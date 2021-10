Filme 2021: Diese Highlights laufen dieses Jahr noch im Kino Stand: 30.10.2021 17:20 Uhr Das Kinojahr 2021 ist noch jung, schließlich haben die meisten Häuser erst seit Juli wieder ihre Türen geöffnet. Auf diese neuen Kinofilme können sich Filmfans derzeit und im Jahr 2021 noch freuen.

von Patricia Batlle

Kino-Fans können sich im Herbst auf tolle Produktionen freuen. Derzeit laufen internationale Blockbuster, wie das Fantasy-Drama "Dune" mit Timothée Chalamet, Jason Momoa und Zendaya, das beim Filmfest Venedig für Furore gesorgt hat. Der fast dreistündige Film des Kanadiers Denis Villeneuve spielt auf einem fiktiven Wüstenplaneten. Ebenso prominent besetzt ist Wes Andersons Komödie um eine Zeitschrift, "The French Dispatch", die beim Filmfest Cannes lief und seit Oktober zu sehen ist.

Kinofilme 2021: "House of Gucci" mit Lady Gaga und Adam Driver

"Bond 25 - Keine Zeit zu sterben" - das letzte Abenteuer für Daniel Craig als James Bond läuft mit großem Erfolg auf der großen Leinwand und zieht die Menschen wieder ins Kino. Ridley Scott erzählt in "House of Gucci" die Geschichte um einen 90er-Jahre-Skandal im italienischen Modehaus. Lady Gaga und Adam Driver spielen darin die Hauptrollen.

"Eternals": Chloe Zhao dreht Marvel-Film

Star-Regisseurin Chloe Zhao bringt im November zudem ihren ersten Blockbuster aus dem Marvel-Comic-Universum heraus: In "Eternals" geht es um eine vor Millionen Jahren von Celestials erschaffende Gruppe von Menschen-ähnlichen Kreaturen mit besonderen Fähigkeiten. Das hochkarätige Ensemble vereint unter anderem Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden und Kit Harington (beide bekannt aus "Game of Thrones").

Steven Spielberg präsentiert "West Side Story" kurz vor Weihnachten 2021

Aus Großbritannien kommt der Liebesfilm "Ammonite" mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Außerdem starten 2021 noch viele Fortsetzungen: "Matrix 4 - Resurrections" am Ende des Jahres, und "Spider Man: No Way Home". Steven Spielberg präsentiert seine Version des Musical-Klassikers "West Side Story" kurz vor Weihnachten 2021.

Rückblick auf den Neustart 2021 im Kino mit Erfolg "Kaiserschmarrndrama"

Bereits mit Erfolg gestartet seit dem Sommer sind Filme wie der Oscar-Sieger "Nomadland" von Chloé Zhao, die Sci-Fi-Rom-Com "Ich bin dein Mensch" mit Maren Eggert, die Komödie "Kaiserschmarrndrama" sowie der Comic-Actionfilm "The Suicide Squad" und der Actionkracher "Fast & Furious 9". Ebenso oscarprämierte Dramen - wie "Der Rausch" mit Mads Mikkelsen und "The Father" mit Anthony Hopkins und außergewöhnliche deutsche Produktionen, wie "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" - Dominik Grafs Verfilmung des Romans von Erich Kästner - sowie der Geheimdienstthriller "Curveball" über die Lüge, die in den Irakkrieg führte. Im erfolgreichsten deutschen Kinostart "Kaiserschmarrndrama" erlebt der niederbayerische Dorf-Kommissar Franz Eberhofer aus den Bestseller-Krimis von Rita Falk seinen siebten Fall - in dem sich das Private wie stets aufs Herrlichste mit dem Beruflichen vermischt. Auch der Sieger des Filmfests Cannes ist bereits zu sehen: der französisch-belgische feministische Fantasy-Horrorfilm von Julia Ducournau um eine Killerin, "Titane".

