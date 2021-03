Golden Globes: Helena Zengel geht leer aus Stand: 01.03.2021 08:00 Uhr In Los Angeles sind am Sonntagabend die 78. Golden Globes verliehen worden. ARD-Korrespondent Marcus Schuler verfolgte die Preisverleihung. Er berichtet über den Gewinner "Nomadland" und die deutschen Nominierten, die leer ausgingen.

Bei den Golden Globes in Los Angeles sind in der Nacht zu Montag die diesjährigen Filmpreise verliehen worden - allerdings aufgrund der Corona-Pandemie virtuell. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderierten die Zeremonie von getrennten Bühnen in Kalifornien und New York aus. Dabei gingen die deutschen Nominierten leer aus. Der Golden Globe für das beste Drama und die beste Regie ging an Chloé Zhao und ihr Road-Movie "Nomadland". "Die gebürtige Chinesin Zhao ist erst die zweite Frau, die den Preis für das beste Regie-Drama erhält", betont Marcus Schuler. Sacha Baron Cohens bissige Gesellschaftssatire "Borat Subsequent Moviefilm" ("Borat Anschluss Moviefilm") bekam die Preise als beste Komödie mit Cohen als bester Haupdarsteller in einer Komödie.

Kein Golden Globe für Helena Zengel

Keinen Preis gab es für die zwölfjährige Helena Zengel aus Berlin, die in der Sparte "Beste Nebendarstellerin" für den Western "Neues aus der Welt" nominiert gewesen war. "Zengel unterlag einer sichtlich überraschten Jodie Foster, die zuhause im Schlafanzug auf dem Sofa herumlungerte. Man konnte der kleinen Helena die Enttäuschung ansehen", berichtet Schuler. "Das ist schade und eigentlich eine glatte Fehlentscheidung, finde ich." Die 58-jährige Foster erhielt die Trophäe für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller "The Mauritian".

"Unorthodox" geht leer aus

"Netflix hat in den Bereichen Film und Fernsehen abgeräumt", resümiert Schuler. Allein vier Preise gingen an die britische Königshaus-Serie "The Crown". Von Netflix stammt auch die beste Miniserie des Jahres: "Das Damengambit", in dem Anya Taylor-Joy ein Schachgenie spielt und dafür den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie bekam. "'Unorthodox', die Netflix-Miniserie von Regisseurin Maria Schrader, ging leider leer aus", so Schuler, sowohl in der Kategorie Regie als auch in der Kategorie der Hauptrolle, die in "Unorthodox" von Shira Haas verkörpert wird.

Rosamund Pike beste Hauptdarstellerin in einer Komödie

Für eine weitere Netflix-Produktion - "I Care a Lot" - gewann Haupdarstellerin Rosamund Pike den Preis für die beste weibliche Hauptrolle in einer Komödie. Für seine Rolle in "Ma Rainey’s Black Bottom" bekam Hauptdarsteller Chadwick Boseman posthum ein halbes Jahr nach seinem Krebstod im August den Golden Globe als bester Schauspieler in einem Drama. Seine Witwe Taylor Simone Ledward nahm unter Tränen den Golden Globe entgegen. US-Schauspielerin und Sängerin Andra Day (36) wurde für ihre Verkörperung der Jazz-Sängerin Billie Holiday in "The United States vs. Billie Holiday" zur besten Drama-Darstellerin gekürt.

"Minari" bester nicht englischsprachiger Film

"Minari" von US-Regisseur Lee Isaac Chung wurde als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. In dem hauptsächlich in koreanischer Sprache gedrehten Familiendrama verarbeitet Chung seine eigenen Erfahrungen als Kind südkoreanischer Einwanderer im ländlichen US-Staat Arkansas. Über die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien entschieden 90 internationale Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten. Wegen intransparenter Mitgliedschaftskriterien und der Ernennung ausschließlich weißer Juroren hatte es im Vorfeld harsche Kritik an dem Verband gegeben.

Die wichtigsten Preis im Überblick

Bestes Filmdrama - "Nomadland"

Beste Komödie/Musical - ""Borat Subsequent Moviefilm»

Beste Regie - Chloé Zhao ("Nomadland")

Bester Schauspieler Filmdrama - Chadwick Boseman ("Ma Rainey’s Black Bottom")

Beste Schauspielerin Filmdrama - Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Bester Schauspieler Komödie/Musical - Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

Beste Schauspielerin Komödie/Musical - Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Bester Nebendarsteller - Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Beste Nebendarstellerin - Jodie Foster ("The Mauritanian")

Bester nicht-englischsprachiger Film - "Minari" (USA)

