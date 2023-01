Golden Globes 2023: Preisverleihung mit mattem Glanz

Was man über die Golden Globes wissen sollte Stand: 10.01.2023 18:31 Uhr Die Golden Globe Gala ist die erste Filmverleihung des Jahres. Oft werden diese Preise als Vorboten der Oscars bezeichnet. 2023 werden bei der 80. Ausgabe Golden Globes in 27 Kategorien vergeben.

von Katharina Wilhelm, ARD Korrespondentin in Los Angeles

2022 haben die "Globes" jedoch ohne Publikum und TV-Übertragung stattgefunden - Grund war die Kritik an den Veranstaltern.

Einst galten die Globes als spaßigste Preisgala Hollywoods

Die Golden Globes galten lange als die leichteste, spaßigste Preisverleihung Hollywoods, so beschreibt es auch Journalistin Mary Murphy bei NPR: "Wir hatten die besten Gastgeber. Sie machten sich übereinander lustig. Es war glamourös." Vor allem Comedian Ricky Gervais frotzelte gern über die Gastgeberorgansiation, die Hollywood Foreign Press Association, kurz HFPA.

Er stellte die kleine Organisation gern als dilettantisch und bestechlich dar: "Ich möchte mit dem Gerücht aufräumen, dass der einzige Grund, warum 'The Tourist' nominiert wurde, darin bestand, dass die Hollywood Foreign Press mit Johnny Depp und Angelina Jolie abhängen konnte. Das ist nicht der einzige Grund. Sie nahmen auch Bestechungsgelder an."

Diversität bei den Golden Globes war früher Fehlanzeige

2021 blieb der HFPA das Lachen wohl im Halse stecken, denn die Zeitung Los Angeles Times untermauerte einige der Gerüchte, die es lange über die Organisation gegeben hatte: Beispiele von Vorteilsnahme und Mauscheleien. Vieles von der Recherche blieb bei Vorwürfen und Gerüchten, konkret wurde es beim Blick auf die Mitglieder. Denn die HFPA, die sich als internationale Organisation ausgab, hatte kein einziges schwarzes Mitglied in ihren Reihen.

Der Sender NBC pausierte deswegen die Übertragung, es gab einen offenen Brief von Filmschaffenden, einige Stars, wie Scarlett Johansson und Tom Cruise distanzierten sich. Die Präsidentin der HFPA, die Deutsche Journalistin Helen Hoehne, entschuldigte sich dafür und gelobte Besserung, man müsse Schwarze Journalist*innen aufnehmen, hieß es.

80. Preisverleihung der Golden Globes 2023 mit zusätzlicher Jury

Nun, zwei Jahre später, ist tatsächlich einiges anders. Die HFPA hat sich vergrößert und auf Diversität geachtet. In diesem Jahr stimmten nach Auskunft der Organisation außerdem 103 zusätzlich ausgewählte, internationale Branchenexperten und Journalist*innen über die Preise ab.

"Im Westen nichtes Neues": Hoffnung auf einen Golden Globe

Zu den Filmen mit den meisten Nominierungen gehört "The Banshees of Inisherin" - der irische Film mit Colin Farrell wurde insgesamt acht Mal nominiert, unter anderem in der Kategorie beste Komödie. Der Film dreht sich um zwei Männer, die auf einer einsamen Insel leben und deren jahrelange Freundschaft auf einmal endet.

In der Kategorie bestes Drama konkurrieren unter anderem der Fantasyfilm "Avatar: The Way of Water" von Regisseur James Cameron und der Actionfilm "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise in der Hauptrolle miteinander.

Und auch ein deutscher Film hat eine Chance auf einen Golden Globe: die Neuverfilmung des Anti-Kriegsfilms "Im Westen nichts Neues" wurde im Bereich bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. 27 Kategorien gibt es. Bei den Golden Globes werden auch TV- und Streaming-Serien ausgezeichnet. Nominiert sind beispielsweise die Fantasy-Serie "House of the Dragon" oder "The Crown".

Erscheinen einiger Stars wie Tom Cruise fraglich

Fragt sich nur, ob auch alle Nominierten bei der Gala erscheinen werden. Der Schauspieler Brendan Fraser, der für seine Rolle im Film "The Whale" nominiert wurde, hatte bereits angekündigt, dass er nicht kommen wird. Auch dass Tom Cruise zu der Verleihung erscheint, dessen Film "Top Gun: Maverick" immerhin zu den Favoriten gehört, scheint unrealistisch. Cruise hatte aus Protest gegen die HFPA seine drei Golden Globes zurückgegeben.

