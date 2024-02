"Geisterfahrt": Letzter "Tatort" für Furtwängler und Kasumba in Göttingen Stand: 09.02.2024 16:19 Uhr Am Sonntag ermitteln Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) zum letzten Mal gemeinsam. Nach dem "Tatort" aus Göttingen kehrt Lindholm zum LKA Hannover zurück. In "Geisterfahrt" rast ein Transporter in eine Menschenmenge. Amoklauf oder Unfall? Lindholm und Schmitz tauchen ein in die Welt der Niedriglohnarbeiter.

Kriminaldirektor Liebig feiert im Göttinger Polizeipräsidium seinen 60. Geburtstag, als das Fest jäh gestört wird: In der angrenzenden Altstadt gab es einen schweren Unfall. Ein Transporter ist in eine Menschenmenge gerast. Charlotte Lindholm und Liebigs Ehefrau Tereza, Ärztin am örtlichen Krankenhaus, sind als Erste am Unfallort. Leopold, ein schwer verletzter Teenager, wird gemeinsam mit Ilie, dem Fahrer des Wagens, auf die Intensivstation der Klinik gebracht. Dort kämpfen die Ärztinnen um die Leben der beiden so unterschiedlichen jungen Männer.

Die Welt der Niedriglohnarbeiter

Parallel beginnen die Ermittlungen: Was, wenn es eine Amokfahrt war? Aber aus welchem Motiv sollte Ilie diese schreckliche Tat begangen haben? Um das zu klären, tauchen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz ein in die Welt der Niedriglohnarbeiter: Der Fahrer war für einen Paketdienst unterwegs. Dieser bestreitet jede Verantwortung und verweist auf den Subunternehmer Mischa. Der sieht sich in die Enge getrieben und versucht zusammen mit seiner Frau Jutta, die als Krankenschwester bei den Schwerstverletzten arbeitet, die Ermittlungen abzuwehren. Als sich Charlotte Lindholm in ihren Ermittlungen von Kriminaldirektor Liebig nicht genügend unterstützt fühlt, bittet sie erneut den Ehemann ihrer Kollegin, Gerichtsmediziner Nick Schmitz um Hilfe.

Charlotte Lindholm kehrt zum LKA Hannover zurück

NDR Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) wird nach der Folge wieder zum LKA in Hannover zurückkehren - die Zeit ihrer Strafversetzung nach Göttingen ist vorbei. Damit verabschiedet sie sich auch von ihren Kolleginnen und Kollegen in der Universitätsstadt. "Charlotte Lindholm bricht einmal mehr auf zu neuen Ufern und bleibt eine rastlose Ermittlerin, die es nicht lange an einem Ort hält", sagt Maria Furtwängler. "Der Abschied von Göttingen ist nicht einfach, die Zusammenarbeit mit Florence Kasumba und dem Team hat mir sehr viel bedeutet."

Anaïs Schmitz wird als Florence Kasumba noch einmal gemeinsam mit dem Bundespolizei-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) ermitteln. Diese Episode ist bereits abgedreht und wird 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein. "Meine Rolle als Anaïs Schmitz war für mich eine interessante Herausforderung und ich mochte es sehr, die Figur zu entwickeln und zu spielen", sagt Florence Kasumba. "Jetzt blicke ich auf neue, spannende Projekte und danke dem Team Göttingen für die Zeit beim 'Tatort' in den letzten Jahren."

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Tatort | 11.02.2024 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm