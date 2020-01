Stand: 06.01.2020 15:49 Uhr - NDR Info

"Little Joe" - ein klinisch kühler Horrorfilm Little Joe - Glück ist ein Geschäft , Regie: Jessica Hausner Vorgestellt von Anna Wollner

Bei den Filmfestspielen von Cannes lief der Film der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner "Little Joe - Glück ist ein Geschäft" letztes Jahr im Wettbewerb und hat die Jury zumindest soweit überzeugt, dass Hauptdarstellerin Emily Beecham mit der goldenen Palme als beste Darstellerin geehrt wurde.

"Little Joe" ist eine Versuchsanordnung. Sowohl inhaltlich als auch filmisch. Eine Versuchsanordnung über das Suchen und Finden von Glück. Die Suche hier gerät, zumindest was die Geschichte angeht, allerdings etwas außer Kontrolle. Denn das optisch kühl gehaltene Setting von Jessica Hausners "Little Joe" scheint einem subtilen Horrorfilm entsprungen.

Zwischen Genforschung und Mutterliebe

Die Gen-Wissenschaftlerin Alice, alleinerziehende Mutter des pubertierenden Jungen Joe hat durch harte Arbeit mit ihrem Team eine genmanipulierte Pflanze erschaffen. "Little Joe", benannt nach ihrem eigenen Sohn - und bringt ein Exemplar mit zu ihm nach Hause.

Die Pollen von Little Joe können gefährlich werden. Jeder, der zu viel an "Little Joe" riecht, verändert sich. Alice verschließt sich allerdings der Wahrheit, eine Kollegin versucht sie zu überzeugen.

Schöne Bilder und stilvolles Ambiente

Die vierte Regiearbeit der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner ist ein subtiler Horrorfilm - in wunderschönen, klinischen Bildern. Lange bis ins letzte Detail durchchoreografierte Kamerafahrten über die Versuchsanordnungen im Gewächshaus, das Erblühen der purpurroten Pflanze, die Kontraste der Farben im Labor und der stilvoll eingerichteten Wohnung mit bunten Wänden bei Alice zu Hause.

Alles wirkt stilisiert und künstlich, genauso wie die erschaffene Pflanze, die als Antidepressivum zum Einsatz kommen soll. Untermalt ist dieses gruselig wirkende Setting mit einem wabernden Soundtrack des japanischen Avantgarde-Komponisten Teiji Ito.

Subtiler Horror, der nicht beeindruckt

Dabei ist der Film, und das ist das eigentlich Spannende daran, vor allem auch ein Film über Mutterliebe. Über die Liebe zwischen Mutter und Kind und der Liebe zwischen Wissenschaftlerin und Forschungsobjekt. Denn als Mutter und Genetikerin hat Alice eben beides Leben erschaffen.

Allerdings erstickt der Film diese Metapher im Keim und spielt zu sehr mit Versatzstücken aus "Body-Snatchers - Im Bann der Körperfresser" und "Blumen des Schreckens". "Little Joe - Glück ist ein Geschäft" ist ein hypnotischer Horrorfilm. Ästhetisch klinisch kühl, abstrakt und künstlich, aber zu stilisiert um nachhaltig zu beeindrucken - oder zu erschrecken.

Little Joe - Glück ist ein Geschäft Genre: Science Fiction Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Österreich, Deutschland, Großbritannien Zusatzinfo: mit Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox Regie: Jessica Hausner Länge: 106 FSK: ab 12 Jahren Kinostart: 9. Januar 2020

