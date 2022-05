Grimme-Preise für den NDR: "Polizeiruf 110" und "Sörensen hat Angst" Stand: 31.05.2022 11:00 Uhr Zwei NDR Fernsehfilme werden mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet: der Rostocker "Polizeiruf 110: Sabine" und "Sörensen hat Angst". Die 58. Grimme-Preise werden am 26. August in Marl verliehen.

Für den "Polizeiruf 110: Sabine" bekommt das Ermittlerteam, gespielt von Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner sowie Luise Heyer in der Titelrolle den Grimme-Preis. Zudem erhalten Florian Oeller für das Drehbuch und Stefan Schaller für die Regie die renommierte Auszeichnung. Bei "Sörensen hat Angst" wird Bjarne Mädel sowohl für die Regie als auch für die Darstellung der Hauptfigur ausgezeichnet. Sven Stricker bekommt den Preis für das Drehbuch, Kristian Leschner für die Bildgestaltung und Katrin Wichmann für ihre Rolle als Polizistin Jennifer.

"Polizeiruf 110: Sabine": Alleinerziehende Mutter greift zur Waffe

Im Mittelpunkt des "Polizeiruf 110: Sabine" steht eine Frau (Luise Heyer), der durch die anstehende Schließung der Rostocker Arunia-Werft der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Als alles zu viel wird, greift sie in ihrer Verzweiflung zur Waffe. Die Jury des Grimme-Preises urteilt: "Das dringliche politische Thema der forcierten Verelendung ganzer Gesellschaftsschichten wird hier empathisch, rigoros und kunstvoll auf die Figur der alleinerziehenden Mutter Sabine heruntergebrochen."

Weitere Informationen Online-Begleit-Angebot zum neuen "Polizeiruf 110: Sabine" Verzweiflung treibt eine Mutter mit Suizidgedanken im neuen Polizeiruf bis zum Mord. Der NDR bietet umfangreiche Infos für Menschen mit Depressionen. mehr

Zum Preis für das Drehbuch und die Regie erklärte die Jury: "Florian Oeller hat sein Drehbuch kühl und klug konstruiert, Regisseur Stefan Schaller inszeniert den Rachefeldzug der Gedemütigten als Ambivalenz-Parcours, der das Publikum zwingt, immer wieder seine Gefühle für die Hauptfigur zu überprüfen und zu überdenken. Vielleicht kann nur der Rostocker 'Polizeiruf' so durchlässig sein für ein solch schwieriges gesellschaftliches Thema." In dem Film spielen außerdem Uwe Preuss, Andreas Guenther, Josef Heynert und Lina Beckmann. "Polizeiruf 110: Sabine" ist eine Produktion der Filmpool fiction (Produzentin Iris Kiefer, Ausführende Produzentin: Nikola Bock). Die NDR Redaktion hatte Daniela Mussgiller.

"Sörensen hat Angst" in der Mediathek (FSK 12) 89 Min Sörensen hat Angst Kommissar Sörensen hofft, in der ländlichen Idylle Ruhe zu finden. Dann aber ist plötzlich der Bürgermeister tot. 89 Min

"Sörensen hat Angst": Thrillerkino auf lakonisch-norddeutsche Art

Beim bereits mehrfach ausgezeichneten NDR Film "Sörensen hat Angst" hatte Sven Stricker das Drehbuch bereits auf Bjarne Mädel als Kriminalhauptkommissar zugeschnitten. In der Begründung der Grimme-Jury heißt es: "Bis in das kleinste Detail vermeidet dieses in jeder Hinsicht außergewöhnliche Täterrätsel alle handelsüblichen Kniffe des Genres und findet bis in die verstörendsten Windungen seines Plots eine eigene Darstellungs- und Bildsprache. Das Thrillerkino auf lakonisch-norddeutsche Art und Weise: Understatement statt Überreizung. Hier ist jeder Ton richtig gesetzt - das ganze Ensemble agiert traumwandlerisch sicher unter Mädels Leitung."

Weitere Informationen "Sörensen hat Angst": Bjarne Mädel über seinen Erstling Bjarne Mädel spricht über seinen ersten Film als Regisseur. Der mit mehreren Grimme-Preisen ausgezeichnete Film ist in der ARD Mediathek zu sehen. mehr

Zu den Darstellerinnen und Darstellern des Fernsehfilms zählen weiter Matthias Brandt, Peter Kurth, Katrin Wichmann und Anne Ratte-Polle. Produzenten waren Jakob Claussen und Uli Putz (Claussen + Putz Filmproduktion), gefördert wurde die Herstellung von der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH. Die Redaktion lag bei Christian Granderath und Philine Rosenberg. Ergänzend wird Bjarne Mädel beim Grimme-Preis als Darsteller in dem Film "Geliefert" geehrt (BR/ARTE).

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 31.05.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Spielfilm