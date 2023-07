Heißer Kinosommer mit "Oppenheimer", "Barbie", "Mission Impossible" Stand: 03.07.2023 09:30 Uhr Im Kinosommer gibt Harrison Ford ein letztes Mal Indiana Jones, Barbie sucht die Welt heim, ist Rebecca Ferguson in "Mission Impossible 7" und "Dune 2" zu sehen und Charly Hübner wechselt ins Regiefach.

von Patricia Batlle

Aktuell zückt der noch recht fitte Archäologe Indiana Jones Lederpeitsche und Lederhut und macht Jagd auf ein seltenes Artefakt, das in die falschen Hände geraten könnte. Angesiedelt ist die actiongeladene Geschichte von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" im Jahr 1969. Der 80-jährige Harrison Ford spielt ein letztes Mal "Indy". Professor Indiana Jones beginnt seine Pensionierung mit einem wilden Abenteuer - dieses Mal begleitet von seiner Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge). Einer der härtesten Widersacher im Film ist NASA-Mann Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Der Schauspieler Harrison Ford wurde bei der Weltpremiere des Filmes in Cannes für sein Lebenswerk geehrt. Mehr als 330.000 Besucherinnen und Besucher hat das Abenteuer in Deutschland bereits ins Kino gelockt.

"Mission Impossible 7", "Barbie" und "Oppenheimer" starten gleichzeitig

Ein Sommer-Blockbuster ist "Mission Impossible 7- Dead Reckoning Teil 1". Wie "Indy" muss auch Ethan Hunt (Tom Cruise) ebenfalls verhindern, dass ein neu entwickeltes Waffensystem an die falschen Personen gerät. Aus seinem Abschied von der Rolle des Ethan Hunt macht Action-Star und Produzent Tom Cruise jedoch einen Zweiteiler und will 2024 mit dem dann wohl wirklich allerletzten Teil von "Mission Impossible" aufwarten. Weit weniger Leinwände dürfte im Juli Christopher Nolans neuer Film in Anspruch nehmen, dafür umso länger nach dem Kinogang nachhallen. Der Thriller "Oppenheimer" mit Cillian Murphy, Matt Damon und Emily Blunt handelt vom Physiker und Atomforscher J. Robert Oppenheimer.

Greta Gerwig dagegen macht "Barbie" zu ihrer Film-Heldin. Auch hier darf man sich auf Margot Robbie in der Hauptrolle freuen, auf Ryan Gosling als Ken und auf schrille Outfits in shocking Pink! Die Komödie könnte einer der lustigsten Filme des Sommers 2023 werden - und startet am selben Tag wie "Mission Impossible" und "Oppenheimer".

Johnny Depp in "Jeanne du Barry", Zendaya in "Dune 2"

Opulentes Historienkino mit vielen Intrigen am Hof von Versailles bei König Ludwig XV. bietet "Jeanne du Barry" - die historisch verbriefte Mätresse und Geliebte des französischen Königs. Schauspielerin Maïwenn inszeniert sich selbst als die Jeanne du Barry, Johnny Depp spielt König Ludwig Barrys Wohl und Wehe am Hof hängt hier von der Gunst der jungen Marie Antoinette (Pauline Pollmann) ab.

Im Herbst wird endlich die Saga vom Wüstenplaneten Dune in "Dune 2" weitererzählt, die unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve so opulent begann. Timothée Chalamet und Rebecca Ferguson spielen wieder die Familie Atreides. Paul Atreides ist der junge Planeten-Herrscher, der zum Friedensstifter berufen ist. In Teil 2 wird das Mädchen mit den leuchtend blauen Augen, gespielt von Zendaya, ausgiebig zu sehen sein. Und selbst wer Science Fiction-Filme hasst, wird von "Dune" garantiert beeindruckt sein.

Wim Wenders mit zwei Filmen im Kino, Charly Hübner als Spielfilmregisseur

Der 77-jährige Regisseur Wim Wenders hingegen bringt nach längerer Leinwandpause gleich zwei Filme im Herbst ins Kino: den meisterlichen Dokumentarfilm in 3D über den Künstler Anselm Kiefer ("Anselm") und eine stille Alltagsstudie eines glücklichen Menschen in Tokio, "Perfect Days". Beide Produktionen feierten Weltpremiere in Cannes, Hauptdarsteller Koji Yakusho erhielt beim Filmfestival die goldene Palme als bester Schauspieler. Charly Hübner wechselt für die Romanverfilmung "Sophia, der Tod und ich" die Seiten und inszeniert seinen ersten Kinospielfilm mit Marc Hosemann, Anna Maria Mühe und Dimitrij Schaad als Roadmovie. Darin spielt Schaad einen Berliner, der dem Tod von der Schippe springt - doch der Tod folgt ihm danach auf Schritt und Tritt.

VORSCHAU: Trailer: "Sophia, der Tod und ich": Hübners Spielfilmdebüt (2 Min)

Timothée Chalamet spielt Willie Wonka, Leonardo DiCaprio für Scorsese

Regie-Altmeister Ridley Scott wird seinen jüngsten Film über Napoleon mit Joaquin Phoenix präsentieren, Timothée Chalamet den jungen Willie Wonka in "Wonka", einer Vorgeschichte zu "Charlie und die Schokoladenfabrik" spielen (Regie: Paul King). David Fincher bringt bei einem großen Streamingdienst den Neo-Noir Thriller "The Killer" mit Michael Fassbender heraus.

Martin Scorsese arbeitet erneut mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro zusammen - für dieLiteraturverfilmung "Killers of the Flower Moon", ein fast vierstündiger Film mit einer unvergesslichen Hauptdarstellerin, der 36-jährigen Lily Gladstone. Sie verkörpert eine der reichen Frauen des wohlhabenden Osage-Volkes, die eine Ehe eingeht mit Ernest Burkhart, dem Neffen eines einflussreichen Onkels (De Niro). Unter der Bevölkerung und besonders vielen Osage Frauen gibt es eine Reihe mysteriöser Morde. Das Drama feierte Weltpremiere im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes.

Übersicht der spannenden Kinofilme 2023 Start Film Genre / Regie 29.6. Indiana Jones 5 - Das Rad des Schicksals Action / James Mangold 13.7. Mission Impossible 7: Dead Reckoning Teil 1 Action / Christopher McQuarrie 20.7. Barbie Komödie / Greta Gerwig 20.7. Oppenheimer Historiendrama / Christopher Nolan 24.8. Jeanne du Barry Historiendrama / Maïwenn 31.8. Sophia, der Tod & ich Drama / Charly Hübner 14.9. Fallende Blätter Drama / Aki Kaurismäki 12.10. Anselm - Das Rauschen der Zeit Dokumentarfilm 3D / Wim Wenders 19.10. Killers of the Flower Moon Drama / Martin Scorsese 2.11. Dune 2 Fantasy / Denis Villeneuve 16.11. Tribute von Panem. The Ballad of Songbirds & Snakes Action / Francis Lawrence 23.11. The old oak Drama / Ken Loach 23.11. Napoleon Historiendrama / Ridley Scott 14.12 Wonka Action / Paul King 21.12. Perfect Days Drama / Wim Wenders

