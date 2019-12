Stand: 30.12.2019 11:30 Uhr - NDR Info

Krimikomödie mit vielen Stars Knives Out - Mord ist Familiensache , Regie: Rian Johnson Vorgestellt von Anna Wollner

Das Kinojahr beginnt mit einem Paukenschlag. In "Knives Out - Mord ist Familiensache" läuft ein Star-Ensemble zu Hochform auf: Daniel Craig, Chris Evans, Toni Colette, Christopher Plummer, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis und Don Johnson geben sich in diesem Familienthriller die Ehre.

Nichts ist wie es scheint in dem Mörder-Mystery-Thriller "Knives Out - Mord ist Familiensache". Nur eines ist klar: Am Morgen nach seiner eigenen Geburtstagsfeier liegt der Patriarch der Familie, gespielt von Christopher Plummer, erstochen in seinem Arbeitszimmer. Nicht nur die Polizei ermittelt, auch der Privatdetektiv Benoit Blanc reist an und stellt unangenehme Fragen.

Daniel Craig ermittelt wie in einem Agatha-Christie-Roman

Harlan Thrombey war nicht nur das Familienoberhaupt, er war vor allem auch selbst ein gefeierter Krimi-Autor, der es verstand, komplizierte Plots gekonnt aufzulösen in seinen gefeierten Büchern. Genau das spiegelt sich bei seinem eigenen Tod wider. Die Familie reagiert skeptisch auf den ungebetenen Gast im Haus, der sich, fulminant gespielt von Daniel Craig, dezent im Hintergrund hält - und als Karikatur angelegt ist. Mit Tweed und Hut wirkt er, als sei er selbst gerade einem Agatha-Christie-Roman entstiegen und bringt sofort die Familie gegen sich auf.

Der Geist von Agatha Christie weht nicht nur durch den Film, sondern auch durch das Haus, den Hauptschauplatz dieser klassischen Wer-war-es-Geschichte. Mit seinen dicken Teppichen, den knarzenden Dielen, den holzvertäfelten Wänden, den antiken Statuen und den verborgenen Fenstern scheint es wie geschaffen für eine Geschichte, wie Regisseur Rian Johnson sie hier präsentiert. Das Haus an sich ist so verschachtelt wie ein Cluedo-Spielbrett, die Auflösung des Falls bekommt durch die Dynamik der Geschichte und den cleveren Schnitt einen ganz eigenen Sog.

Alle sind verdächtig

Bei "Knives Out - Mord ist Familiensache" ist jeder bereit, jedem aus der Familie buchstäblich das Messer in den Rücken zu rammen. Dabei ist der Film viel mehr als das Auflösen des Mordes. Johnson zeichnet reduziert auf drei Generationen einer Familie das Sittenbild der amerikanischen Gesellschaft. Von vermeintlich linksliberal bis rechtsextrem ist alles dabei.

Die Schauspieler um Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis und Toni Colette agieren von aller Last befreit und mit einer unbändigen Freude an ihrem Spiel. Die Auflösung ist weder einfach noch kompliziert. Aber die zwei Stunden Weg dahin sind das Vergnüglichste, was es seit langem im Kino gegeben hat.

Knives Out - Mord ist Familiensache Genre: Krimi-Komödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Colette und Christopher Plummer und anderen Regie: Rian Johnson Länge: 131 FSK: ab 12 Jahren Kinostart: 2. Januar 2020

