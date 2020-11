Filme Streamen: Sophia Loren und Julia Garner im Heimkino Stand: 12.11.2020 15:25 Uhr Diese Heimkino-Filme lohnen sich: "Du hast das Leben vor dir" mit Sophia Loren und das #Me-Too-Drama "The Assistant" mit Julia Garner.

von Hartwig Tegeler

Regisseur Edoardo Ponti hat seine 86-jährige Mutter Sophia Loren noch einmal vor die Kamera geholt. "Du hast das Leben vor dir" ist ab dieser Woche auf Netflix zu sehen. In den Streaming-Tipps dieser Woche geht es auch um "The Assistant", eine freie Bearbeitung des Harvey-Weinstein-Skandals.

"Du hast das Leben vor dir" mit Sophia Loren bei Netflix

Es beginnt mit einem Diebstahl. Momò klaut auf dem Trödelmarkt Madame Rosa die Tasche. Die ehemalige Prostituierte, die immer Kinder von Kolleginnen aufnahm soll, so möchte es ihr alter Freund, nun auch Momò, den jungen Dieb, beherbergen. Es sei alles eine Frage des Geldes, meint die alte Dame, die stark wie verletztlich ist, ausgestattet mit großem Überlebenswillen.

Geschichte voller Haken und Ösen

Rosa braucht Geld, Momò Unterschlupf. Harmonisch ist beider Verhältnis am Anfang nicht. Die Annäherung zwischen Madame Rosa und dem rotzfrechen schwarzen Straßenjungen ist als Geschichte voller Haken und Ösen erzählt. Denn Rosa ist nicht nur Ex-Hure, sondern auch eine Überlebende der Shoah. Wenn sie - nicht mehr ansprechbar - immer häufiger in eine ferne Erinnerung abgleitet, versteht Momò das nicht, hält aber immer mehr zur alten Dame. Wie Sophia Lorens Sohn Edoardo Ponti in seinem Film die alte Madame Rosa und damit seine alte Mutter vor der Kamera zeigt, das wirkt nicht gnadenlos oder peinlich, sondern konsequent der Figur der Madame Rosa gegenüber, die so eine große Würde bekommt. Und Momó?

Am Ende erzählt "Du hast das Leben vor dir" nicht nur von der Vergänglichkeit des Lebens und dem Tod, sondern auch vom langsamen Erwachsenwerden mit all dem Schmerz, der dazu gehört.

"The Assistant" mit Julia Garner auf Streaming-Plattformen

Trist, grau, eine Stimmung von Hilflosigkeit, Düsternis: Das ist der Büro-Alltag von Jane in Kitty Greens Film "The Assistant". Ein Attribut fehlt noch für das Lebens dieser Assistentin in der angesehenen Produktionsfirma eines mächtigen Filmmoguls: Einschüchterung. Gnadenlos sachlich beschreibt Filmemacherin Green eine Welt jenseits des Glamours, den wir uns so gerne im Filmbusiness vorstellen mögen.

Jane - gespielt von Julia Garner - will einmal Produzentin werden, ist noch nicht lange in der Firma. Aber mit jedem Tag wird das Klima von Erniedrigung und zynischer Frauenfeindlichkeit in der Firma für sie immer körperlicher. Denn sie bekommt mit, wie der omnipäsente Chef - die Bezüge zum Harvey-Weinstein-Skandal sind offensichtlich - junge Kolleginnen oder Schauspielerinnen zum Sex nötigt. Alle schauen weg. Als sie es mit den Personalchef darauf anspricht, lässt er sie gnadenlos abblitzen.

"Sie sind auf der Überholspur, weil Sie hier arbeiten. Warum sind Sie dann hier, um alles wegen so einem Blödsinn wegzuwerfen. Möchten sie hier weiterarbeiten?"

"Will ich!"

"Ich denke, sie wissen, wie das ausgehen wird." Dialog aus "The Assistant"

Schließlich meint er noch, dass Jane sich keine Sorgen machen muss: "Sie sind nicht sein Typ".

Allgegenwärtiges Schweigen beim Kampf gegen Sexismus

Am Ende schaut Jane weg wie alle. Ist in tiefer Einsamkeit versunken. Wie lange sie das aushalten wird? "The Assistant" endet offen. Jay Roachs Film "Bombshell" erzählte 2019 im Kino vom Kampf von Fox-News-Frauen gegen ihren sexistischen Chef als Heldengeschichte. In Kitty Green düster minimalitischem Drama "The Assistant" steht das große Schweigen jenseits von Widerstandsmythen. Der eindrucksvollen Film in seiner Realitätssättigung auszuhalten, ist eine anstrengende Sache. Er ist auf DVD, Blu-ray und bei diversen Streaming-Plattformen wie etwa "Amazon" und "Rakuten TV" zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 15.04.2020 | 11:20 Uhr