Filmfest Cannes 2023: Wim Wenders im Wettbewerb eingeladen Stand: 15.04.2023 08:00 Uhr Pedro Almodóvar zeigt einen Kurzfilm-Western, Wim Wenders ist mit zwei Filmen dabei und die Österreicherin Jessica Hausner erneut im Wettbewerb: Das Filmfest Cannes hat sein Programm veröffentlicht.

von Patricia Batlle

Am Donnerstag haben die neue Präsidentin des Filmfests Cannes, die 60-jährige Iris Knobloch und der Festivaldirektor Thierry Frémaux das Programm fürs 76. Festival vorgestellt. Wie gewohnt sind viele arrivierte Namen im Wettbewerb, für den Frémaux bislang 19 Filme angekündigt hat - noch können vereinzelt weitere Beiträge nachtrudeln. "Wir haben aus mehr als 2.000 Filmen ausgesucht", sagte der Festivalchef bei der Pressekonferenz. Dies sei eine beeindruckende Nummer und zeige, dass sich Kino bester Gesundheit erfreue, so Frémaux.

Dazu gehören die zum Teil mehrfachen Palmen-Gewinner Ken Loach aus Großbritannien, Hirokazu Kore-eda aus Japan, Aki Kaurismäki aus Finnland und Nuri Bilge Ceylan aus der Türkei. Auch die Österreicherin Jessica Hausner mit "Club Zero", die Italienerin Alice Rohrwacher mit "La chimera" und die Französin Justine Triet mit "Anatomie d'une chute" ("Anatomie eines Sturzes") hoffen auf einen Preis im Wettbewerb. Sandra Hüller - aktuell im Kino mit "Sisi & ich" zu sehen, spielt im Krimi eine deutsche Autorin, die in die Ermittlungen zur ungeklärten Todessache ihres Mannes (gespielt von Swann Arlaud) gerät.

Wim Wenders mit "Perfect Days" im Rennen um die Goldene Palme

Der deutsche Produzent und Regisseur Wim Wenders hat bereits zwölf Filme in Cannes vorgeführt und 1984 mit "Paris Texas" die Goldene Palme erhalten. Sein Wettbewerbs-Beitrag "Perfect Days", eine japanisch-deutschen Koproduktion, handelt von Hirayama. Dieser putzt in Tokio Toiletten und hegt eine Leidenschaft für Bücher und Musik hegt. Der 77-jährige zeigt zudem in der Reihe "Special Screenings" seine Dokumentation über den Künstler Anselm Kiefer unter dem Titel "Anselm - das Rauschen der Zeit".

Zahlreiche US-Stars in Filmen von Wes Anderson und Martin Scorsese

Auch US-Independent-Regisseur Wes Anderson ist im Wettbewerb eingeladen: mit seiner neuen Komödie "Asteroid City" mit dem Who-is-Who der US-Schauspielerinnen und Schauspieler. Darunter Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Margot Robbie, Adrien Brody, Willem Dafoe und Maya Hawke.

Wes Anderson, Martin Scorsese mit Weltpremieren in Cannes

Maya Hawkes Vater, Ethan Hawke, wird auch zu sehen sein: im neuen Kurzfilm des Spaniers Pedro Almodóvar "Strange Way of Life", einem englischsprachigen Western mit Pedro Pascal, der 2022 in Spanien gedreht wurde. Der 80-jährige Harrison Ford schwingt ein fünftes und letztes Mal das Lasso als Indiana Jones und präsentiert mit Regisseur James Mangold "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" als Weltpremiere in Cannes. Auch Martin Scorseses Thriller "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, Lily Gladstone und Jesse Plemons wird im Wettbewerb zu sehen sein - allerdings außer Konkurrenz. Der Film handelt von Serienmorden im Oklahoma der 1920er-Jahre beim Stamm der Osage Nation und basiert auf dem Roman von David Grann.

Letztjahressieger, der schwedische Autor und Regisseur Ruben Östlund ("Triangle of Sadness") wird vom 16. bis 26. Mai den Wettbewerb als Präsident leiten. Die Französin Maïwenn eröffnet das Festival mit dem Drama "Jeanne du Barry". Der Historienfilm aus Versailles mit Johnny Depp in der Hauptrolle als Ludwig XV. handelt von dessen Beziehung zur Geliebten: Madame du Barry.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 13.04.2023 | 17:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Filmfestival Spielfilm