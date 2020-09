Stand: 15.09.2020 06:00 Uhr - NDR Kultur

Diese Filme kommen 2020 trotz Corona noch ins Kino von Patricia Batlle

Unter strengen Hygiene-Bedingungen wegen der Corona-Krise sind weltweit wieder viele Kinos geöffnet worden. Auch viele Dreharbeiten, wie etwa die des neuen "Batman"-Films mit Robert Pattinson, sind mittlerweile wieder aufgenommen worden. Geplanter Start der Comic-Verfilmung von Matt Reeves ist allerdings erst im Oktober 2021.

Wiedersehen mit "Top Gun" und "Wonder Woman"

James Bond ermittelt ab dem 12. November 2020 in "Keine Zeit zu sterben" für den britischen Geheimdienst. Bond Nr. 25 ist das letzte Kapitel für Daniel Craig als Agent 007. Mehrere Blockbuster drängeln sich im Spätsommer und Herbst dicht an dicht: So rettet Gal Gadow als Diana Prince die Welt in "Wonder Woman 1984" ab Anfang Oktober, die "Black Widow" (alias Scarlett Johansson) erfüllt Spionagemissionen nun Ende Oktober. Tom Cruise bildet ab Dezember Kampfpiloten in "Top Gun Maverick" aus. Der mehrfach verschobene Blockbuster "Mulan" ist in vielen Ländern nur beim Streamingdienst Disney+ zu sehen, wo er allerdings nicht im Abonnement enthalten ist- und wird in wenigen anderen Ländern im Kino starten.

"West Side Story" von Spielberg zu Weihnachten 2020

Der Brite Christopher Nolan hat seinen Zeitreise-Sci-Fi-Thriller "Tenet" am 26. August ins Kino gebracht - und nach Brancheninformationen bereits in etwa 41 Ländern außerhalb der USA mehr als 53 Millionen Dollar eingespielt (bei Produktionskosten von zirka 200 Millionen US-Dollar). Steven Spielberg präsentiert seine Version des Musical-Klassikers "West Side Story" Weihnachten 2020.

Best of 2020 - die Filme des Jahres Start Film Genre /Regie 17.9. Seberg Biopic/ Benedict Andrews 24.9. Pelikanblut Horror/Drama / Katrin Gebbe 1.10. Wonder Woman 1984 Action / Patty Jenkins 1.10. Enfant Terrible Biopic / Oskar Roehler 1.10. Niemals, selten, manchmal, immer Drama / Eliza Hittman 8.10. Die vergiftete Wahrheit Justizthriller / Todd Haynes 8.10. Jim Knopf und die Wilde 13 Kinderfilm / Dennis Gansel 15.10. Tod auf dem Nil Romanverfilmung / Kenneth Branagh 22.10. Cortex Psychothriller / Moritz Bleibtreu 29.10. Und morgen die ganze Welt Thriller / Julia von Heinz 29.10. Black Widow Action / Cate Shortland unbekannt The French Dispatch Komödie / Wes Anderson 19.11. Curveball Satire / Johannes Naber 26.11. Soul Animationsfilm / Pete Docter 26.11. Falling Drama / Viggo Mortensen 12.11. Bond 25 - Keine Zeit zu sterben Action / Cary Fukunaga 17.12. West Side Story Musical / Steven Spielberg 23.12. Dune Fantasy / Denis Villeneuve 23.12 Top Gun Maverick Action / Joseph Kosinksi

Rückblick Das waren 2019 die erfolgreichsten Filme im Kino 2019 gab es viele Kassenmagneten im Kino. Spitzenreiter waren - ohne "Star Wars" - "König der Löwen", "Eiskönigin 2", "Joker", "Das perfekte Geheimnis" und "Avengers: Endgame". mehr

AUDIO: Best of Kino 2020 - Eine Vorschau (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 13.09.2020 | 16:40 Uhr