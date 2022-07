Abenteurer, Bruchpilot und Therapeut: Harrison Ford wird 75 Stand: 08.07.2022 15:13 Uhr Filme mit Harrison Ford haben Milliarden Dollar eingespielt, dabei musste er sich zu Beginn seiner Karriere in Hollywood noch als Handwerker durchschlagen. Er wird am 13. Juli 80 Jahre alt.

von Nicole Markwald

Zu Ehren seines 80. Geburtstags zeigt die ARD zwei Spielfilme mit Harrison Ford am Sonnabend, 9. Juli: Ab 21.45 Uhr den Film"Sabrina" von 1995. Gleich danach ab 23.45 Uhr "Der einzigen Zeuge" - für die Rolle wurde für einen Oscar nominiert.

Harrison Ford wird 80: Wortkarg, sarkastisch, aber nicht unsympathisch

Wortkarg, sarkastisch, aber nicht unsympathisch - so wirkt Harrison Ford in den meisten seiner Auftritte. Vor wenigen Jahren hatte er einen unfreiwilligen: Bei einer Notlandung auf einem Golfplatz in Santa Monica wurde der Hobbypilot 2015 schwer verletzt. Da hatte er sich gerade erst von einem Beinbruch erholt, den er sich bei den Dreharbeiten zu "Star Wars - Das Erwachen der Macht" zugezogen hatte.

Harrison Ford: Durchbruch als Weltraumkapitän Han Solo

Die Rolle des Weltraumkapitäns Han Solo in der "Star Wars"-Reihe machte Harrison Ford zu einem der kommerziell erfolgreichsten Stars. Mit Regisseur George Lucas hatte er bereits 1973 in "American Graffiti" zusammengearbeitet, da war Ford bereits 35 und hatte sich mit Schreinerarbeiten finanziell über Wasser gehalten. Wie Ford später zugab, war ihm die enorme Bedeutung der Saga von George Lucas anfangs nicht klar: "Ich dachte, die Dreharbeiten überhaupt zu Ende zu bringen, ist ein Erfolg. Es war anstrengend, nervenzerreibend und seltsam - aber auch sehr spaßig."

"Indiana Jones 5" ist abgedreht

Kurz darauf schnappte er sich eine andere Rolle, die ihn bis heute begleitet: Unter Steven Spielberg spielte er das erste Mal den Indiana Jones, den waghalsigen Archäologieprofessor mit Filzhut und Peitsche. Der fünfte Teil der Indiana-Jones-Reihe ist abgedreht, Spielberg führe Regie, George Lucas schrieb das Drehbuch.

Ford verkörperte in den zurückliegenden 50 Jahren nicht nur glaubwürdig den Abenteurer, den unschuldig Verurteilten wie in "Auf der Flucht" oder den CIA-Agenten wie in "Stunde der Patrioten".

Für seine Rolle als Polizist in "Der einzige Zeuge" wurde er 1985 für einen Oscar nominiert. In dem Science-Fiction-Klassiker "Blade Runner" von Ridley Scott spielte er einen Replikantenjäger. Diese Rolle als Ex-Polizist Rick Deckard in einer apokalyptischen Welt hat ihn zweimal in der Karriere beschäftigt: In "Blade Runner 2049" von Denis Villeneuve übernahm Ryan Gosling zwar die Hauptrolle - aber Ford war natürlich prominent als mit an Bord.

2022: Mit 80 dreht Ford Fernsehserie "Shrinking"

Mit 80 denkt Harrison Ford kein bisschen an den Ruhestand. Er dreht aktuell zwei Fernsehserien. Eine über den Yellowstone-Nationalpark mit Helen Mirren und eine für einen großen Streamingdienst namens "Shrinking". Darin spielt er einen Psychotherapeuten, der seinen Patientinnen und Patienten immer das sagt, was er denkt - und dabei alle Therapieregeln außer Acht lässt. Das klingt nach einer Paraderolle für Ford. Happy Birthday!

