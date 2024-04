Filmfest Cannes: Hollywood-Giganten beim Festival 2024 Stand: 10.04.2024 18:10 Uhr Morgen Mittag gibt das Festival sein Programm für den 14. bis 25. Mai bekannt, die Pressekonferenz ist hier live zu sehen. Bereits vorab steht fest: Mit George Lucas, George Miller, Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth kommt viel Hollywood-Prominenz an die Croisette.

von Patricia Batlle

Vor wenigen Tagen kursierte in der Filmbranche die Nachricht, das neue Projekt "Megalopolis" von Francis Ford Coppola sei bei einer privaten Vorführung sehr gut angekommen. Es handelt sich um sein langjähriges Traumprojekt, dass er selbst finanzieren musste. Die Dreharbeiten zum Science-Fiction-Film wurden 2023 abgeschlossen. Er geht um einen Architekten in New York, der eine utopische Landschaft bauen will und ist unter anderem mit Adam Driver, Giancarlo Esposito und Forest Whitaker besetzt. Natürlich wollen sich die großen Festivals den Film sichern - und wenn die Gerüchte des Online-Portals "Deadline" stimmen, könnte es sein, dass sich Cannes die Weltpremiere gesichert hat.

Ob das stimmt, erfahren Filmfans am Donnerstag. Denn ab 11 Uhr verkündet Festivalchef Thierry Frémaux die Titel im Wettbewerb und in den Nebenreihen "Un certain regard" und "Director's Fortnight". Die Pressekonferenz ist öffentlich auf dem eigenen Youtube-Kanal des Filmfests zu sehen.

15. Mai Weltpremiere des Blockbusters "Furiosa" mit Anya Taylor-Joy

Frémaux hatte bereits vor Wochen verkündet, der Australier George Miller werde die Fortsetzung seiner "Mad Max"-Saga mit dem Titel "Furiosa" mit Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth in Cannes im Wettbewerb außer Konkurrenz präsentieren: am 15. Mai, also gleich am zweiten Festivaltag. Vor genau neun Jahren hatte dort "Mad Max: Fury Road" Weltpremiere gefeiert.

Auch der Eröffnungsfilm, natürlich aus Frankreich, steht für den 14. Mai fest. Es handelt sich um eine Komödie des Musikers und Regisseurs Quentin Dupieux, "Le deuxième act" (The Second Act), hochkarätig besetzt mit Léa Seydoux, Vincent Lindon and Louis Garrel. Sie läuft ebenfalls außer Konkurrenz.

George Lucas erhält die Goldene Ehrenpalme am 24. Mai

Schauspieler, Produzent und Regisseur Kevin Costner wird nach 20 Jahren Abwesenheit am 19. Mai seinen jüngsten Film vorstellen: den Western "Horizon, An American Project", in dem er auch mitspielt. Bei der Abschlussgala am 25. Mai will das Filmfest in seiner 77. Ausgabe den Hollywood-Giganten George Lucas ("Star Wars") mit der Goldenen Ehrenpalme ehren. Der heute 79-Jährige hat bereits 1971 seinen ersten Film "THX-1138" in einer Nebenreihe des Festivals vorgestellt. "Das Filmfest Cannes hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Ich war sehr überrascht und erfreut, als mein erster Film in der Debütreihe 'Director's Fortnight' lief. Seitdem war ich viele weitere Mal beim Festival - als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent", reagierte Lucas auf die Ankündigung der Ehrung.

2023 erhielt der französische Justiz-Thriller "Anatomie eines Falls" von Justine Triet die Goldene Palme des 76. Festivals. Der international erfolgreiche Film mit Sandra Hüller in der Hauptrolle holte zahlreiche Trophäen bei den Europäischen Filmpreisen, wurde für fünf Oscars nominiert und erhielt einen Oscar für das beste Original-Drehbuch.

