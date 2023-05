Filmkunstfest MV: "Goldener Ochse" für Corinna Harfouch Stand: 07.05.2023 10:47 Uhr Beim 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern sind im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin die diesjährigen Preise verliehen worden. Der Hauptpreis des Festivals geht nach Österreich. Die Schauspielerin Corinna Harfouch bekam den Ehrenpreis.

von Axel Seitz

Stehende Ovationen für den Ehrengast des Filmkunstfestes gab es in den vergangenen Jahren regelmäßig, aber dass der Ehrengast zu Tränen gerührt und überwältigt war, das hat Schwerin noch nicht gesehen.

Katharina Marie Schubert, Schauspielerin und Regisseurin des Films "Das Mädchen mit den goldenen Händen" von 2022, in dem Harfouch die Hauptrolle spielt, hatte zuvor eine sehr persönliche und herzliche Laudatio gehalten.

Harfouch: "Das Lebenswerk? Es geht ja noch weiter"

Nun nahm Harfouch den "Goldenen Ochsen" mit nach Hause: "Ich bin ohne Übertreibung wirklich sehr glücklich, dass ich diesen Preis kriege. Das ist jetzt kein Fishing for compliments - nein, eher die Frage an sich selbst, wo man sagt: Das Lebenswerk mal sehen? Es geht ja noch ein bisschen weiter. Was machen wir denn dann?", erklärte die 68-Jährige.

Vor dem "Goldenen Ochsen" wurden bereits zwölf Preise verliehen. So erhielt der Wiener Chris Raiber für seinen Film "Sterne unter der Stadt" den Hauptpreis des Spielfilmwettbewerbs, den "Fliegenden Ochsen". "Ich bin begeistert. Ich bin überrascht. Tatsächlich überrascht - und unglaublich dankbar", sagte der Österreicher.

NDR Regiepreis an "Der Onkel" und "Alaska"

Der zweitwichtigste Preis im Spielfilmwettbewerb - der NDR Regiepreis - wurde von der Jury geteilt: Er ging zu gleichen Teilen an den Film "Der Onkel“ - ebenfalls aus Österreich - sowie an "Alaska" des Regisseurs Max Geschlinski. Der Rostocker sprach in seiner Dankesrede von einem "wahnsinnig persönlichen Film" und einer "tollen Ehrung". In der Jury saßen in diesem Jahr neben dem langjährigen Berlinale-Direktor Dieter Kosslick die Schauspieler Julia Richter und Rick Okon.

"Eine sehr schöne familiäre und schnuckelige Atmosphäre" Rick Okon über das MV-Filmfest

Was in den vergangenen Tagen in Schwerin zu erleben war: Das Kino lebt, die Zuschauer sorgten zum Teil für ausverkaufte Säle. Zum 32. Filmkunstfest kamen voraussichtlich - heute ist ja noch Festivaltag - mehr als 14.000. Besucher, mit dieser Zahl sind die Organisatoren mehr als zufrieden.

