Wann laufen die Weihnachtsklassiker im Fernsehen? Stand: 22.12.2021 16:02 Uhr Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es wieder großen Weihnachts-Klassiker wie "Sissi", "Der kleine Lord" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Fernsehen. Einige stehen danach auch in der ARD Mediathek.

Kein Weihnachten ohne "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" oder "Der kleine Lord". Das ist auch 2021 so. Auf "Kevin allein zuhause" müssen Fans in diesem Jahr verzichten. Hier die Highlights aus den TV-Programmen - die auch in den Mediatheken sind.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Kult im Schneegestöber

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist ein Märchenfilm nach dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová sowie Grimms Aschenputtel. Die ČSSR-/DDR-Koproduktion entstand 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček und ist inzwischen einer der beliebtesten Märchenfilme. Gedreht wurde rund um Schloss Moritzburg bei Dresden, in Kulissen der Babelsberger Filmstudios und der Filmstudios Barrandov in Prag sowie an verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei, beispielsweise im Wasserschloss Švihov (Schwihau) und im Böhmerwald. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" steht auch in der ARD Mediathek.

Sendetermine "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Tag Zeit Sender 24.12. 12.10 Das Erste 16.05 NDR 16.35 SWR 18.50 One 20.15 WDR 25.12. 09.55 Das Erste 16.10 MDR 26.12. 16.40 SWR

"Sissi": Königliche Romantik zum Seufzen

Sissi ist ein österreichischer Historienfilm aus dem Jahr 1955, der von den frühen Jahren der Kaiserin Elisabeth erzählt. Er basiert auf dem gleichnamigen, 1952 im Titania-Verlag in Stuttgart in zwei Teilen veröffentlichten Roman von Marie Blank-Eismann.

Als sich der Film als großer Erfolg an den Kinokassen erwies, folgten die Fortsetzungen "Sissi - Die junge Kaiserin" (1956) und "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" (1957). Die Sissi-Trilogie mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Filmproduktionen und zu den erfolgreichsten Filmen in deutschen und österreichischen Kinos. Die Zuschauerzahlen bewegen sich damals zwischen 20 und 25 Millionen. Seit Jahrzehnten läuft der Film an Weihnachten im Fernsehen. Aus rechtlichen Gründen steht der Film nicht in der Mediathek.

Sendetermine Sissi Film Sendezeit Sender Sissi 24.12. - 20.15 Uhr Das Erste Sissi, die junge Kaiserin 25.12. - 17.10 Uhr Das Erste Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin 26.12. - 16.45 Uhr Das Erste

"Der kleine Lord": Berührende Familiengeschichte unterm Weihnachtsbaum

"Der kleine Lord" (Originaltitel: Little Lord Fauntleroy) ist ein britischer Fernsehfilm des Regisseurs Jack Gold aus dem Jahr 1980. In der Titelrolle des kleinen Lords Fauntleroy ist Ricky Schroder besetzt, Alec Guinness spielt dessen Großvater, den Earl of Dorincourt.

Die Handlung spielt im Jahr 1872. Der achtjährige Cedric Errol, dessen verstorbener Vater Engländer war, lebt mit seiner aus den USA stammenden Mutter in New York City. Eines Tages erscheint der Anwalt Mr. Havisham und überbringt eine Nachricht von Cedrics englischem Großvater, der kein Geringerer ist als der Earl (Graf) von Dorincourt. Darin lässt er durchblicken, dass Cedric, sein einziger Enkel, voraussichtlicher Erbe des beträchtlichen Besitztums nebst Adelstiteln und Privilegien geworden. Intrigen und Täuschenungsmannöver umgeben fortan die kleine Familie. "Der kleine Lord" läuft am 26. Dezember ab 15.05 Uhr im Ersten. Aus rechtlichen Gründen steht der Film nicht in der ARD Mediathek.

