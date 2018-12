Stand: 19.12.2018 15:00 Uhr

Emily Blunt als Kindermädchen Mary Poppins Mary Poppins' Rückkehr , Regie: Rob Marshall Vorgestellt von Katja Nicodemus

Lange wurde spekuliert, welche Schauspielerin in dem neuen Mary-Poppins-Film die Hauptrolle übernehmen wurde. Dann wurde verkündet, es sei Emily Blunt. Die 35-jährige Britin bringt jedenfalls den richtigen Akzent mit für die Neuadaption der P.L.-Travers-Romane über das fliegende Kindermädchen: "Mary Poppins' Rückkehr".

Filmtrailer: "Mary Poppins" 20.12.2018 07:20 Uhr Mit seinen zuckrig-bunten Animationen wirkt Rob Marshalls "Mary Poppins' Rückkehr" wie eine filmische Bonbonniere. Es fehlen die Anarchie und Melancholie der Geschichte von 1964.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Da ist dieser Schwung, diese Verrücktheit, diese durchgeknallte Lebensfreude: "Mary Poppins" von 1964 war nicht nur einer der erfolgreichsten Filme der 60er-Jahre, ausgezeichnet mit fünf Oscars, ein Film voller Ohrwürmer, wie etwa dem melancholischen Schornsteinfegersong "Chim Chim Cher-ee". Als einer der ersten Filme der Filmgeschichte verband er auch souverän Realfilmaufnahmen und Trickfilmsequenzen.

Ein Meilenstein, ein Unikat. Braucht dieser Film ein Remake? Aber vielleicht ist das ja eine überflüssige Frage in diesem Jahr, in dem Hollywood mehr Sequels und Remakes auf die Leinwand geschickt hat als je zuvor in der Geschichte des Kinos. So ist es denn gleich in mehrfacher Hinsicht unglaublich zu sehen, wie Mary Poppins im neuen Disney-Weihnachtsblockbuster von Rob Marshall am Himmel auftaucht.

Keine Neuverfilmung, sondern eine Fortsetzung

Ebenfalls unglaublich oder zumindest bemerkenswert ist, wie viel Zeit sich Hollywood gelassen hat, um auch diesen Stoff noch einmal zu erzählen: 54 Jahre nach Julie Andrews schwebt nun Emily Blunt mit Regenschirm durch die Londoner Wolken. Selbst nach der windigen Landung sitzt die Kleidung des zaubernden Kindermädchens perfekt und es kann sofort losgehen mit den Poppins-typischen Ermahnungen und Kommandos.

"Mary Poppins' Rückkehr" ist keine Neuverfilmung, sondern eine Fortsetzung, die ihre Existenz inhaltlich begründet. Nach Jahrzehnten kehrt Mary Poppins zu der Familie im Londoner Kirschweg zurück, die sie einst als Kindermädchen umkrempelte.

Film mit gesellschaftskritischen Aspekten

Gerade erst hat der nun erwachsene Michael Banks, gespielt von Ben Wishaw, seine Frau verloren. Gemeinsam mit seiner Schwester und seinen drei kleinen Kindern lebt er zu Beginn der 30er-Jahre im elterlichen Haus. Noch - denn draußen tobt die Weltwirtschaftskrise. Es ist eine verzweifelte Situation, und die Anweisungen von Mary Poppins geben dem Prekariat der Londoner Mittelschicht vertrauten Rückhalt.

Mary Poppins nimmt sich der Zöglinge des desolaten Haushalts an. Wie im Original von 1964 reist sie gemeinsam mit den kleinen Kindern in zauberischen Welten voller animierter Figuren. Auch hier verschmelzen Musicalnummern und die Songs des Kindermädchens mit opulenten Hintergründen.

Fantasiegestalt ohne erkennbare Abgründe

Im ersten Poppins-Film waren die fantastischen Parallelwelten ein Gegenentwurf zur englischen Klassengesellschaft, ihren steifen Umgangsformen und Regeln. Im Film des Hollywood-Routiniers Rob Marshall fehlt diese anarchisch-subversive Seite, genauso wie die leise Melancholie, die die Bilder des Originals durchwehte.

Mit seinen bunten, geradezu zuckrigen Animationsbildern wirkt "Mary Poppins' Rückkehr" wie eine filmische Bonbonniere - doch zum Glück setzt das Spiel von Emily Blunt einen anderen Akzent. Ihre Mary Poppins hat ein Geheimnis. Unter Blunts autoritärem Tonfall scheint sich eine ganz eigene Kindlichkeit zu verbergen, unter ihren kontrollierten, choreografierten Bewegungen lauert die Sehnsucht nach Befreiung, nach Spiel, nach dem großen Versprechen der Fantasie.

Sowohl Mary Poppins als auch Emily Blunt hätten einen Film verdient, der auch in die Abgründe des Kindermädchens blickt. Denn Mary Poppins ist eine Figur, die aus dem Nichts kommt und ins Nichts geht, eine Fantasiegestalt, zusammengesetzt aus den Sehnsüchten unser aller verlorenen Kindheiten. Was Mary Poppins den Kindern gibt, scheint ihr auf faszinierende Weise selbst zu fehlen.

Mary Poppins' Rückkehr Genre: Musical Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw Regie: Rob Marshall Länge: 131 Minuten FSK: ohne Altersbeschränkung Kinostart: 20. Dezember 2018

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 20.12.2018 | 07:20 Uhr