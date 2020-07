Stand: 06.07.2020 10:41 Uhr - NDR Info

Der "professionelle Voyeur" Helmut Newton Helmut Newton - The Bad And The Beautiful , Regie: Gero von Boehm Vorgestellt von Bettina Peulecke

Mit seinen Aufnahmen vornehmlich nackter Frauenkörper und in Schwarzweiß provozierte und spielte er. Helmut Newton zählt zu den Großmeistern der Fotografie - er selbst nannte sich einen "Professionellen Voyeur". Zu seinem 100. Geburtstag porträtiert der Dokumentarfilm "Helmut Newton - The Bad And The Beautiful" von Gero von Boehm den im Jahr 2004 verstorbenen internationalen Starfotografen.

Trailer: "Helmut Newton - The Bad And The Beautiful" Der Dokumentarfilm "Helmut Newton - The Bad And The Beautiful" von Gero von Boehm präsentiert auch ein Potpourri berühmtester Werke des Fotografen und amüsante Anekdoten seiner Protagonistinnen.







Die meisten Fotografen sind schrecklich langweilig", fand Helmut Newton. "Und die meisten Filme über Fotografen sind es auch. Sie zeigen einen Kerl hinter einer Kamera. Man sieht seinen Rücken, man sieht die Kamera, man hört das 'Klick, Klick, Klick' und das dümmliche Geschwätz von Model und Fotograf". In so einem Film wollte Helmut Newton natürlich auf gar keinen Fall der Protagonist sein. Ist er auch nicht, denn Gero von Boehms filmisches Denkmal für den Fotografen ist alles andere als langweilig.

Es ist ein wunderschön anzusehendes Potpourri seiner berühmtesten Werke, voll von amüsanten Anekdoten seiner Protagonistinnen. Der Film projiziert die ikonenhaften Bilder, von denen das ein oder andere so ziemlich jeder schon mal gesehen haben dürfte. Er lässt Models und Schauspielerinnen ihre Geschichte dazu erzählen. Denn Geschichten hat Helmut Newton auch immer erzählt, sagt Grace Jones: "Er war ein bisschen pervers, aber das bin ich auch. Das ist okay! Seine Bilder sind gleichermaßen erotisch und tiefgründig. Es war nicht nur Erotik, es war auch eine Geschichte dahinter."

Hergeben oder ablehnen

Mit großer Offenheit erzählen und erinnern sich ausschließlich Frauen an Newton. Das hätte ihm bestimmt gefallen. Neben seiner Ehefrau June, die selbst als Fotografin arbeitete, kommen Models wie Claudia Schiffer, Nadja Auermann, und Grace Jones, Schauspielerinnen wie Charlotte Rampling, Hanna Schygulla und Isabella Rossellini zu Wort. Die Tochter von Ingrid Bergmann stand mit dem Kultregisseur David Lynch zusammen vor der Kamera von Newton und sagt: "Bei der Arbeit mit David Lynch oder Helmut Newton wirst nicht du selbst fotografiert, sondern ein Konzept, das sie verfolgen. Du bist nur die Projektionsfläche. Du musst dich dafür hergeben, oder eben ablehnen."

Innehalten und sich an die Bilder erinnern

Wie Isabella Rossellini sahen auch Hanna Schygulla oder Marianne Faithfull Newtons Arbeit. Denn der Film verschweigt auch nicht, dass Newtons Bilder kontrovers aufgenommen wurden. Gefesselt, mit scheinbar amputierten Gliedmaßen oder beim Kontrastprogramm von sündhaft teurem Bulgari-Schmuck an Brathähnchen - immer haben sie provoziert, immer wieder wurde ihnen der Vorwurf des Sexismus gemacht.

Die Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue", Anna Wintour, die unzählige Produktionen mit Newton veröffentlichte, sagt: "Helmut buchte man für das, was wir als 'Stopper' im Magazin bezeichnen. Die Leute sollten innehalten und sich später an die Bilder erinnern. Es sollten Ikonen werden. Manchmal verstörend, aber immer ein Denkanstoß. Man kann das mutig nennen. Ich empfand es als notwendig. Denn in der Modebranche geht es vor allem um das Schöne und Anmutige. Aber als Kontrast dazu brauchen wir auch Arbeiten, die die Kultur hinterfragen und zum Nachdenken anregen."

"Solange es mir gefällt, das ist die Hauptsache!"

Helmut Newton wurde in Berlin geboren, lernte bei der bekannten Berliner Fotografin Yva, die die Modefotografie mitbegründete, musste dann aber 1938 aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus Berlin fliehen. Er wurde zum Kosmopoliten, verwurzelt aber blieb er immer im Berlin der Goldenen Zwanziger Jahre - auch davon erzählt "Helmut Newton- The Bad and the Beautiful" ein Film, der den Fotografen feiert, wie er es vielleicht selbst zu seinem 100. getan hätte:

"Was die Leute sagen, wenn es denen nicht gefällt, ist mir vollkommen schnuppe. Solange es mir gefällt, das ist die Hauptsache! Zitat von Helmut Newton

Helmut Newton - The Bad And The Beautiful Genre: Dokumentarfilm Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Regie: Gero von Boehm Länge: 93 Min. FSK: ohne Altersbeschränkung Kinostart: 9. Juli 2020

