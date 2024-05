Horrorfilme 2024: Die gruseligsten Filme im Kino und Streaming Stand: 22.05.2024 08:28 Uhr 2024 bietet gute Horrorfilme im Kino und bei den Streaminganbietern. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit dem "Joker" in "Folie à deux" und mit der Welt von "Mad Max" in "Furiosa" sowie mit dem "Alien". Außerdem läuft "Get Out" bei Amazon Prime.

von Patricia Batlle

Horrorfilm-Fans können sich auf ein Prequel zur "Mad Max"-Reihe freuen. Zunächst feierte der neue Blockbuster "Furiosa" des Regisseurs George Miller beim Filmfest in Cannes seine Weltpremiere. Doch bereits am 23. Mai startet die Vorgeschichte der Hauptdarstellerin Furiosa aus "Fury Road" - damals noch verkörpert von Charlize Theron - im deutschen Kino. Der Trailer verspricht erneut die verrücktesten Stunts und eine Vigilante-Rachegeschichte mit Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth in den Hauptrollen.

"Abigail" - Film über eine Horrorballerina, seit 16. April im Kino

Bereits gestartet ist mit "Abigail" ein Film mit dem Briten Dan Stevens im Kino, den man etwa aus dem Maria-Schrader-Film "Ich bin dein Mensch" kennt. Eine Gruppe von Leuten entführt ein zwölfjähriges Ballerina-Mädchen, die Tochter eines mächtigen Unterweltlers, und zieht sich mit ihr in ein abgelegenes Herrenhaus zurück. Dort erleben sie ihr blaues Wunder mit dem Kind, das kein normales Mädchen ist. Regie: Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett.

Aktuell laufen zudem mehrere Horrorfilme mit Nonnen im Kino: einerseits "Das erste Omen" von Arkasha Stevenson mit Charles Dance und "Immaculate" mit Sydney Sweeney von Michael Mohan.

"Planet der Affen - New Kingdom", Teil vier der Saga ab 8. Mai im Kino

Wes Ball inszeniert das vierte Kapitel der dystopischen Saga, in der Affen die Menschen jagen. Die Handlung spielt 300 Jahre nach der blutigen Auseinandersetzung zwischen Caesar (Andy Serkis) und dem Colonel (Woody Harrelson). Affenanführer Proximus Caesar (Kevin Durand) versklavt andere Affen-Clans, um eine geheime, menschliche Technologie zu finden, die Menschen sind (laut Pressetext) "wieder Wilde geworden". Zur Besetzung gehören auch Freya Allan und William H. Macy.

"Love Lies Bleeding" - Blutige Kämpfe mit Kristen Stewart ab 13. Juni im Kino

Dieser Horrorfilm, ein blutiger, romantischer Neo-Noir-Film in einem verschlafenen Kaff in New Mexiko, ist der zweite von Regisseurin Rose Glass. Es geht um zwei Frauen im Bodybuilding- und Gangstermilieu, die sich Hals über Kopf ineinander verlieben. Ein mit der Neuentdeckung Katy M. O'Brian, Kristen Stewart, Dave Franco und Ed Harris besetzter Rausch an Kinobildern, die von einer Spirale der Gewalt erzählen.

"Get Out" - Meisterfilm von Jordan Peele, aktuell auf Amazon Prime

Regisseur Jordan Peele spießt genüsslich die scheinbare Liberalität der gehobenen weißen Gesellschaft auf. Dieser Horrorfilm, der in den USA zu einem Überraschungserfolg wurde und einen Oscar erhielt, ist irgendetwas zwischen Trash und Gesellschaftssatire. Der Film arbeitet mit einfachsten, aber eindringlichen Mitteln. Und mit einem klassischen Schema des Horrorfilms: Nach und nach verdichten sich die Zeichen dafür, dass in diesem vordergründig entspannten weißen Haushalt etwas nicht stimmt. Wie weggetreten wirken die schwarzen Hausangestellten. Zu einem Fest rund um den zukünftigen Schwiegersohn erscheint eine etwa 60-jährige weiße Nachbarin mit einem mindestens 30 Jahre jüngeren schwarzen Lebensgefährten. Auch er wirkt seltsam abwesend. Als Chris ihn fotografiert, bekommt der junge Mann Nasenbluten. Und dann gibt es da plötzlich diese mehr oder wenigen offen rassistischen Bemerkungen zu seinem Körper. Zur Besetzung gehören Catherine Keener, Daniel Kaluuya, Allison Williams und Bradley Whitford.

"Under Paris - Im Wasser der Seine" - Hai-Horror in Paris ab 5. Juni auf Netflix

Pünktlich zu den Olympischen Spielen in Frankreich erscheint auf Netflix ein Horrorfilm, der natürlich in Paris spielt: Der Horror spielt sich mit Haien ab - in der Seine in Paris! Die Handlung ab dem 5. Juni auf dem Streamingdienst: Es ist der Sommer 2024 und Paris trägt zum ersten Mal an der Seine die Weltmeisterschaft im Triathlon aus. Sophia, eine brillante Wissenschaftlerin, erfährt von der jungen Umweltaktivistin Mika, dass in den Tiefen des Flusses ein riesiger Hai lauert. Wenn sie ein Blutbad im Herzen der Stadt verhindern wollen, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als mit dem Chef der Flussbrigade der Pariser Polizei Adil zusammenzuarbeiten. Im Thriller von Xavier Gens (Regisseur bei der Netflix-Serie "Lupin") spielen mit: Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Léa Léviant, Iñaki Lartigue und José Antonio Pedrosa Moreno.

"Cuckoo" - Klassischer Horror mit Dan Stevens und Hunter Schaefer ab 8. August im Kino

Bei der Berlinale feierte ein Film des in Leipzig geborenen Regisseurs Tilmann Singer Weltpremiere, der am 8. August ins Kino kommt. "Euphoria"-Streaming-Star Hunter Schaefer glänzt hier als Tochter einer Patchworkfamilie, die aus gesundheitlichen Gründen in ein Ressort in den deutschen Alpen zieht, das weit abgelegen von anderen Orten in einem grünen Tal liegt. Gretchen (Schaefer) nimmt dort aus Langeweile einen Job an der Rezeption an, um ihr Deutsch zu verbessern, was der Klinikleiter Herr König (Dan Stevens) sehr begrüßt. Gretchens kleine Halbschwester wird parallel in der Klinik behandelt - sie kann nicht sprechen - und manchmal dringen durchdringende Schreie aus ihrem Körper. In der Rezeption häufen sich in kurzer Zeit jedoch merkwürdige Dinge - und der Klinikleiter scheint sehr großes Interesse daran zu haben, dass Gretchen nicht abreist. Warum nur?

"Alien Romulus" - Neuer Teil der "Alien"-Saga ab 15. August im Kino

Der auf Thriller und Horror spezialisierte Regisseur Fede Alvarez ("Don't Breathe", "Evil Dead", "Verschwörung") aus Uruguay verfilmt das neue Abenteuer aus der "Alien"-Saga. Der mittlerweile siebte Film ist angesiedelt zwischen "Alien" von 1979 und und "Aliens" von "1986". Erneut hat Sir Ridley Scott, Regisseur und Schöpfer der Horror-Saga, den neuen Film produziert. Darin stößt eine Gruppe von Abenteuererinnen und Abenteurern im All auf eine verlassene Station. Sie ahnen nicht, was sie darin finden werden. Zur Besetzung gehören: Cailee Spaeny, Isabela Merced und David Jonsson Fray.

"Joker - Folie à Deux": Comicverfilmung mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix ab 3. Oktober im Kino

Seit wenigen Tagen ist der erste Trailer zu "Joker - Folie à Deux" veröffentlicht worden. Eine Fortsetzung, erneut von Todd Phillipps, um die Figur Joker aus der "Batman"-Comicwelt, erweitert um die Sängerin Lady Gaga. Der Inhalt: Die Welt des Wahnsinns von Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trifft in Gotham City auf Psychiaterin Harleen Quinzel (Lady Gaga). Diese wird unter Einfluss des Jokers zu Harley Quinn. Ob der Horrortrip auch ein Musical ist, steht noch nicht fest. Beide Hauptdarsteller werden jedoch in "Joker - Jolie à deux" singen.

Elf Filme von Michael Haneke in der Arte-Mediathek, darunter "Funny Games"

Bei den meisten oben genannten Filmen handelt es sich um englischsprachige Produktionen. Dass aber der Österreicher Michael Haneke, mittlerweile 82 Jahre alt, ein Meister des Horrors ist, zeigen viele seiner meist deutschsprachigen Filme, von denen aktuell elf in der Arte Mediathek zu entdecken sind. Darunter "Das weiße Band", der 2009 die Goldene Palme in Cannes gewann und die Elfriede-Jelinek-Verfilmung "Die Klavierspielerin" von 2001 mit Isabelle Huppert und Susanne Lothar. Beide zeigen den Horror in Familienkonstellationen.

Unvergesslich ist "Funny Games" von 1997. Die Handlung: Ein Ehepaar macht mit seinem Sohn in einem Haus am See Urlaub. Die Idylle findet ein jähes Ende, als ein junger Mann unter einem harmlosen Vorwand bei ihnen auftaucht und die Familie überwältigt. Mit einem Komplizen quält er die Familienmitglieder - bis zum bitteren Ende. Der Film hat eine FSK von 18, ist daher ohne Anmeldung nicht ganztägig in der Arte Mediathek zu finden.

Übersicht der Horrorfilme im Kino und auf Streamingdiensten 2024 Datum Film Regie 16.4. Abigail (Kino) Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gilett seit April Get Out (Amazon Prime) Jordan Peele 8.5. Planet der Affen: New Kingdom (Kino) Wes Ball 23.5 Furiosa (Kino) George Miller 5.6. Under Paris - Im Wasser der Seine (Netflix) Xavier Gens 6.6. Late Night with the Devil (Kino) Colin Cairnes & Cameron Cairnes 16.6. Love Lies Bleeding (Kino) Rose Glass 8.8. Cuckoo (Kino) Tilmann Singer 15.8. Alien Romulus (Kino) Fede Alvarez 5.10. Joker - Folie à Deux (Kino) Todd Todd Phillipps 2025 Nosferatu Dave Eggers

