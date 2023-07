Stand: 13.07.2023 21:00 Uhr "Ich war Kaiser von China": Autor Richard von Schirach gestorben

Der Autor Richard von Schirach ist tot. Der Sinologe starb bereits am Dienstag im Alter von 81 Jahren, wie der Hanser Verlag am Donnerstag in München mitteilte. Seine Werke waren in viele Sprachen übersetzt worden, er selbst war unter anderem Übersetzer und Herausgeber der Biografie des letzten chinesischen Kaisers Pu Yi. Diese erschien 1973 unter dem Titel "Ich war Kaiser von China. Vom Himmelsohn zum neuen Menschen" im Hanser Verlag und wurde unter dem Titel "Der letzte Kaiser" von Bernardo Bertolucci verfilmt. 2005 erschien Richard von Schirachs autobiografisches Buch "Der Schatten meines Vaters". | Sendebezug: 13.07.2023 18:55 | NDR Info