Harald Juhnke wäre 95 geworden: Spielfilme und Best-Of im NDR Stand: 07.06.2024 21:00 Uhr Er galt als deutsche Antwort auf Frank Sinatra: Harald Juhnke, einer der beliebtesten Entertainer, Sänger und Schauspieler, wäre am 10. Juni 95 Jahre alt geworden. Der NDR erinnert mit einem Porträt, einem Film und mit den schönsten Talkmomenten an ihn.

"Ich war ein Bettler, ein Playboy, ein Söldner, ein Spieler, ein Clown und ein Poet" singt Harald Juhnke in seiner Version von Frank Sinatras "That's Life" und bringt damit sein Leben auf den Punkt. Am 10. Juni 2024 wäre Harald Juhnke 95 Jahre alt geworden. Er war der Berliner mit frecher Schnauze, der Mann mit Schwächen, der sein Publikum liebte und das Publikum ihn. Er starb im April 2005. Der NDR widmet dem großen Entertainer einen Themeschwerpunkt.

Dokumentarfilm mit Peer Juhnke, Michael Schanze, Barbara Schöne

Etwa mit der Doku "Harald Juhnke - that's life". Darin kommen unter anderem zu Wort: Juhnkes zweite Ehefrau Susanne und sein Sohn Peer Juhnke, Florian Silbereisen, Grit Boettcher, Howard Carpendale, Michael Schanze, Gregor Gysi, Barbara Schöne.

Weitere Informationen "Harald Juhnke - That's Life" Porträt des Entertainers in der ARD Mediathek Der 2005 verstorbene große Entertainer, Schauspieler, Komiker, Sänger, Conferencier und Charmeur im Porträt. Bis zum 8. Juni 2024 in ARD Mediathek. extern

Ziel: "Ich werde berühmtester Schauspieler Deutschlands"

"Ich werde einmal der berühmteste Schauspieler Deutschlands!" Diesem Ziel hat Harald Juhnke sein Leben untergeordnet. Er wurde der große Entertainer, Schauspieler, Komiker, Sänger, Conferencier und Charmeur. Doch der Alkohol bestimmte zunehmend sein Leben: Im Oktober 1981 ließ er seine Liveshow platzen, weil er betrunken war. Und doch gelang es Juhnke, sich immer und immer wieder in die Herzen seines Publikums zu spielen.

Dafür arbeitete er unermüdlich: Ob im Theater, im Kino, im Fernsehen, er war überall präsent. Später es besonders waren die gebrochenen Typen, die ihm lagen. In "Der Hauptmann von Köpenick" und ganz besonders in "Der Trinker" zeigte er sich als großartiger Charakterdarsteller.

Schönste Talk-Momente im Fernsehen

Der NDR hat einen Film mit Harald Juhnkes schönsten Talkmomenten zusammengestellt, unter anderem aus "beckmann", der "NDR Talk Show", "DAS!".

VIDEO: NDR Talk Momente mit Harald Juhnke (29 Min)

Spielfilm "Drei Gauner, ein Baby und die Liebe" in ARD Mediathek

Im der Komödie "Drei Gauner, ein Baby und die Liebe" von Vera Loeb (1999) - übrigens mit Nadeshda Brennicke als Polizistin, wird Karl Einbeck (Harald Juhnke) aus dem Gefängnis entlassen. Draußen erwartet ihn sein junger Komplize Bruno (Dieter Landuris) mit unangenehmen Nachrichten: Die Beute ist futsch und er soll Vater eines Babys sein. Karl jubelt nicht gerade vor Glück. Aber gerade in solchen Situationen gilt es, klaren Kopf zu bewahren. Karl gebraucht Jasmin als Druckmittel: Mutter Elvira (Anja Franke) soll ihr Kind erst dann wiederbekommen, wenn sie die Beute herausrückt. Trotz allem entwickelt sich eine innige Sympathie zwischen Karl und Baby Jasmin. Die Kleine ist schon verdammt niedlich. Der Spielfilm steht bis 1. Juni 2025 in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen "Drei Gauner, ein Baby und die Liebe" - Komödie von 1999 mit Juhnke in ARD Mediathek Als Karl aus dem Gefängnis entlassen wird, erwartet ihn sein junger Komplize Bruno mit unangenehmen Nachrichten: Die Beute ist futsch und er soll Vater eines Babys sein. Bis Juni 2025 in der ARD Mediathek. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show classics | 01.06.2024 | 23:15 Uhr