Maria (gespielt von Katharina Thalbach) ihr Gedächtnis. Im Krankenhaus kann sie an nichts mehr erinnern. An fast nichts. Eines weiß Maria aber ganz genau: Sie war noch niemals in New York.

Turbulente Schiffsreise für zwei blinde Passagiere

Deshalb schmuggelt sie sich als blinde Passagierin an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes. Ehe die Tochter, die überdrehte und überschminkte TV-Moderatorin Lisa (Heike Makatsch) ihre verwirrte Mutter vom Schiff herunterholen kann, hat der Dampfer mit beiden an Bord abgelegt.

Augenblicklich landen Mutter und Tochter in einer anderen Welt und vergessen die Zwänge des Alltags. Unter Deck wird zu griechischem Wein getanzt. Lisa verguckt sich in einen charmanten alleinerziehenden Vater (Moritz Bleibtreu) und die rekonvaleszente Maria trifft auf einen gealterten Gigolo (Uwe Ochsenknecht), der sie aus frühester Jugend kennt.

Altbekannte Hits erfrischend neu interpretiert

Der Film schwelgt in nostalgischen Schiffskulissen, rotvioletten Sonnenuntergängen und Schlagerseligkeit. Heike Makatsch musste sich an Udo Jürgens erst gewöhnen, wie sie erzählt. Doch die neuen Arrangements haben die Songs entstaubt und ihr nahe gebracht: "Jetzt, wo wir das pure Material vor uns haben, nämlich die Melodien und den Text in einem anderen Gewand, da sieht man schon den Gehalt, den diese Lieder haben, und was der in den Leuten auslösen kann. Für so ein Musical sind die Songs wirklich perfekt."

Auch wenn das Starensemble mit Udo Jürgens stimmlich nicht immer ganz mithalten kann, die Songs haben tatsächlich eine neue Frische bekommen. Vor allem gelingt es Regisseur Udo Stölzl, die Tanz- und Gesangsnummern zu kleinen Geschichten zu verbinden, die auch von den Ängsten und Sehnsüchten der Helden erzählen. Die überzuckerten Liebesschmonzetten werden dann mit deutlichem Augenzwinkern präsentiert.

Darsteller mit großem Spaß am Spiel

Wenn Uwe Ochsenknecht mit blondierter Tolle singend durch die Kabinenflure des Luxusliners fegt, gibt es kein Halten mehr. Auch Heike Makatsch, Katharina Thalbach und Moritz Bleibtreu hatten offenbar großen Spaß daran, es einmal richtig krachen zu lassen. Das ist wunderbar albern, mal rührselig, komisch und quietschbunt. Ein herrliches Spektakel.

Ich war noch niemals in New York Genre: Komödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland, Österreich Zusatzinfo: mit Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach, Uwe Ochsenknecht Regie: Philipp Stölzl Länge: 129 Min. FSK: ohne Altersbeschränkung Kinostart: 17. Oktober 2019

