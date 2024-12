Horrorfilme: Die gruseligsten Filme 2024 im Kino und Streaming Stand: 26.12.2024 13:55 Uhr 2024 bot gute Horrorfilme im Kino und bei den Streaminganbietern. Zu den besten gehörten "The Substance", "Heretic", und "Longlegs". Es gab auch ein Wiedersehen mit dem "Joker" in "Folie à deux", mit dem Animationsfilm "Coraline" und der Ridley "Alien"-Saga.

von Patricia Batlle

Aktuell läuft der Horrorfilm "Heretic" von Scott Beck und Bryan Woods im Kino - und lockt die Fans des Genres in die Lichtspielsäle. Darin geht es um zwei Zeuginnen Jehovas (Sophie Thatcher, Chloe East), die versuchen, einen allein lebenden Mann für ihren Glauben zu gewinnen. Hugh Grant hat seit einigen Jahren ein Comeback durch seine Rollen in "Paddington" - und glänzt hier als Superfiesling mit nettem Gesicht.

AUDIO: Horrorfilm "Heretic" - Hugh Grant als Monster mit Charme (3 Min) Horrorfilm "Heretic" - Hugh Grant als Monster mit Charme (3 Min)

Mit "Longlegs" lief ein sehr erfolgreicher Horrorfilm im Kino, der ein Überraschungserfolg mit Starschauspieler Nicolas Cage war. Und der Eröffnungsfilm beim Filmfest Venedig "Beetlejuice, Beetlejuice" des Gruselkönigs der 80er-Jahre, Tim Burton, kommt bei der internationalen Kritik des Festivals sehr gut an.

Außerdem sollte lief im August das Jubiläum einer der besten Gruselfilme aus dem Stop-Motion-Bereich in restaurierter Fasseung: Denn das Studio Laika feierte am 15. August den 15. Geburtstag von "Coraline" von Henry Selick nach dem Roman von Neil Gaimann. Im brillant animierten Film, in vielen Kinos bundesweit in restaurierter 3-D-Fassung zu sehen war, erlebt das elfjährige Mädchen Coraline einen Albtraum, als sie in ihrem eigenen Haus hinter einer Geheimtür auf eine gruselige Parallelwelt stößt. Ihre ganze Familie, sogar ihre Katze, haben hier Knöpfe statt Augen - und es scheint kein Entkommen aus dem Horror zu geben. Die FSK ist zwar ab 6 Jahren, aber der Film ist wirklich sehr gruselig!

"Alien Romulus" - Neuer Teil der "Alien"-Saga seit 15. August im Kino

Der auf Thriller und Horror spezialisierte Regisseur Fede Álvarez ("Don't Breathe", "Evil Dead", "Verschwörung") aus Uruguay verfilmt das neue Abenteuer aus der "Alien"-Saga:"Alien: Romulus". Der mittlerweile siebte Film ist angesiedelt zwischen "Alien" von 1979 und und "Aliens" von "1986". Erneut hat Sir Ridley Scott, Regisseur und Schöpfer der Horror-Saga, den neuen Film produziert - und mit am Drehbuch gearbeitet. Beim Inszenieren hat die nun 86-jährige Regie-Legende dem 47-jährigen Kollegen größtmögliche Freiheit gelassen und sich nach Angaben eines BBC-Interviews auch gar nicht in dessen Arbeit eingemischt. Im Film stößt eine Gruppe von jungen Wissenschaftlern und Abenteurerinnen im All auf eine verlassene Station. Sie ahnen nicht, was sie darin finden werden. Zur Besetzung gehören: Cailee Spaeny, Isabela Merced und David Jonsson Fray.

AUDIO: Horror im All: "Alien Romulus" von Fede Alvarez (5 Min) Horror im All: "Alien Romulus" von Fede Alvarez (5 Min)

"Cuckoo" - Klassischer Horror mit Dan Stevens und Hunter Schafer seit 29. August im Kino

Bei der Berlinale feierte ein Film des in Leipzig geborenen Regisseurs Tilmann Singer Weltpremiere, der am 29. August ins Kino kommt. Gedreht wurde er übrigens zum Teil im Hessen - auf 35 Millimeter-Filmmaterial. Der deutsche Regisseur Tilman Singer setzt hier geschickt tolle (visuelle) Ideen für Horror um. "Euphoria"-Streaming-Star Hunter Schafer glänzt in ihrer ersten Kino-Hauptrolle als Tochter einer Patchworkfamilie, die aus gesundheitlichen Gründen in ein Ressort in den deutschen Alpen zieht, das weit abgelegen von anderen Orten in einem grünen Tal liegt. Gretchen (Schafer) nimmt dort aus Langeweile einen Job an der Rezeption an, um ihr Deutsch zu verbessern, was der Klinikleiter Herr König (Dan Stevens) sehr begrüßt. Gretchens kleine Halbschwester wird parallel in der Klinik behandelt - sie kann nicht sprechen - und manchmal dringen durchdringende Schreie aus ihrem Körper. In der Rezeption häufen sich in kurzer Zeit jedoch merkwürdige Dinge - und der Klinikleiter scheint sehr großes Interesse daran zu haben, dass Gretchen nicht abreist. Warum nur?

Video ab 22:00 Uhr – nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren VORSCHAU: "Cuckoo": Horrorfilm aus Deutschland mit Hunter Schafer (2 Min)

"The Substance": Blutiger Body-Horror mit Demi Moore seit 19. September im Kino, danach auf MUBI

Der Streamingdienstanbieter "MUBI" hat sich beim Filmfest Cannes den Drehbuchpreis-Sieger geholt. Er brauchte ihn zunächst am 19. August ins Kino und später auf seine Plattform. Die Französin Coralie Fargeat entlarvt darin die ständigen Anforderungen an Jugend und Schönheit aus der Welt der Schauspielerei und der bewegten Bilder.

Darin hat Elisabeth Sparkle (Demi Moore) die besten Jahre hinter sich und wird eines Tages von ihrem sexistischen Produzenten gefeuert. Danach hat sie einen Autounfall. Auf mysteriöse Weise erhält sie das Angebot für eine Substanz, die quasi eine Art Verjüngungskur bedeutet - aber man muss sich streng an gewisse Regeln halten, sonst droht Schlimmstes. Der von Demi Moore, Margaret Qualley und Dennis Quaid fabelhaft gespielte Thriller hat es in sich - und enthält eine heftige Kritik an den dauerhaft geschönten Bildern und an Hollywoods Jugendwahn. Der Film ist für zahlreiche Golden Globes nominiert.

VIDEO: The Substance- Trailer des Horrorfilms mit Demi Moore (1 Min)

"Love Lies Bleeding" - Blutige Kämpfe mit Kristen Stewart seit 18. Juli im Kino

Dieser Horrorfilm, ein blutiger, romantischer Neo-Noir-Film in einem verschlafenen Kaff in New Mexiko, ist der zweite von Regisseurin Rose Glass. Es geht um zwei Frauen im Bodybuilding- und Gangstermilieu, die sich Hals über Kopf ineinander verlieben. Ein mit der Neuentdeckung Katy M. O'Brian, Kristen Stewart, Dave Franco und Ed Harris besetzter Rausch an Kinobildern, die von einer Spirale der Gewalt erzählen.

AUDIO: Filmtipp: "Love Lies Bleeding" (4 Min) Filmtipp: "Love Lies Bleeding" (4 Min)

"Under Paris - Im Wasser der Seine" - Hai-Horror in Paris seit 5. Juni auf Netflix

Pünktlich zu den Olympischen Spielen in Frankreich erschien auf Netflix ein Horrorfilm, der natürlich in Paris spielt: Der Horror spielt sich mit Haien ab - in der Seine in Paris! Die Handlung ab dem 5. Juni auf dem Streamingdienst: Es ist der Sommer 2024 und Paris trägt zum ersten Mal an der Seine die Weltmeisterschaft im Triathlon aus. Sophia, eine brillante Wissenschaftlerin, erfährt von der jungen Umweltaktivistin Mika, dass in den Tiefen des Flusses ein riesiger Hai lauert. Wenn sie ein Blutbad im Herzen der Stadt verhindern wollen, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als mit dem Chef der Flussbrigade der Pariser Polizei Adil zusammenzuarbeiten. Im Thriller von Xavier Gens (Regisseur bei der Netflix-Serie "Lupin") spielen mit: Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Léa Léviant, Iñaki Lartigue und José Antonio Pedrosa Moreno.

"Joker - Folie à Deux": Comicverfilmung mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix seit 3. Oktober im Kino

"Joker - Folie à Deux" ist eine Fortsetzung, erneut von Todd Phillips, um die Figur Joker aus der "Batman"-Comicwelt, erweitert um die Sängerin Lady Gaga. Der Inhalt: Die Welt des Wahnsinns von Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trifft in Gotham City auf Psychiaterin Harleen Quinzel (Lady Gaga). Diese wird unter Einfluss des Jokers zu Harley Quinn. Ob der Horrortrip auch ein Musical ist, steht noch nicht fest. Beide Hauptdarsteller werden jedoch in "Joker - Jolie à deux" singen.

VORSCHAU: Trailer des Films Jolie Joker a deu (2 Min)

Elf Filme von Michael Haneke in der Arte-Mediathek, darunter "Funny Games"

Bei den meisten oben genannten Filmen handelt es sich um englischsprachige Produktionen. Dass aber der Österreicher Michael Haneke, mittlerweile 82 Jahre alt, ein Meister des Horrors ist, zeigen viele seiner meist deutschsprachigen Filme, von denen aktuell elf in der Arte Mediathek zu entdecken sind. Darunter "Das weiße Band", der 2009 die Goldene Palme in Cannes gewann und die Elfriede-Jelinek-Verfilmung "Die Klavierspielerin" von 2001 mit Isabelle Huppert und Susanne Lothar. Beide zeigen den Horror in Familienkonstellationen. Die Filme, darunter "Funny Games", sind in der Arte Mediathek zu finden.

Übersicht der Horrorfilme im Kino und auf Streamingdiensten 2024 Datum Film Regie 16.4. Abigail (Kino) Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett seit April Get Out (Amazon Prime) Jordan Peele 8.5. Planet der Affen: New Kingdom (Kino) Wes Ball 23.5 Furiosa (Kino) George Miller 5.6. Under Paris - Im Wasser der Seine (Netflix) Xavier Gens 6.6. Late Night with the Devil (Kino) Colin Cairnes & Cameron Cairnes 18.7. Love Lies Bleeding (Kino) Rose Glass 8.8. Longlegs (Kino) Oz Perkins 15.8. Alien Romulus (Kino) Fede Alvarez 29.8. Cuckoo (Kino) Tilmann Singer 12.9. The Crow (Kino) Rupert Sande 19.9. The Substance (Kino) Coralie Fargeat 5.10. Joker - Folie à Deux (Kino) Todd Phillips 2025 Nosferatu Dave Eggers

AUDIO: Michael Haneke: Meisterregisseur des Leids (4 Min) Michael Haneke: Meisterregisseur des Leids (4 Min)

