"Ghost Town Anthology" - exzentrischer Film auf Festivals gefeiert

Der 47-jährige Frankokanadier Denis Côté wird seit Jahren für seine exzentrischen Filme auf Festivals gefeiert. Der Regisseur gewann Preise in Locarno und auf der Berlinale. Dort lief auch im Jahr 2019 sein Film "Ghost Town Anthology" im Wettbewerb. Nun feiert er seine Premiere auf dem Streamingportal Mubi. NDR Filmkritikerin Katja Nicodemus beschreibt, was diesen Regisseur und seine Filme ausmacht.

Welche besondere Atmosphäre herrscht in Côtés jüngstem Film "Ghost Town Anthology"? Und worum geht es?

Katja Nicodemus: Die Atmosphäre ist hier von der Handlung gar nicht zu trennen. Der Film spielt in einer kleinen Siedlung in der endlosen Weite des kanadischen Winters, in einem 215-Seelen-Dorf namens Irénée-les-Neiges. Zu diesem Dorf führt eine schmale Straße durch eine schneeverwehte, vereiste Ebene. Auf dieser Straße rast zu Beginn des Films ein Auto entlang und kracht gegen eine Betonwand. Simon, der junge Mann am Steuer, ist tot.

Und jetzt beobachtet der Film - übrigens gedreht auf grobkörnigem 16-mm-Material - die Reaktionen der Dorfbewohner und -bewohnerinnen auf diesen Selbstmord. Simons Mutter verharrt auf ihrem Sofa, will vom Freitod gar nichts wissen oder hören. Sein Vater setzt sich ins Auto und fährt tagelang ziellos durch die Schneelandschaft. Sein jüngerer Bruder Jimmy akzeptiert den Selbstmord, sucht aber vergeblich nach Gründen dafür. Und die Bürgermeisterin nimmt einfach tiefe Schlucke aus ihrem Flachmann und beschwört den Zusammenhalt des Dorfes. Ganz langsam ziehen auch Horrorelemente in den Film ein. Dieses Dorf wirkt in dieser Schneelandschaft wie aus der Zeit gefallen, von der Welt vergessen und abgeschnitten.

Was sind das für Horrorfilmelemente, mit denen der Film spielt?

Nicodemus: Der Film spielt mit dem Wiedergänger-Motiv. Der tote Simon ist im Schuppen des Friedhofsgärtners aufgebahrt, weil der Boden zu hart gefroren ist für eine Beerdigung. Und der Tote erscheint mehreren Dorfbewohnern. Er steht mal vor einem Haus, mal auf einem Hockey-Platz. Weitere Tote erscheinen, stehen auf den Straßen oder am Ortsrand herum. Das läuft ganz ruhig ab. Es hat auch etwas Selbstverständliches, als wollten die Toten diesen Dorfbewohnern eine verschüttete, verdrängte Vergangenheit vor Augen führen. Man hat auch das Gefühl, dass die Erstarrung, die dieser Selbstmord ausgelöst hat, vielleicht immer schon da war in diesem unheimlichen, verschneiten Dorf.

Sie haben bereits erwähnt, dass der Film im 16-mm-Format gedreht wurde, welchen Effekt bewirkt diese Technik oder dieses Material?

Nicodemus: Denis Côté ist ein Kultregisseur, könnte man sagen. Mein erster Côté-Film war "Vic und Flo haben einen Bären gesehen", der 2013 auf der Berlinale im Wettbewerb lief, und der hat mich umgehauen. Ein lesbisches Kriminellen-Paar in den kanadischen Wäldern. Zwei weibliche Ex-Häftlinge, die versuchen, den Männern zu entkommen, die in ihrer kriminellen Vergangenheit eine große Rolle gespielt haben. Der Wald spielt eine irre Rolle. Es ist ganz mystisch. Auch eiserne Bärenfallen spielen eine fatale Rolle in diesem Film. Und er hat eine ganz eigentümliche Atmosphäre. Die Atmosphäre ist eigentlich immer das Entscheidende in einem Denis Côté-Film.

"Ghost Town Anthology" kommt in Deutschland nur per Stream heraus. Auch die Oscar-Academy scheint sich nun auf diese neuen Ausnahmezeiten einzustellen. Sie kündigte an, auch Filme, die nur per Stream veröffentlicht werden, für den nächsten Oscar-Run zuzulassen. Ist das eine historische Zäsur?

Nicodemus: Es gibt eine wichtige Einschränkung. Die Oscar-Academy lässt Filme zu, die als Stream beziehungsweise online herauskommen, für die aber ein Kinostart konkret geplant war. Und man kann sich ja ohnehin fragen, ob die oft sehr reduzierten Kinostarts von Netflix nicht nur ein Alibi waren. Denn ohnehin hat die Academy den Kino-Weihrauch schon ein bisschen weggeblasen. Laut Regularien muss ein Film, um für die Oscars in Frage zu kommen, gerade mal sieben Tage in einem öffentlichen Kino in Los Angeles gelaufen sein, mehr war bisher schon gar nicht mehr nötig.

Andererseits, muss man sagen, florieren die Streaming-Portale gerade, feiern riesige Erfolge mit Mainstream-Produktionen, mit Animationsfilmen, und die Oscars sind nun mal auf Öffentlichkeit, auf Glamour angewiesen. Da geht es auch knallhart um Werbeeinnahmen. Die Show muss nicht nur weitergehen, die Show muss gerettet werden. Also, historische Zäsur? Ich würde sagen: Nein. Pragmatismus: Ja!

Könnte man nicht ganz ketzerisch sagen: Die Academy sollte mit der Zeit gehen, und die Zeit des Streamens lässt sich nun mal nicht zurückdrehen, auch durch Corona?

Nicodemus: Es geht nicht nur um den Zeitgeist. Das Eintreten für die Magie des Kinos, für den Kinogang als Kulturtechnik, das vermischt sich schon seit jeher mit wirtschaftlichen Fragen. Nehmen wir zum Beispiel den durchschlagenden Online-Erfolg des Animationsfilms "Trolls World Tour". Da hat der Manager von Universal schon angedroht, Filme in Zukunft gleichzeitig in die Kinos und online herauszubringen. Daraufhin drohte die mächtige Kinokette AMC wiederum mit dem Boykott von Universal. Es findet eine richtige Schlacht statt.

Dazu muss man auch ehrlich sagen, den Kinoketten geht es genauso um das Geschäft, wie den Studios, die nun online den großen Reibach machen. Für diese Kultur- und Wirtschaftsformen gibt es nun mal bisher verschiedene Preise: Fernsehfilme bekommen Emmys, Kinofilme bekommen Oscars. Ich persönlich fände es schon gut, wenn die Oscar-Academy an der "Fetischisierung" des Kinobesuches noch ein bisschen festhalten würde. In Frankreich zum Beispiel gibt es strenge Gesetze, die die Kinos und die Kinoauswertung von Filmen schützen. Da klappt es eben, die Magie des Kinos mit dem Wirtschaftsfaktor Kino zu verbinden.



Das Interview mit Katja Nicodemus führte Philipp Schmid von NDR Kultur.

