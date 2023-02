Stellan Skarsgård im berührenden Film "Hoffnung" zum Weltkrebstag Stand: 03.02.2023 13:17 Uhr Das NDR Fernsehen zeigt zum Weltkrebstag am 4. Februar ab 22.45 Uhr Maria Sødahls semi-autobiografisches Krebsdrama "Hoffnung". Der Berlinale-Publikumsliebling war 2021 Norwegens Oscar-Kandidat.

Das NDR Fernsehen zeigt den Film in Deutscher Erstausstrahlung. Er ist bereits jetzt bis zum 5. März 2023 bei NDR.de und in der ARD Mediathek zu finden (FSK 12).

"Hoffnung": Krebsdrama basiert auf wahrer Geschichte der Autorin

Der Film basiert auf der wahren Geschichte der Autorin und Regisseurin Maria Sødahl, verheiratet mit Filmregisseur Hans Peter Molland, mit dem sie eine Patchworkfamilie hat.

Bei der Bühnenchoreographin Anja, gespielt von Andrea Bræin Hovig, wird ein Gehirntumor diagnostiziert. Während sie im Vorjahr ein Lungenkarzinom noch ausheilen konnte, lautet der Befund diesmal: unheilbar. So durchleben Anja und ihr Partner, der Theater- und Filmregisseur Thomas (Stellan Skarsgård) kurz vor Heiligabend die schwerste Zeit ihres Lebens. Über die Feiertage können sie die Erkrankung vor den sechs Kindern noch verbergen. Doch während der Vorbereitungen auf einen raschen chirurgischen Eingriff geht dies nicht mehr.

Die seelischen Belastungen stellen die Familienmitglieder vor eine Bewährungsprobe, auch Anja selbst. Im Angesicht ihres möglichen Todes zieht sie manche Lebensentscheidung in Zweifel, darunter auch die Beziehung zu Tomas.

Herausforderungen einer Krise - mit Trost und Hoffnung

Schonungslos stellt sich Maria Sødahl mit ihrem autobiografischen Familiendrama den Herausforderungen einer persönlichen Krise. Behutsam offenbart sie, was ihr Hoffnung auf deren Bewältigung gab: die Hilfe und der Trost von Freunden und Familie.

Der preisgekrönte Film war Publikumsliebling in der Reihe Panorama der Berlinale 2020. Die "Süddeutsche Zeitung" schrieb in ihrer Rezension: "Das klingt nach einer vor Tränen und Kitsch triefenden Schnulze, wird aber zu einer einfühlsamen und oft brutal ehrlichen Studie zwischenmenschlicher Grausamkeiten." Der Film sei eine sensible Studie über Trauer, die weit über eine Krebsdiagnose hinausgehe, lobt der britische "Guardian" den Film mit "zwei herausragenden Darstellern". Es sei ein Film über Liebe, Hoffnung und Intimität.

