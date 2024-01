Golden Globes 2024: "Anatomie eines Falls" und Sandra Hüller nominiert Stand: 05.01.2024 07:43 Uhr In der kommenden Nacht läuft die Golden-Globes-Gala in Hollywood. Unter den Nominierten ist der Cannes-Sieger "Anatomie eines Falls" der Französin Justine Triet - und Sandra Hüller als beste Hauptdarstellerin.

Der Justizthriller "Anatomie eines Falls" der Französin Justine Triet ist vier Mal für einen Golden Globe nominiert: Sie ist als beste Drehbuchautorin gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Arthur Harari nominiert. Sandra Hüller ist zudem als beste Hauptdarstellerin in einem Drama nominiert. Der Film konkurriert als "Bestes Drama" mit den Produktionen "Killers of the Flower Moon" von Martin Scorsese, "Maestro" von Bradley Cooper, "Oppenheimer" von Christopher Nolan, "Past Lives" von Celine Song und "The Zone of Interest" des Briten Jonathan Glazer. In letzterem spielt Sandra Hüller ebenfalls die Hauptrolle. Mit Hüller treten in der Sparte fünf weitere Schauspielerinnen an, darunter Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Carey Mulligan ("Maestro") und Annette Bening ("Nyad").

Im Dezember erst hatte "Anatomie eines Falls" in Berlin alle Hauptpreise bei den Europäischen Filmpreisen erhalten. Sandra Hüller wurde dort als beste europäische Schauspielerin ausgezeichnet.

"The Zone of Interest": Golden Globe Nominierung als bester nicht-englischsprachiger Film

Auch in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" konkurrieren "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" miteinander. Dort finden sich auch der Überlebensthriller "Society of Snow" aus Spanien, "Fallende Blätter" von Aki Kaurismäki aus Finnland, "Io Capitano" von Matteo Garrone aus Italien und der Debütfilm von Celine Song, "Past Lives", aus den USA. Darin wird jedoch viel Koreanisch gesprochen.

"Barbie" landet neun, "Oppenheimer" acht Nominierungen

In den weiteren Kategorien dominiert Greta Gerwigs kunterbunter Blockbuster "Barbie" mit neun Nominierungen: etwa als beste Komödie, für die beste Regisseurin, bestes Drehbuch. Gleich mit drei Titeln ist es bei den besten "Original-Songs" vertreten: "What Was I Made For" von Billie Eilish und Finneas, "Dance The Night" von Dua Lipa und "I'm Just Ken" von Mark Ronson und Andrew Wyatt. Christopher Nolans Thriller "Oppenheimer" mit Cillian Murphy als Atomphysiker Robert Oppenheimer hat acht Nominierungen ergattert.

Verleihung am 7. Januar - um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Die Golden Globes werden in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2024 verliehen. Die Gala beginnt um 2 Uhr mittleleuropäischer Zeit. Die Preisverleihung wird nach Kontroversen in den vergangenen Jahren erstmals vom US-amerikanischen Fernsehsender CBS ausgestrahlt.

Jahrzehntelang war die Show zuvor bei NBC gelaufen. Doch der langjährige Haussender der Globes hatte 2022 die traditionelle TV-Übertragung nach Kontroversen abgesagt. Grund dafür war unter anderem massive Kritik an dem kleinen Verband der Auslandspresse (Hollywood Foreign Press Association) wegen eines Mangels an Diversität und fragwürdiger Praktiken. Im Zuge von Reformen wählten die Globe-Verleiher einen neuen Vorstand und machten die Mitgliedschaft größer und vielfältiger. Im vergangenen Januar strahlte der Sender NBC die 80. Preisgala im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills noch einmal aus, es kam aber nicht zu einer längerfristigen TV-Zusage.

