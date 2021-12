Diese Filme kommen 2022 ins Kino Stand: 29.12.2021 08:23 Uhr Das Kinojahr 2022 bietet ein Wiedersehen mit "Avatar", Batman, dem Känguru und Hercule Poirot. Außerdem gibt es Neues von Pedro Almodóvar, Fatih Akin, Guillermo del Toro und Karoline Herfurth.

von Patricia Batlle und Walli Müller

Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o: Das Jahr startet mit all diesen Stars - in einem einzigen Film! Der Agentinnen-Thriller "The 355" hat den altbekannten Plot einer Waffentechnologie, die die Welt bedroht, doch die Spioninnen wissen zu helfen. In Roland Emmerichs Katastrophenfilm "Moonfall" bedroht der aus der Bahn geratenen Mond die Erde. Regisseurin Karoline Herfurth kämpft mit ihrer ihrer Komödie "Wunderschön" (mit Emilia Schüle) nicht gegen den Weltuntergang, aber gegen Schönheits- und Optimierungswahn.

Robert Pattinson verkörpert "The Batman"

Im März wird Robert Pattinson seine Runden in einem der meist erwarteten Filme des Jahres ziehen: Er verkörpert Bruce Wayne als dunklen Ritter Batman in Gotham City und tut sich mit Catwoman (Zoe Kravitz) zusammen, um die Unterwelt in Schach zu halten.

Fatih Akin porträtiert den Rapper Xatar in seinem Film "Rheingold". Akin erzählt dessen Geschichte - vom Knast bis zum erfolgreichen Musiker und Unternehmer - basierend auf Hajabis Biografie "Alles oder Nix".

Kenneth Branagh zeigt seine eigene Kindheit in "Belfast". Es geht das Leben einer Arbeiterfamilie in den turbulenten späten 1960er-Jahre in Nordirland, um Aufstände und um Branaghs Liebe für Musik und für das Kino. Seine bittersüße Tragikomödie in Schwarz-Weiß hatte der Brite im Oktober beim Filmfest Hamburg persönlich vorgestellt.

"Nightmare Alley": Psychodrama mit Cate Blanchett

Gruselmeister Guillermo del Toro verfilmt William Lindays Roman "Der Scharlatan" neu. Im Thriller "Nightmare Alley" wickelt Schausteller Stan (Bradley Cooper) alle um seinen Finger, bis er der Psychiaterin Lilith Ritter (Cate Blanchett) begegnet, die ihn durchschaut - und noch viel mehr Eigenschaften zu besitzen scheint.

In Pedro Almodóvars Drama "Parallele Mütter" geht es um die eng verwobenen Schicksale allein erziehender Mütter (eine davon gespielt von Penélope Cruz) - aber auch um ein dunkles Kapitel aus dem spanischen Bürgerkrieg und seinen Auswirkungen bis heute.

Känguru-Verschwörung von Marc-Uwe Kling im Herbst

Verschwörungs-Mythen liegen gerade schwer im Trend, und Marc-Uwe Kling toppt sie alle. Die "Känguru-Verschwörung" heißt der zweite Kinofilm mit lebensecht animiertem Beuteltier, an dem er gerade bastelt. Und diesmal hat der Autor, Wortakrobat und begnadete Känguru-Sprecher auch selbst Regie geführt.

Serien-Highlights: Neue "Eberhofer"- und "Downton Abbey"-Filme

Garantiert viel zu lachen gibt’s auch beim achten Fall, den der bayerische Kult-Kommissar Eberhofer lösen wird: in "Guglhupfgeschwader". Und "Downton Abbey"-Fans dürfen sich auf einen weiteren Kinofilm ("Downton Abbey: Eine neue Ära") mit der britischen Adels-Familie freuen. Alle bekannten Gesichter sind wieder mit dabei und Maggie Smith als Grand Dame der Crawleys sogar nochmal für eine Überraschung gut.

Biopics über Elvis und Whitney Houston

Auch der Pop-Adel liefert 2022 interessanten Kinostoff. Fans dürfen gespannt sein auf Baz Luhrmann's Film-Biographie über "Elvis": Tom Hanks spielt dessen umstrittenen Manager Tom Parker, der sich mit seinem Schützling eine goldene Nase verdiente. In "I wanna dance with somebody" kommt zu Weihnachten das Leben von Whitney Houston auf die Leinwand - zehn Jahre nach ihrem Tod mit nur 48 Jahren.

Jennifer Lopez mimt Sängerin mit Liebeskummer in "Marry Me"

Jennifer Lopez hat Liebeskummer als in der Beziehung betrogene Sängerin in "Marry Me" - und überlegt, ob sie Owen Wilson heiratet, der einen Mathematiker spielt. Oscar Isaac kann gut zocken in "The Card Counter" von Paul Schrader. Kristen Stewart verkörpert oscarträchtig die englische Prinzessin Diana in Pablo Larraíns Drama "Spencer".

"Avatar 2" von James Cameron zu Weihnachten 2022

In der zweiten Jahreshälfte kommen Blockbuster auf die große Leinwand - ein neues Animationsabenteuer aus dem "Spiderman"-Universum, das siebte Kapitel von "Mission Impossible" mit Tom Cruise (verschoben aus 2021), eine Fortsetzung zu "Black Panther" und zu "Aquaman".

Vor allem aber startet endlich die lang geplante Fortsetzung eines der erfolgreichsten 3D-Animationfilme aller Zeiten: "Avatar - Aufbruch nach Pandora". James Cameron hat für Teil zwei erneut mit Sigourney Weaver gedreht, auch mit Zoe Saldana und Sam Worthington, die als Jake und Neytiris inzwischen eine achtjährige Tochter haben, um die ein Erziehungsstreit ausbricht. Endzeitstimmung herrscht auch im dritten Teil von "Jurassic World" - in dem wieder einmal unkontrollierte Dinos für Chaos sorgen.

Die spannendesten Kinofilme 2022 - eine Übersicht Start Film Genre 30.12. Frau im Dunkeln (bei Netflix) Krimi / Maggie Gyllenhaal 30.12. Margarete - Die Königin des Nordens Historisches Drama / Charlotte Sieling 6.1. Lamb Mystery / Valdimar Jóhannson 6.1. The 355 Action / Simon Kinberg 14.1. The Tragedy of MacBeth (bei Apple TV+) Drama/ Joel Coen 14.1. King's Man - The Beginning Action / Matthew Vaughan 13.1. Pleasure Drama / Ninja Thyberg 20.1. Licorice Pizza Komödie/ Paul Thomas Anderson 20.1. Niemand ist bei den Kälbern Drama / Sabrina Sarabi 20.1. Nightmare Alley Mystery / Guillermo del Toro 3.2. Wunderschön Dramödie / Karoline Herfurth 3.2. Moonfall Action, Katastrophe/ Roland Emmerich 10.2. Marry Me Komödie /Kat Coiro 10.2. Tod auf dem Nil Krimi / Kenneth Branagh 24.2. Operation Fortune Action / Guy Ritchie 24.2. King Richard Drama, Biopic / Reinaldo Marcus Green 24.2. Belfast Drama, Biopic / Kenneth Branagh 3.3. Parallele Mütter Drama / Pedro Almodóvar 3.3. The Card Counter Drama / Paul Schrader 3.3. The Batman Comic-Verfilmung, Action / Matt Reeves 17.3. Downton Abbey II: Eine neue Ära Komödie / Joachim Trier 7.4. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnis Fantasy / David Yates 4.5. Doctor Strange in the Multiverse of Madness Comicverfilmung, Action / Sam Raimi 26.5 Top Gun - Maverick Action / Joseph Kosinski 9.6. Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter Action / Colin Trevorrow 23.6. Elvis Musical / Baz Luhrman 6.7. Thor: Love and Thunder Fantasy, Action Taika Waititi 4.8. Guglhupfgeschwader Komödie / Ed Herzog 29.9. Die Känguru Verschwörung Action / Marc-Uwe Kling 29.9. Mission Impossible 7 Action / Christopher McQuarrie 13.10. Spider-Man: Into the Spider-Verse Sequel Comicverfilmung, Action / Joaquim Dos Santos et al. 9.11. Black Panther: Wakanda Forever Action, Fantasy / Ryan Coogler 14.12. Avatar 2 Acton, Fantasy / James Cameron 15.12. Aquaman 2 Marvel, Sci-Fi / Jon Watts 22.12. I wanna dance with somebody Musical, Biografie / Kasi Lemmons unbek Wo in Paris die Sonne aufgeht Komödie / Jacques Audiard unbek. Rheingold Gangster Biopic / Fatih Akin

