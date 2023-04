Harrison Ford in "Indiana Jones 5": Was weiß man über den Film? James Mangold verfilmt das letzte Abenteuer für Harrison Ford. Der 80-Jährige ist allerdings digital verjüngt.

2023 kommt mit "Indiana Jones und der Ruf des Schicksals" der fünfte Film der Indiana-Jones-Reihe in die Kinos. Hauptdarsteller Harrison Ford ist mittlerweile 80 Jahre alt, aber immer noch fit genug, um den Archäologen Jones zu verkörpern. Allerdings wird er durch digitale Technik deutlich verjüngt. "Ich weiß nicht, wie alt Harrison mittlerweile ist, aber für mich ist er ein Teenager", scherzt der 90-jährige Fimkomponist John Williams, der einmal mehr den Soundtrack liefert. Beim wohl letzten Kinofilm für Harrison Ford spielen Kinogrößen wie Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann und Mads Mikkelsen mit. Seit 1981 sucht Harrison Ford als Abenteurer Indiana Jones Schätze an den entlegensten Orten dieser Welt. Der letzte Film kam 2008 mit "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" in die Kinos. Der neue Blockbuster startet in Deutschland am 29. Juni 2023. | NDR Kultur - 5.12.2022 - 07:20 Uhr