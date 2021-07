Die Kinos öffnen: Diese Filme erwarten die Zuschauer Stand: 01.07.2021 15:08 Uhr Nach dem langen Lockdown öffnen heute endlich alle Kinos wieder ihre Türen. Diese Filme erwarten die Zuschauer zur Eröffnung und im Jahr 2021 noch im Kino. Beitrag anhören 4 Min

von Patricia Batlle

Direkt mit der Wiedereröffnung der Kinos kommt Oscarsieger "Nomadland" in die Kinos. Der Film von Chloé Zhao hat bei der vergangenen Oscarverleihung sechs Auszeichnungen abgeräumt. Frances McDormand spielt Fern eine moderne Nomadin. Ihr Mann ist an Krebs gestorben, noch dazu hat sie ihre Arbeit und ihr Haus verloren. Also erklärt sie einen rostigen Kleintransporter zu ihrem neuen Zuhause und fährt damit von Saisonjob zu Saisonjob. Die Solidarität unter den Menschen "on the road" ist überlebensnotwendig in einem Land, das so vielen seiner Bürger jeden Rückhalt vorenthält. Und so ist "Nomadland" in erster Linie ein Film über Menschen und Begegnungen.

"Godzilla vs Kong": Zwei Filmgiganten im Kampf

Brüllende Echse gegen riesigen Gorilla: Godzilla und King Kong treffen in "Godzilla vs. Kong von Regisseur Adam Wingard aufeinander. Ein echter Blockbuster zur Wiedereröffnung, den man in jedem Fall im Kino schauen sollte, denn auf der riesigen Kinoleinwand wirken die beiden Filmgiganten natürlich noch einmal monströser. Der Clash der beiden setzt die Handlung von "Godzilla II: King of the Monsters" fort.

"Catweazle": Otto Waalkes zurück auf der Kinoleinwand

Zahlreiche weitere Top-Produktionen sind bereits in den Kinos. Der Film "Cruella" entwickelt eine Vorgeschichte für die böse Hexe Cruella aus "101 Dalmatiner". Emma Stone spielt die Protagonistin. Otto Waalkes kehrt mit der Komödie "Catweazle" auf die Kinoleinwand zurück und auch für Horrorfilm-Fans ist mit "A Quiet Place 2" von John Krasinski etwas dabei. Auch die Sci-Fi-Dramödie "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader, in der Maren Eggert als Anthropolin ein Experiment mit einer Androiden (Dan Stevens) als Partner wagt, und der Familienfilm "Peter Rabbit 2" sind bereits in den Kinos.

Kinofilme 2021: "Der Rausch" noch im Juli, James Bond im September

Noch im Juli folgen Starttermine für "Fast & Furious 9", den Kinderfilm "Die Olchis" sowie "Der Rausch". Der Film des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg wurde bei den Oscars als bester internationaler Film ausgezeichnet. Dominik Grafs Romanadaption "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" um den Werbetexter Fabian im Berlin von 1931 kommt im August in die Kinos. Der Film ist für den Deutschen Filmpreis nominiert. Auf den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig müssen sich Kinofans noch ein bisschen gedulden. "Bond 25 - Keine Zeit zu sterben" wird voraussichtlich im September in die Kinos kommen.

Zahlreiche Oscarfilme starten noch in 2021

Neben "Der Rausch" und "Nomadland" kommen noch weitere oscarprämierte Filme ins Kino. Unter anderem das Demenz-Drama "The Father". Für seine Rolle als alternder Vater erhielt Hollywood-Legende Anthony Hopkins zum zweiten Mal den Oscar als bester Hauptdarsteller. Zudem "Judas and the Black Messiah" mit Daniel Kaluuya und "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen".

"Eternals": Chloe Zhao dreht Marvel-Film

Star-Regisseurin Chloe Zhao bringt im Spätherbst zudem ihren ersten Blockbuster aus dem Marvel-Comic-Universum heraus: In "Eternals" geht es um eine vor Millionen Jahren von Celestials erschaffende Gruppe von Menschen-ähnlichen Kreaturen mit besonderen Fähigkeiten. Das hochkarätige Ensemble vereint unter anderem Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden und Kit Harington (beide bekannt aus "Game of Thrones").

Steven Spielberg präsentiert "West Side Story" kurz vor Weihnachten 2021

Im Action-Film "Chaos Walking" landet Daisy Ridley auf einem Planeten ohne Frauen. Zwischendurch gibt es den Liebesfilm "Ammonite" mit Kate Winslet und Saoirse Ronan aus England, außerdem viele Fortsetzungen: "Matrix 4" am Ende des Jahres, "Mission Impossible 7" im Herbst und das Marvel-Abenteuer "Black Widow" mit Scarlett Johansson und Florence Pugh. Steven Spielberg präsentiert seine Version des Musical-Klassikers "West Side Story" kurz vor Weihnachten 2021. Und Peter Jackson durfte 54 Stunden Original-Dreh-Material über den Film vom letzten Album der Beatles sichten (von 1969) und wird die Doku "Beatles: Get Back" ins Kino bringen.

