"Dune 2", "Poor Things", "The Outrun": Vorfreude aufs Kinojahr 2024 Stand: 30.12.2023 06:00 Uhr 2024 locken Blockbuster wie "Poor Things", "Gladiator 2" und "Dune 2" ins Kino. Auch von Nora Fingscheidt, Karoline Kerfurth, Moritz Bleibtreu und Sandra Hüller gibt es neue Filme. Ein Wiedersehen gibt's mit dem "Joker" und "Garfield".

von Walli Müller und Patricia Batlle

Wer gerne ins Kino geht, weiß, dass ein paar der besten Filme immer gleich zu Jahres-Beginn starten - weil vor der Oscar-Verleihung im März gerne die Kandidaten gezeigt werden. Welche Film-Highlights dürfen wir 2024 erwarten?

Oscar-Anwärter "Poor Things", "Dune 2", "The Holdovers"

Fangen wir mal damit an, was dieses Jahr nicht ins Kino kommt: "Mission Impossible 8", die Fortsetzung von "Dead Reckoning", wurde auf 2025 vertagt, weil der Autoren- und Schauspieler-Streik in Hollywood die Dreharbeiten ausgebremst hat. Aus demselben Grund dürfte auch der für November geplante Start von "Gladiator 2" von Ridley Scott fraglich sein. Dafür geht's Ende Februar endlich weiter mit "Dune 2" und Timothée Chalamet als designiertem Planeten-Herrscher Paul Atreides. Wie er den Wüstenplaneten Arrakis aus Krieg und Chaos zu führen versucht, hat Regisseur Denis Villeneuve sicher wieder in opulente Bilder verpackt. Zuvor aber gehen noch ein paar Oscar-Anwärter an den Start: "Poor Things" von Yorgos Lanthimos hat schon den goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Ein schrilles Schauermärchen mit Emma Stone als weiblicher Frankenstein-Kreatur. Bald tanzt sie ihrem Schöpfer - Willem Dafoe - auf der Nase herum und lebt eine recht wilde Weiblichkeit aus. Zu sehen ist das ab 18. Januar im Kino.

Eine Woche später startet Alexander Paynes wunderschöner Lehrer-Schüler-Film "The Holdovers". Ausgerechnet der verhasste Latein-Pauker, gespielt von Paul Giamatti, soll in einem Elite-Internat der 70er-Jahre eine Hand voll Schüler über die Weihnachtsferien betreuen.

- Glauben Sie, dass ich Sie gerne babysitte? Nein, ich hab gebetet, dass Ihre Mutter ans Telefon geht oder dass Ihr Vater kommt in einem Hubschrauber oder einer fliegenden Untertasse.

- Mein Vater ist tot! Dialog aus "The Holdovers"

Wie beide Seiten langsam Verständnis füreinander entwickeln, das ist wunderbar wahrhaftig erzählt. Ein wohltuender Film.

"The Zone of Interest": Sandra Hüller lässt einen das Blut in den Adern gefrieren

Ganz anders "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer, der schon in Cannes für Aufsehen sorgte. Sandra Hüller spielt hier die Frau des Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höß, die gleich hinter der Lager-Mauer, die rauchenden Schlote der Krematorien im Blick, ihr "Schöner Wohnen"-Idyll lebt. Film und Frau lassen einem das Blut in den Adern gefrieren - ab 29. Februar im Kino.

VORSCHAU: Trailer: Drama "The Zone of interest" mit Sandra Hüller (1 Min)

Deutsches Kino mit Nicolette Krebitz, Laura Tonke, Moritz Bleibtreu, Tom Schilling

Gespannt darf man auch auf zwei deutsche Produktionen sein, die noch ohne genaueren Termin für dieses Jahr angekündigt sind: Nora Fingscheidt, die gefeierte Regisseurin von "Systemsprenger", erzählt mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle vom Kampf einer Frau gegen die Sucht. "The Outrun" spielt in der rauen Natur der schottischen Orkney-Inseln. Tom Tykwer präsentiert nach siebenjährigem "Babylon-Berlin"-Intermezzo endlich wieder einen Spielfilm mit "Das Licht". Das abgestorbene Familienleben von Lars Eidinger und Nicolette Krebitz wird hier durch eine syrische Haushälterin neu belebt.

Das Thema Familie steht in deutschen Komödien hoch im Kurs. Laura Tonke und Moritz Bleibtreu versagen kolossal bei der Erziehung des gemeinsamen Scheidungskinds in "Alles Fifty Fifty" (Start: 5. März). Karoline Herfurth und Tom Schilling wollen als Eltern alles richtig machen in "Eine Million Minuten". Aber Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, fällt eben schwer. "Ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten - nur für die ganz, ganz schönen Sachen." Gerührt von diesem Wunsch ihrer fünfjährigen Tochter, beschließt das Paar, allen beruflichen Stress hinter sich zu lassen und als Familie auf Reisen zu gehen - eine Million Minuten, also 694 Tage mit Ups and Downs.

Auf Kuba-Reise gehen im Herbst die "Kundschafter des Friedens" in ihrem zweiten Einsatz. Henry Hübchen als ehemaliger DDR-Spion, der wieder beim BND aushelfen muss, war schon in Teil 1 zum Piepen. Den verstorbenen Michael Gwisdek wird man in der Rentner-Runde vermissen. Dafür sind diesmal Katharina Thalbach und Corinna Harfouch als Top-Agentinnen mit von der Partie - ab 31. Oktober.

- Ick hab jesagt, wir ziehen dat auf meine Weise durch, nicht mit irgendwelchen Halbaffen.

- Sie und Ihre Skat-Runde werden noch froh sein, wenn wir Ihnen über die Straße helfen.

- Jetzt aber ganz ruhig, Jungpionier. Ganz ruhig. Dialog aus "Kundschafter des Friedens"

Joaquin Phoenix und Lady Gaga im "Joker"-Musical, Wiedersehen mit "Nosferatu"

Die schauerliche Geschichte des "Jokers" wird 2024 fortgesetzt. "Folie à deux" (Wahnsinn zu zweit) heißt der Film, indem jetzt gleich zwei Psychopathen Gotham City terrorisieren: Joaquin Phoenix als Joker und Lady Gaga als Harley Quinn. Beide übrigens singend, weil der Film als Musical inszeniert wird. Klingt reichlich irre!

Wem das noch nicht gruselig genug ist, der darf sich an Weihnachten auf ein Remake von Friedrich Wilhelm Murnaus "Nosferatu" freuen. Horror-Spezialist Robert Eggers hat sich seit Jahren mit dem Stummfilm-Original beschäftigt und in seinem Update Bill Skarsgård zum schaurigen Blutsauger Graf Orlok verunstaltet.

Action- und Sci-Fi-Blockbuster "Furiosa", "Mickey 17", "The King's Land" und "Ballerina"

Für viel Action mit Pyrothenik, beeindruckende Stunts und markige Sprüche dürften Blockbuster wie "Furiosa - A Mad Max Story" und "Ballerina" sorgen. Beide erzählen Vorgeschichten: Anya Taylor-Joy übernimmt in der dystopischen Wüstenwelt aus "Mad Max" von Charlize Theron die Rolle der Furiosa und kämpft gegen einen Fiesling (Chris Hemsworth). "Ballerina" erzählt die Vorgeschichte einer Stuntfrau aus dem "John Wick"-Universum, gespielt von Ana de Armas (aus "James Bond - Keine Zeit zu sterben" und "Knives Out 2"). "Mickey 17" ist der erste Film von Oscar-Preisträger Bong Joon Ho seit seiner Gesellschaftssatire "Parasite". Der Sci-Fi-Film mit Robert Pattinson, Toni Colette und Mark Ruffalo um Klone auf einer Raumstation basiert auf dem 2022 erschienenen Roman "Mickey7" von Edward Ashton.

Garfield und "Ich einfach unverbesserlich 4": Kino mit hoher Gagdichte

Fröhlicher wird ganz sicher der "Garfield"-Film "Eine extra Portion Abenteuer", Start: 23. Mai) und im Juli "Ich einfach unverbesserlich Teil 4" – wieder mit jeder Menge Minions-Nonsense. Zumindest der Kinosommer wird also quietschgelb und lustig.

Übersicht der spannenden Kinofilme 2024 Datum Film Genre / Regie 4.1. Der Junge und der Reiher Animation / Hayao Miyazaki Next Goal Wins Komödie / Taika Waititi Priscilla Drama / Sofia Coppola 11.1. 15 Jahre Drama /Chris Kraus 18.1. Poor Things Komödie / Yorgos Lanthimos 25.1. The Holdovers Komödie /Alexander Payne Argylle Action / Matthew Vaughn 1.2 Eine Million Minuten Komödie / Christopher Doll 8.2. All of us strangers Drama / Andrew Heigh Geliebte Köchin - La Passion de Dodin Bouffant Kochdrama / Tran Anh Hung 29.2. Dune: Part Two Fantasy / Denis Villeneuve The Zone of Interest Drama, Horror / Jonathan Glazer 7.3. Drive-Away Dolls Komödie / Ethan Coen Alles fifty fifty Komödie / Alireza Golafshan 14.3. Kung Fu Panda 4 Komödie / Mike Mitchell 28.3. Club Zero Drama / Jessica Hausner Mickey 17 Action / Bong Joon-ho 26.4. Challengers Liebeskomödie / Luca Guadagnino 2.5. The King’s Land Geschichte, Drama / Nikolaj Arcel 23.5. Furiosa: A Mad Max Saga Action, Sci-Fi / George Miller Planet der Affen: New Kingdom Action, Sci-Fi / x Garfield Komödie, Animation / Mark Dindal 13.6. Alles steht Kopf 2 Animation, Komödie / Kelsey Mann 6.6. Ballerina Action, Thriller / Len Wiseman 11.7. Despicable Me 4 Action, Animation / Chris Renaud, Patrick Delage 5.9. Beetlejuice 2 Fantasy / Tim Burton 3.10. Die Schule der magischen Tiere 3 Action, Kinderfilm / Seven Unterwaldt 21.11. Gladiator 2 Historie, Action / Ridley Scott 31.10. Kundschafter des Friedens 2 Komödie / Robert Thalheim Joker: Folie à Deux Thriller, Comic-Verfilmung /Todd Philipps 12.12. Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Fantasy, Action, Animation / Kenji Kamiyama 19.12. Mufasa: The Lion King Action, Fantasy / Barry Jenkins Unbek. The Outrun Drama / Nora Fingscheidt Unbek. Nosferatu Horror / Dave Eggers

