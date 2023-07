Stand: 10.07.2023 11:50 Uhr Hollywood steht vor einem Doppelstreik

Zeitgleich zum Streik der Drehbuchautoren droht der US-Unterhaltungsindustrie von Mittwoch an ein Streik der Schauspieler. Beide Branchen leiden darunter, dass zwar mehr Filme und Serien produziert werden, aber die Budgets sinken und bei Serien oft weniger Folgen pro Staffel gedreht werden. Sollte eine Einigung zwischen der Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA und dem Verband der TV- und Filmstudios in letzter Minute ausbleiben, könnten durch den folgenden Streik laut Einschätzungen von US-Medien kaum noch Filme und Serien gedreht werden. Bis 23.59 Uhr am Dienstagabend (Ortszeit Los Angeles) gilt noch ein Verhandlungsfrieden. | Sendebezug: | 10.07.2023 11:30 | NDR Kultur