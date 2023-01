Golden Globes: "Im Westen nichts Neues" mit Chancen Stand: 10.01.2023 20:58 Uhr Die Golden Globes werden gerne als Vorboten für die Oscars bezeichnet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (MEZ) werden sie vergeben. Der Film "Im Westen nichts Neues" des gebürtigen Wolfsburgers Edward Berger ist für die Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film nominiert.

Zu den großen Favoriten bei den diesjährigen Golden Globes zählt "The Banshees of Inisherin" - der irische Film mit Colin Farrell wurde insgesamt acht Mal nominiert, unter anderem in der Kategorie Beste Komödie. Der Film dreht sich um zwei Männer, die auf einer einsamen Insel leben und deren jahrelange Freundschaft auf einmal endet. In der Kategorie bestes Drama konkurrieren unter anderem der Fantasyfilm "Avatar: The Way of Water" von Regisseur James Cameron und der Actionfilm "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise in der Hauptrolle miteinander.

"Im Westen nichts Neues" hat Chancen auf einen Golden Globe

Bildgewaltig hat Regisseur Edward Berger den Anti-Kriegsroman "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque verfilmt. Die Gefechtsszenen sind mitunter kaum zu ertragen. Dafür bekam der Film mehrere Nominierungen für die Oscars und eine als bester nicht-englischsprachiger Film für die Golden Globes. Dort kämpft er mit den Produktionen "Close" (Belgien), "Die Frau im Nebel" (Südkorea), "RRR" (Indien) und "Argentina, 1985" (Argentinien) um die Auszeichnung.

Nach Skandal mehr Transparenz und Diversität

Im vergangenen Jahr wurden die Golden Globes von einem Skandal bei der organisierenden Hollywood Foreign Press Association (HFPA) überschattet. Nachdem die Los Angeles Times 2021 über Vorteilsnahme und Mauscheleien sowie mangelnde Diversität bei der HFPA, die kein einziges schwarzes Mitglied in ihren Reihen hatte, berichtete, setzte der Sender NBC die Übertragung aus. Es gab einen offenen Brief von Filmschaffenden. Stars, wie Scarlett Johansson und Tom Cruise, distanzierten sich.

Die Präsidentin der HFPA, die Deutsche Journalistin Helen Hoehne, entschuldigte sich dafür und gelobte Besserung, man müsse schwarze Journalist*innen aufnehmen. Zwei Jahre später ist tatsächlich einiges anders. Die HFPA hat sich vergrößert und auf Diversität geachtet. In diesem Jahr stimmten nach Auskunft der Organisation außerdem 103 zusätzlich ausgewählte, internationale Branchenexperten und Journalist*innen über die Preise ab.

Mit Informationen von Katharina Wilhelm, ARD Korrespondentin in Los Angeles.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 10.01.2023 | 17:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm