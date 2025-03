Grimme-Preis: Sechs Auszeichnungen an NDR Produktionen Stand: 06.03.2025 11:56 Uhr Im Bereich Fiktion wird die NDR Serie "Festmachen" prämiert. Auch "Player of Ibiza" bekommt eine Auszeichnung. Insgesamt werden am 4. April im Marler Theater 16 Grimme-Preise und drei Sonderpreise verliehen.

Die beiden NDR Serien sind im Rahmen des "Nordlichter"-Förderprogramms von NDR, MOIN Filmförderung Hamburg und der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen entstanden: "Festmachen" von Hilke Rönnfeldt (Buch und Regie; ebenfalls ausgezeichnet: Jenny Lou Ziegel für die Bildgestaltung) und "Player of Ibiza" von Ellen Holthaus, Miriam Suad Bühler, Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton (Buch). Bruno Alexander, Oskar und Emil Belton führten auch Regie. Sie bekommen den Grimme-Preis wie auch Darstellerin Larissa Sirah Herden, stellvertretend für das Ensemble, und Ina-Christina Kersten, stellvertretend für die Produktion.

"Player of Ibiza": Viel Spielwut, gutes Timing und Rhythmus

"Player of Ibiza" sei eine wilde Mediensatire, die sich nicht nur sehr unterhaltsam das Trash-Genre vorknöpfe, sondern auch klug aktuelle Diskurse verwebe, hieß es in der Jurybegründung. Das Trio Belton-Belton-Alexander beweise in dieser Produktion zum wiederholten Mal ein großes Gespür für Timing und Besetzung: "Wie auch schon 'Die Discounter' lebt die Serie von ihrem fantastischen und ungewöhnlichen Cast. Das ist haudrauf und jungshumorig. Aber es steckt so viel Spielwut drin, so viel gutes Timing und Rhythmus. Und lustig ist es auch."

NDR erhält Preis für Kinder- und Jugendformat "ATLAS"

Einen weiteren Preis gibt es für das Explainer-Format "ATLAS" in der Kategorie "Kinder und Jugend" (NDR für funk). Geehrt werden die Autor*innen Leonie Haenchen, Nikolas Holl, Lucie Schöner, Philipp Weimar und Paula Menzel. "Die ausgezeichneten Recherchen und Filme des NDR berühren unterschiedliche Themen und Genres. Was sie eint: Es sind Formate von jungen Kolleginnen und Kollegen für ein junges Publikum", sagt NDR Intendant Joachim Knuth. Das zeige, "wie viele Begabungen im journalistischen wie fiktionalen Bereich unser Haus hervorbringt. Ich gratuliere den Ausgezeichneten und den Teams, die hinter den Produktionen stehen, sehr herzlich!"

Bereich Fiktion: 2025 werden nur Serien prämiert

Im Bereich Fiktion gehen die Grimme-Preise erstmals ausschließlich an Serien. Die fünf Auszeichnungen erhalten die Produktionen "Angemessen Angry" (RTL), "Die Zweiflers" (HR), "Festmachen" (NDR), "Herrhausen - der Herr des Geldes" (RBB/SWR/HR) und "Uncivilized" (ZDF), wie das Grimme-Institut mitteilte.

Zwei Preise für NDR in Kategorie Unterhaltung

In der Kategorie Unterhaltung gehen Grimme-Preise an "Die Teddy Teclebrhan Show" (Prime Video), die ursprünglich in der Kategorie Fiktion nominierte Serie "Player of Ibiza" (NDR) und "Kroymann - Ist die noch gut?" (RB/SWR/NDR/WDR). Maren Kroymann erhalte damit ihren mittlerweile vierten Grimme-Preis, hieß es.

Auszeichnung für Besondere Journalistische Leistung

Die Auszeichnung für die Besondere Journalistische Leistung erhalten in diesem Jahr Isabell Beer und Isabel Ströh für ihre Recherchen zu sexueller Gewalt. In dem Film "Strg_F Epic - Pädokriminelle im Stream: So sicher fühlen sich Täter" untersuchen die beiden STRG_F Reporterinnen die App "Likee", die offenbar von Pädokriminellen durchzogen ist. Schon nach kurzer Zeit stoßen sie in ihrer Recherche auf Livestreams von Kindern, die sich ausziehen und nackt zeigen.

In "Strg_F - Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram" haben Beer und Ströh mehr als ein Jahr im Netzwerk Telegram recherchiert und eine Welt voller sexualisierter Gewalt, K.o.-Mitteln, krimineller Machenschaften entdeckt. Sie gelangten in Telegram-Gruppen mit hunderten bis zehntausenden Mitgliedern - darunter auch Deutsche. Die Redaktion hatten hier Anna Orth und Lutz Ackermann. (NDR/Funk). STRG_F wird vom NDR für das gemeinsame Content-Netzwerk funk von ARD und ZDF produziert.

Kategorie Kinder & Jugend

Mit "Sisterqueens" (ZDF) werde in der Kategorie Kinder & Jugend erstmals ein langer Dokumentarfilm im Bereich des Kinderprogramms ausgezeichnet, teilte das Grimme-Institut mit. Weitere Grimme-Preise gehen an das Nachrichtenformat "Atlas" (NDR/Funk) sowie an Zoe Magdalena für ihre Leistung als Headautorin und Schauspielerin der Serie "Hungry" (ZDF).

Preisverleihung am 4. April 2025

Der 1964 erstmals vergebene undotierte Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Die Preisverleihung soll am 4. April im Theater in Marl stattfinden.

Als Koproduzent ist der NDR beteiligt an dem mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten 30-Minüter "Kroymann - Ist die noch gut".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Vormittag | 06.03.2024 | 11:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Serien