Filme 2023: Neues Filmjahr mit letzter Kinorolle für Harrison Ford Stand: 27.12.2022 11:58 Uhr Ein Ausblick auf starke Filme des Kinojahres 2023: Harrison Ford spielt ein letztes Mal Indiana Jones, Barbie sucht die Welt heim, Til Schweiger fährt wieder Manta und Timothée Chalamet wandelt mit Zendaya durch die Wüste in "Dune 2".

von Walli Müller und Patricia Batlle

Gleich am 5. Januar startet ein todsicherer Oscar-Kandidat: Martin McDonaghs "The Banshees of Inisherin". In dieser herzzerreißenden Geschichte einer zerbrechenden Freundschaft spielen sich Colin Farrell und Brendan Gleeson als irische Sturköpfe die Seele aus dem Leib.

- Du hast nichts Falsches gesagt. Und du hast mir auch nichts getan.

- Siehst du! Hab ich mir doch gedacht.

- Ich mag dich einfach nicht mehr.

"Babylon": Zügellose Reise ins Goldene Hollywoodzeitalter

"La La Land"-Regisseur Damien Chazelle baut weiter auf seinen Oscar-gekürten Komponisten Justin Hurwitz. Von ihm stammt auch der Soundtrack zu Chazelles neuem Film "Babylon - Im Rausch der Ekstase", der am 19. Januar in die Kinos kommt - und für fünf Golden Globes nominiert ist. Eine zügellose Zeitreise ins Hollywood der 1920er-Jahre, schillernd besetzt mit Margot Robbie und Brad Pitt: "Wir müssen den Film neu erfinden. Die Träume einfangen und sie auf Zelluloid bannen!".

Anfang Februar bringt Regisseur Steven Soderbergh seinen Hauptdarsteller Chaning Tatum erneut zum Striptease-Tanzen: in "Magic Mike's Last Dance". Dieses Mal an der Seite von Salma Hayek.

Ebenfalls im Februar wird Cate Blanchett in Todd Fields Musikdrama den Taktstock schwingen. Sie spielt in "Tàr" die gefühlskalte, fiktive Dirigentin Lydia Tàr der Berliner Philharmoniker, die wegen einer bevorstehenden Aufnahme unter Druck gerät - und ihn gnadenlos an ihr Orchester weitergibt. Ihre erste Geigerin wird gespielt von Nina Hoss.

Steven Spielbergs neuer Film "The Fabelmans"

Den Trend zum autobiografischen Filmstoff setzt Steven Spielberg fort. In "The Fabelmans", der auf der Berlinale läuft, wo Spielberg den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhält, erzählt der 81-jährige Künstler seine Familiengeschichte: "Jeder meiner Filme ist ein persönlicher Film! Ich mache gar keine Filme, in denen nicht irgendetwas von mir drin steckt." Fertig abgedreht ist zudem die von Spielberg-produzierte und von Bradley Cooper inszenierte Filmbiografie "Maestro" mit Cooper als Komponisten und Carey Mulligan als dessen Gattin.

Harrison Ford noch einmal als "Indiana Jones"

Wer Tom Cruise alias "Top Gun Maverick" in 2023 als Blockbuster-Held ablösen wird, dürfte auch schon feststehen: Harrison Ford stürzt sich nach 15 Jahren Pause endlich in ein neues Indiana Jones-Abenteuer. In "Indiana Jones und der Ruf des Schicksals" soll der Action-Archäologe Peitschen schwingend bei der Apollo 11-Mond-Mission 1969 mitmischen. Was die fast 80-jährigen Knochen von Harrison Ford noch hergeben, wird ab Ende Juni zu sehen sein.

"Manta Manta - Zwoter Teil" - tiefergelegte Story

Bereits ab 30. März ist Trash-Alarm angesagt: Denn Til Schweiger kann sich inzwischen zwar schickere Wagen leisten, steigt aber wieder in den Proll-Schlitten in "Manta Manta - Zwoter Teil". Die deutsche Antwort auf "Fast and Furious" - mit garantiert tiefergelegter Story.

Tom Cruise in "Mission Impossible 7", Zendaya in "Dune 2"

Als weiterer Sommer-Blockbuster dürfte "Mission Impossible 7- Dead Reckoning Teil 1" gesetzt sein. Und im Herbst wird dann endlich die Saga vom Wüstenplaneten "Dune" weitererzählt, die unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve so opulent begann. Timothée Chalamet spielt wieder Paul Atreides, den jungen Planeten-Herrscher, der zum Friedensstifter berufen ist.

"Ich hab häufig Träume von einem Mädchen auf Arakis. Ich weiß nicht, was sie bedeuten." Paul Atreides in "Dune"

In Teil 2 wird das Mädchen mit den leuchtend blauen Augen, gespielt von Zendaya, endlich auch ausgiebig zu sehen sein. Und selbst wer Science Fiction-Filme hasst, wird von "Dune" garantiert beeindruckt sein.

Starke Filme von Sarah Polley, Chinonye Chukwu und Greta Gerwig

Mehrere Regisseurinnen bereichern das Kino 2023 mit ihrem Blick auf die Dinge. Sarah Polley lässt in "Die Aussprache" die Frauen einer ländlichen Gemeinschaft den ganzen Film über diskutieren, ob sie bleiben und sich gegen die gewaltsamen Übergriffe der Männer wehren sollen - oder gehen und eine eigene Gemeinschaft gründen. Eine herausfordernde Parabel über weibliche Selbstbefreiung. Die nigerianisch-US-amerikanische Regisseurin Chinonye Chukwu erzählt in "Till" die ergreifende Geschichte von Mamie Till Mobley, die nach dem Lynchmord an ihrem Sohn 1955 nicht locker lässt, bis alle Welt hinschaut.

- Der Geruch ist vom Leichnam meines Sohnes, stinkend nach Hass und Rassismus.

- Kommen Sie bitte mit mir.

- Die ganze Welt soll Zeuge sein, was mit meinem Sohn geschehen ist. Mamie Till Mobley in dem Film "Till"

Greta Gerwig dagegen macht "Barbie" zu ihrer Film-Heldin. Auch hier darf man sich auf Margot Robbie in der Hauptrolle freuen, auf Ryan Gosling als Ken und auf schrille Outfits in shocking Pink! Die Komödie könnte einer der lustigsten Filme des Sommers 2023 werden: Der Trailer zeigt Augen zwinkernde Parallelen zum Stanley-Kubrick-Klassiker "2001 - Odysee im Weltraum".

Timothée Chalamet spielt den jungen Willie Wonka

Außerdem wird Regie-Altmeister Ridley Scott seinen jüngsten Film über Napoleon präsentieren, Timothée Chalamet den jungen Willie Wonka in eine Vorgeschichte zu "Charlie und die Schokoladenfabrik) spielen. Horrorregisseur Ari Aster ("Midsommer") plant eine vierstündige Horrorkomödie namens "Beau is afraid" mit Joaquin Phoenix. David Fincher einen Neo-Noir Thriller: "The Killer" mit Michael Fassbender.

Übersicht der spannenden Kinofilme 2023 Start Film Genre / Regie 5.1. The Banshees of Inisherin Dramödie / Martin McDonagh 19.1. Babylon, Im Rausch der Extase Komödie / Damien Chazelle 26.1. Till - Kampf und die Wahrheit Historiendrama / Chinonye Chukwu 2.2. Aus meiner Haut Sci-Fi/Drama / Alex Schaad 9.2. War Sailor Historisches Drama / Gunnar Vikene 9.2. Die Aussprache Drama / Sarah Polley 9.2. Magic Mike's Last Dance Komödie / Steven Soderbergh 15.2. Ant-Man and The Wasp: Quantumania Action, Comicverfilmung/ Peyton Reed 23.2. Tár Musik-Drama / Todd Field 9.3. The Fabelmans Biografie, Drama / Steven Spielberg 16.3. Broker Drama / Hirokazu Kore-eda 30.3. Manta Manta - Zwoter Teil Komödie / Til Schweiger 3.5. Guardians of the Galaxy 3 Fantasy, Action / James Gunn 25.5. Arielle, die Meerjungfrau Fantasy, Märchen / Rob Marshall 15.6. Elemental Animation, Fantasy / Peter Sohn 29.6. Indiana Jones 5 - Ruf des Schicksals Action / James Mangold 13.7. Mission Impossible 7: Dead Reckoning Teil 1 Action / Christopher McQuarrie 20.7. Barbie Komödie / Greta Gerwig 20.7. Oppenheimer Historiendrama / Christopher Nolan 2.11. Dune 2 Fantasy / Denis Villeneuve 16.11. Tribute von Panem. The Ballad of Songbirds & Snakes Action / Francis Lawrence 14.12 Wonka Action / Paul King unbek. Inside Thriller / Vasilis Katsoupis

