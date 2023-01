Grimme-Preis: Sechs Nominierungen für NDR Produktionen Stand: 19.01.2023 12:33 Uhr Das Grimme-Institut hat die Nominierungen für den Fernseh-Preis bekannt gegeben. Für 2023 wurden 69 Produktionen ausgewählt. Die ARD geht mit insgesamt 34 Nominierungen ins Rennen. Der NDR ist mit sechs (Ko)-Produktionen nominiert.

Für das Drama "Am Ende der Worte" könnten in der Kategorie "Fiktion" Lena Fakler (Buch), Nina Vukovic (Regie) und Linus Günther (Produzent) ausgezeichnet werden. In der Kategorie Information und Kultur sind drei Projekte mit NDR Beteiligung nominiert: die NDR Dokumentarfilme "Alles ist Eins. Außer der 0." von Klaus Maeck und Tanja Schwerdorf, "Chaddr - Unter uns der Fluß" von Gregor Koppenburg (Buch), Minsu Park (Buch, Regie und Produktion) und Lena Karbe (Produktion) sowie die SWR/NDR Koproduktion "Atomkraft Forever" von Carsten Rau (Buch/Regie/Produktion) und Hauke Wendler (Produktion).

Als "Spezial" könnten in derselben Kategorie Hajo Seppelt und sein Team für das Konzept der rbb/SWR/NDR Dokumentation "Wie Gott uns schuf. Coming Out in der katholischen Kirche" und des dazugehörigen Online-Begleitprojekts ausgezeichnet werden. Auch in der Kategorie Kinder & Jugend Spezial könnte ein Grimme-Preis an den NDR gehen: Hier ist es "STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?"(NDR/funk) von Mariam Noori, Armin Ghassim und Zita Zengerling.

"Am Ende der Worte": Ein Fehler im Einsatz ändert alles

Die Produktion "Am Ende der Worte" (klinkerfilm production für NDR) ist kein leichter Tobak: Nach einem folgenschweren Fehler im Einsatz muss sich die junge Laura entscheiden, welche Art von Polizistin sie sein will.

"Am Ende der Worte" ist im Rahmen der "Nordlichter"-Nachwuchsreihe von NDR, nordmedia und MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein entstanden - gefördert wurden die drei Nominierten, Autorin Lena Fakler, der Produzent Linus Günther und die Regisseurin Nina Vukovic. Der Film war im November im NDR Fernsehen zu sehen, anschließend in der ARD Mediathek.

"Alles ist Eins. Außer der 0.": Geschichte des Chaos Computer Clubs

Die Doku "Alles ist Eins. Außer der 0." erzählt die Geschichte des Chaos Computer Clubs und ihrer Gründerseele Wau Holland (Dr. Wau). Es ist die Geschichte digitaler Subversion: vom exklusiven Club zu einer Instanz, die heute bei allen Fragen der Netzpolitik zu Rate gezogen wird. Der Dokumentarfilm von Klaus Maeck und Tanja Schwerdorf ist ein eindringliches Porträt über Zeitgeistpioniere, die aus heutiger Sicht einen erstaunlichen Weitblick bewiesen haben.

Produziert wurde der Film, der zuerst im Kino und danach im Ersten sowie der ARD Mediathek lief, von Interzone Pictures (Klaus Maeck) in Koproduktion mit dem NDR. Die Redaktion lag bei Timo Großpietsch.

"Chaddr - Unter uns der Fluss": Abenteuer Schulweg

"Chaddr - Unter uns der Fluss" erzählt von der 18-jährige Tsangyang. Sie stammt aus einem Dorf im Grenzgebiet zwischen Pakistan, China und Indien. Seit der ersten Klasse begleitet ihr Vater sie zweimal im Jahr in die mehrere Tageswanderungen entfernte Kreisstadt Leh, wo sie in einer Internatsschule unter bescheidensten Bedingungen lernt. Leh ist nur über einen mittlerweile lebensgefährlichen Bergpass zu erreichen, den Chaddr. Der Fluss, dessen Eis im Winter einst für festen Tritt sorgte, friert nicht mehr zu. Ein letztes Mal nehmen Tsangyang und ihr Vater die Herausforderung des Chaddr an, um zu den Abschlussprüfungen die Schule zu erreichen.

Redaktionell verantwortlich waren Silke Schütze, Eric Friedler und Timo Großpietsch. Produktionsfirma war Karbe Film in Koproduktion mit dem NDR, gefördert von der Filmfernsehfonds Bayern. "Chaddr - Unter uns der Fluß" lief im März im NDR Fernsehen und ist weiter in der ARD Mediathek zu sehen.

Dokumentarfilm "Atomkraft Forever" zeigt Alltag des AKW-Rückbaus

Dokumentarfilmer Carsten Rau zeigt in der Kino-Doku "Atomkraft Forever", den gefährlichen Rückbau von abgeschalteten Kernkraftwerken und das Problem der Endlagerung. Die Dokumentation wurde über Jahre gedreht, sie liefert seltene Innenansichten. Man sieht Arbeiter, die ihre eigene Arbeitsstelle demontieren, für die das hier mal ihr Traum war. Der Film wertet das nicht.

Das Erste und die ARD Mediathek zeigten den Film im Sommer vergangenen Jahres. Die Redaktion beim NDR hatte ebenfalls Timo Großpietsch.

"Wie Gott uns schuf": Das wohl größte Coming-out, das die katholische Kirche je gesehen hat

Für den Spezial-Preis gehen Hajo Seppelt und sein Team für das Konzept der Dokumentation "Wie Gott uns schuf. Coming Out in der katholischen Kirche" (EyeOpening Media für rbb/SWR/NDR) und des dazugehörigen Online-Begleitprojekts ins Rennen. Es ist das wohl größte Coming-out, das es in der katholischen Kirche jemals gegeben hat: In der Doku wagen 100 nicht-heterosexuelle Menschen im Dienst der katholischen Kirche in Deutschland ihr Coming-out.

Für "Wie Gott uns schuf" hat der Journalist Hajo Seppelt fast zehn Jahre lang recherchiert. Die Dokumentation lässt Priester, Ordensbrüder, Gemeindereferentinnen, Bistums-Mitarbeitende, Religionslehrende, Kindergärtnerinnen, Sozialarbeiter und andere zu Wort kommen. Die Katholikinnen und Katholiken berichten von Einschüchterungen, Denunziationen, tiefen Verletzungen, jahrzehntelangem Versteckspiel und Doppelleben.

NDR Redakteurin war Kathrin Becker. Premiere der Doku war im Januar 2022 im Ersten, nach wie vor läuft sie in der ARD Mediathek.

STRG_F bei den Taliban in der Kategorie "Spezial" im Bereich "Kinder & Jugend"

"STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?" (NDR/funk) wurde für die sehr differenzierte Auseinandersetzung mit Afghanistan nominiert. "Ich finde die Taliban gut", sagt Noor Mohamad Schams. Er ist der Opa der STRG_F-Reporterin Mariam Noori. Die neuen Machthaber hätten die Korruption beendet und Sicherheit gebracht. Eine Meinung, die seine Enkelin überrascht, denn ihr Opa war früher ein Taliban-Gegner. Sie will verstehen, warum sich Menschen auf die Seite der Taliban schlagen, wie ihr eigener Großvater.

Am Ende der Reise steht für Noori und ihre Ko-Autor*innen die Erkenntnis, dass es keine einfache Wahrheit über Afghanistan gibt. Die Redaktion hatte Lutz Ackermann. Der Film von Mariam Noori, Armin Ghassim und Zita Zengerling steht aktuell in der ARD Mediathek und bei YouTube. STRG_F wird vom NDR für funk produziert.

Im März werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekanntgegeben. Am 21. April 2023 werden die Grimme-Preise dann zum 59. Mal im Theater der Stadt Marl vergeben.

