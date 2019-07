Stand: 25.07.2019 11:08 Uhr

Filmemacher Mohammad Rasoulof im Iran verurteilt

Der international gefeierte Filmemacher Mohammad Rasoulof ist im Iran zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das teilte am Mittwoch das Filmfest Hamburg mit. Schon im September 2017 hatten die iranischen Behörden Rasoulofs Pass einbehalten, als er von einem Filmfestival nach Teheran zurückkehrte.

Rasoulof ist dem Filmfest Hamburg eng verbunden. Seit 2012 lebt er teilweise in der Hansestadt, auch seine Familie lebt dort. Nach der Konfiszierung seines Passes konnte Rasoulof 2017 nicht mehr an der Deutschlandpremiere seines Films "A Man of Integrity" in Hamburg teilnehmen. Zuvor war der Film bei den Festspielen in Cannes mit dem Hauptpreis der Sektion "Un Certain Regard" ausgezeichnet worden.

Albert Wiederspiel kennt den iranischen Regisseur seit Jahren persönlich und ist in ständigem SMS-Kontakt mit ihm. Der Leiter des Filmfestes Hamburg erläutert im Interview mit NDR.de, worum es genau in Rasoulofs Film geht und warum er deshalb zu einer Haftstraße verurteilt worden ist.

Was genau ist Mohammad Rasoulof denn im Iran vorgeworfen worden?

Albert Wiederspiel: Offensichtlich meint man, dass die letzten drei Filme dem Land und dem Regime gegenüber zu kritisch waren. Deshalb hat man entschieden, ihn erst einmal im Land festzuhalten. Er darf seit September 2015 das Land nicht mehr verlassen und ihm wird vorgeworfen, Anti-Regime-Filme zu machen. Das reicht im Iran offensichtlich als Anklagepunkt.

Worum geht es in den betreffenden Filmen? Ist das wirklich jeweils so harter Stoff?

Wiederspiel: Ich persönlich finde es nicht. Es ist ein Stoff, der sich mit dem menschlichen Zustand, mit dem Zustand der Bevölkerung in Iran befasst. Regimekritisch kann man das aus unserer Sicht nicht nennen. Rasoulof spricht nicht über das Regime, er spricht über den Verfall gewisser moralischer Werte im Iran, der über die Jahre stattgefunden hat, er spricht über Korruption. Sein Film ist aus unserer Sicht eher gesellschafts- als regimekritisch.

Nun hatten sich ja die Probleme mit dem iranischen Regime bereits angedeutet. Zeitweise lebt Rasoulof ja auch in Hamburg. Weshalb ist er zurückgegangen in den Iran?

Wiederspiel: Mohammad Rasoulof ist ein Künstler, der nur über Iran Filme machen kann und will. Der Iran ist sein Zuhause, seine Heimat, es ist das Land und das Volk, das er kennt. Er sagt immer, wenn er nicht in den Iran gehen kann, dann kann er gar nicht atmen. Das muss man bei einem Regisseur, einem Filmemacher verstehen. Er braucht den Stoff, aus dem er Filme machen kann - und den findet er nur im Iran.

Es gibt ja seit Jahren enge Kontakte zwischen Mohammad Rasoulof und dem Filmfest Hamburg. Wie sind die Kontakte denn jetzt in den Iran und zur Familie in Hamburg?

Wiederspiel: Ich bin ständig per SMS mit Mohammad Rasoulof in Kontakt. Er ist offenbar der Meinung, nichts zu verlieren zu haben. Insofern schreibt ganz genau, was er denkt. Wir kommunizieren mehrmals täglich über Chats. Mit seiner Frau und seiner Tochter, die hier in Hamburg sind, bin ich sowieso täglich in Kontakt, die wohnen bei mir um die Ecke. Da ist Kommunikation sehr viel einfacher. Aber ich bin selbst überrascht, dass die SMS oder alle anderen Nachrichtenkanäle zu Mohammad Rasoulof völlig ungestört funktionieren.

Jetzt wird sich das möglicherweise ändern, wenn er im Gefängnis ist. Wie geht es jetzt weiter?

Wiederspiel: Das ist ja das Schlimme: Im Iran bekommt man zwar ein Schreiben darüber, dass man eine Strafe bekommen hat, aber es gibt kein Datum. Das heißt, man kann jeden Tag abgeholt werden und ins Gefängnis kommen. Man weiß nie, wann es passiert. Und das ist – wie ich finde - das Perfide: Man wartet jeden Tag und jede Nacht darauf, abgeholt zu werden.

Wie gehen Sie als Filmschaffender in Hamburg mit der Situation um?

Wiederspiel: Es ist ja begrenzt, was wir machen können. Je mehr Aufmerksamkeit der Fall Mohammad Rasoulof bekommt, desto größer sind die Chancen, dass er irgendwann aus dem Iran herauskommt. Ich hoffe, dass auch unser Außenministerium in den Gesprächen, die derzeit mit dem Iran geführt werden, vielleicht auch den Namen Mohammad Rasoulof erwähnt. Das ist leider alles, was wir machen können. Mehr steht nicht unserer Macht. Ich wünschte, wir könnten aktiver werden, aber ich weiß wirklich nicht wie.

Das Interview führte Daniel Kaiser.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 24.07.2019 | 19:00 Uhr