Filmfest Venedig mit deutscher Produktion heute im Wettbewerb Stand: 03.09.2023 12:09 Uhr Die Filmfestspiele in Venedig laufen gerade. Heute dabei als einer von 23 Beiträgen im Wettbewerb um den Goldenen Löwen ist "Die Theorie von allem". Dessen Regisseur Timm Kröger stammt aus Itzehoe.

Der 37-Jährige hat nach dem Abitur am Nordseegymnasium in St. Peter-Ording mehrere Monate lang als Fotograf einen Wanderzirkus begleitet und danach in Dänemark am European Film Collegue studiert. Dort hat er erste Filme als Kameramann und Regisseur gedreht und später ein weiteres Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg absolviert. Seinen aktuellen Film "Die Theorie von allem" hat er unter anderem in Österreich und Thüringen nach eigenem Drehbuch gedreht.

Die 118-minütige Produktion (Deutschland, Österreich, Schweiz) feiert nun Weltpremiere am Lido beim ältesten Filmfestival der Welt. Dort konkurriert der Beitrag mit Filmen wie "Dogman" von Luc Besson, "Ferrari" von Michael Mann, "Priscilla" von Sofia Coppola und "The Killer" von David Fincher um den Goldenen Löwen.

Timm Kröger: "Der Film ist mysteriös"

"Ich bin ganz aufgeregt, aber ganz im positiven Sinne", sagte Kröger im Gespräch mit NDR Kultur am Mittwochmorgen. "Der Film hat poetische Aspekte, er ist mysteriös und er fühlt sich an wie ein Alptraum. Aber er kommt auch unterhaltsam daher." Der Titel klinge ein bisschen größenwahnsinnig, sagt er, weil wir wüssten, dass eine Theorie von allem, eine Weltformel, nicht existiere. "Es ist ein Film, der ganz viele Schichten von Kinoerinnerungen übereinanderstapelt", beschreibt Kröger sein Werk.

Feine Gesellschaft in den Alpen

Nach Angaben des Filmverleihs geht es in dem Film Noir, der in schwarz-weiß gedreht wurde, um den Physiker Johannes Leinert (Jan Bülow). Er reist 1962 zu einem physikalischen Kongress in die Schweiz. Ein iranischer Kollege soll dort einen Vortrag über Quantenphysik halten. Leinert erlebt die feine Gesellschaft in den winterlichen Alpen - doch irgendwann geschehen auf der Konferenz merkwürdige Dinge. Neben Bülow gehören unter anderem Olivia Ross und Hanns Zischler zur Besetzung. Deutscher Filmstart ist der 26. Oktober.

Wegen des Streiks von Drehbuchkünstlern und Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood sind beim Filmfest Venedig mehrere Beiträge weggebrochen. So eröffnet nicht mehr Luca Guadagninos "Challengers" die Mostra, wie ursprünglich angekündigt. Stattdessen präsentiert Edoardo De Angelis seinen Film "Comandante". Das Festival endet am 9. September.

2022 hatte der Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" von Laura Poitras den Goldenen Löwen gewonnen.

