Filmfest Hamburg startet mit "Wir sind dann wohl die Angehörigen" Stand: 29.09.2022 09:11 Uhr Mit der NDR Kino-Koproduktion "Wir sind dann wohl die Angehörigen" wird heute das Filmfest Hamburg eröffnet. Bis zum 8. Oktober werden 116 Langfilme aus 58 Produktionsländern gezeigt.

von Patricia Batlle / Danny Marques

Der nach dem gleichnamigen Roman von Johann Scheerer adaptierte Film eröffnet mit einer Weltpremiere das Filmfest Hamburg. Im Drama "Wir sind dann wohl die Angehörigen" bangt der 13-jährige Johann im Frühjahr 1996 mehr als vier Wochen lang um das Leben seines entführten Vaters, den Publizisten Jan Philipp Reemtsma.

Zwei Betreuer der Polizei, der Anwalt der Familie und ein enger Freund bilden eine Schicksalsgemeinschaft, verbunden nur durch das gemeinsame Ziel, Johanns Vater möglichst schnell und unversehrt nach Hause zu holen. Wie hält man die Sorge, die Angst und die Langeweile aus? Wie füllt man die Tage, wenn jederzeit alles passieren kann, man aber gleichzeitig zum Warten gezwungen wird? Davon erzählt das Drama.

Cannes-Gewinner "Triangle of Sadness" läuft in Hamburg

Insgesamt stehen 116 Langfilme aus 58 Produktionsländern auf dem Programm. 22 Kino- und Fernsehfilme feiern ihre Weltpremiere in Hamburg. Darunter einige der besten europäischen Produktionen die bei den großen Filmfestivals abgeräumt haben. Etwa der jüngsten Film des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund: "Triangle of Sadness", Mit der Satire über Reichtum und Schönheit und unter Beteiligung der deutschen Schauspielerin Iris Berben, holte Östlund im Mai die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes.

Fatih Akin feiert Weltpremiere mit Gangsterstory "Rheingold" am 2. Oktober

- Wie soll das gehen? Im Knast ein Album aufnehmen?

- *rapt* "wenn ich mal rauskomm, bin ich wohl ein anderer Mann

- Ey G, lass mal bitte pennen, ja? Dialog aus Fatih Akins Film "Rheingold"

Der junge Mann, der da unter der Decke in seine Gefängniszelle seinen Mit-Insassen mit Rap nervt ist Ziwar Hagabi. Als Xatar ist er einer der berühmtesten Rapper Deutschlands. "Rheingold" heißt die Filmbiografie, die Starregisseur Fatih Akin nun über ihn gedreht hat.

Dass die Weltpremiere nun auf dem Filmfest Hamburg stattfindet, freut Festivalleiter Albert Wiederspiel ganz besonders. "Fatih gehört zu Hamburg und zum Filmfest, so wie das Filmfest zu Fatih gehört. Ich war damals Verleiher und hatte schon den ersten Film von Fatih, 'Kurz und schmerzlos' beim Filmfest untergebracht. Das ist so eine Symbiose." Und zwar auch, wenn der Film, wie in diesem Fall, in weiten Teilen in Bonn und nicht in Hamburg spielt. Es ist eine Gangsteraufsteigerstory, ein Genrefilm, der am 27. Oktober bundesweit ins Kino kommt.

Fast traditionell gibt es auch Filme aus Südostasien und Südamerika zu sehen. In "Argentina, 1985" von Santiago Mitre wird zum Beispiel ein wichtiger Gerichtsprozess gegen die Militärjunta als Thriller erzählt. Der Film hat vor wenigen Tagen den Publikumspreis beim Filmfest San Sebastián geholt - mit der höchsten Wertung des 70-jährigen Festivals.

"A Tale of Filipino Violence" ist eine siebenstündige Familienchronik in Schwarz-Weiß des Regisseurs Lav Diaz, der in einer "Sine-novela" in die blutige Geschichte der Philippinen eintaucht.

Weitere ausgezeichnete europäische Produktionen in Hamburg

Das Molodist Festival aus Kiew ist in diesem Jahr in Hamburg zu Gast. Acht ukrainische Spielfilme und diverse Kurzfilme werden gezeigt. Die irische Produktion "The Banshees Of Inisherin" von Martin McDonagh ("Brügge stehen und sterben“ und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") spielt auf einer abgelegenen irischen Insel. Darin kündigt ein Mann dem anderen die Freundschaft und droht, sich die Finger abzuschneiden, wenn der andere ihn nicht endlich in Ruhe lässt. Die Produktion mit Brendan Gleeson ist beim Filmfest Venedig mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden ist. Hauptdarsteller Colin Farrell wurde dort zudem mit dem Coppa Volpi als bester Schauspieler geehrt.

Außerdem laufen in Hamburg: Kilian Riedhofs Locarno-Beitrag "Meinen Hass bekommt ihr nicht", die in Cannes ausgezeichnete dänisch-deutsch-schwedisch-französische Koproduktion "Holy Spider" des in Dänemark lebenden Iraners Ali Abbasi sowie Lukas Dhonts feinfühliges Coming-of-Age Drama "Close".

Viele iranische Filme im Programm

Vier Filme aus dem Iran werden beim Filmfest gezeigt, darunter der beim Filmfest Venedig ausgezeichnete Film "World War III" von Houman Seyyedi. Der Film erzählt von den Dreharbeiten für eine Hitler-Parodie, die außer Kontrolle geraten und das neue Böse hervorbringen. Auch die Produktion des immer noch im Iran in Haft sitzenden Jafar Panahi "No Bears" läuft auf dem Festival. Der Film erhielt in Venedig den Spezial-Preis der Jury. Die Jubiläumsausgabe endet am 8. Oktober mit dem marokkanischen Film "Der blaue Kaftan" von Maryam Touzani.

Weitere NDR Produktionen beim Filmfest Hamburg

Neben der Kino-Koproduktion "Wir sind dann wohl die Angehörigen" laufen noch weitere Produktionen unter Beteiligung des NDR auf dem Festival. Unter anderem der Tatort "Borowski und das hungrige Herz" mit Axel Milberg und Almila Bagriarcik, die Familienkomödie "Lucy ist jetzt Gangster" und das Drama "War Sailor", Außerdem Episoden der Historienserie "Reeperbahn Special Unit 65" und der Kinderkrimiserie "Die Pfefferkörner".

Douglas-Sirk-Preis wird nicht an Regisseur Ulrich Seidl verliehen

Auf dem Filmfest werden Auszeichnungen mit einem Preisgeld von insgesamt 110.000 Euro vergeben. Auf die Verleihung des Douglas-Sirk-Preises an den österreichischen Regisseur Ulrich Seidl ist wegen Vorwürfen zu schlechten Arbeitsbedingungen der Kinder am Set von "Sparta" verzichtet worden, obwohl es noch im Heft zum Filmfest als Ankündigung zu lesen ist.

Deswegen habe man die Preisverleihung kurzfristig abgesagt, zeigt aber dennoch Filme des Regisseurs, so Filmfestchef Albert Wiederspiel. "Diesmal sind wir in einen gewissen Shitstorm reingeraten, nachdem wir das alles entschieden haben und das Programmheft im Druck war. Ich kann das nicht beurteilen, der Film und Herr Seidl sind nicht verurteilt, das ist eine Reportage einer Zeitschrift. Vielleicht stimmt sie, vielleicht stimmt sie nicht", so Wiederspiel. Da der Preis von der öffentlichen Diskussion überschattet werden würde, habe man stattdessen verzichtet. Zur Vorführung wird Ulrich Seidel nicht erwartet.

