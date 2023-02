Film-News: "Rust"-Dreharbeiten werden wieder aufgenommen Stand: 15.02.2023 13:50 Uhr Im Herbst 2021 wurden die Dreharbeiten zu "Rust" gestoppt, nachdem Kamerafrau Hutchins tödliche Verletzungen durch einen Schuss erlitten hatte. Nun soll der Western mit Alec Baldwin weitergedreht werden. Aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Films.

"Rust"-Dreharbeiten gehen weiter - Dokumentation über Kamerafrau Hutchins

Die Dreharbeiten zu "Rust" werden im Frühjahr wieder aufgenommen. Das Produktionsteam teilte mit, dass neben Regisseur Joel Souza auch Alec Baldwin als Produzent und Schauspieler wieder dabei sein werde. Im Oktober 2021 waren die Dreharbeiten zum Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico unterbrochen worden. Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) war tödlich verletzt worden, als Baldwin bei der Probe für eine Szene mit einer Waffe hantiert hatte, aus der sich ein Schuss löste. Regisseur Souza wurde bei dem Vorfall von dem Projektil an der Schulter getroffen und verletzt. Mit der Fertigstellung des Films wolle er die Arbeit von Hutchins würdigen und sie stolz machen, teilte Regisseur Souza mit. Außerdem soll gleichzeitig eine Dokumentation über Leben und Werk der getöteten Kamerafrau gedreht werden.

Untersuchungen des Falls ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Baldwin wies jegliche Schuld an dem fatalen Vorfall stets von sich. Der Hollywoodstar und die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed müssen sich allerdings vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in New Mexico hatte im Januar gegen beide Klage wegen fahrlässiger Tötung eingereicht. Auch mehrere Zivilklagen sind in dem Fall anhängig. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die in der Ukraine lebenden Eltern und die jüngere Schwester der getöteten Kamerafrau mit einer Zivilklage gegen Baldwin und andere Beteiligte bei dem Dreh des Films "Rust" vorgehen.

"Die Aussprache": Bewegendes Oscarnominiertes Drama mit Frances McDormand im Kino

Die kanadische Autorin und Journalistin Miriam Toews kennt das Leben in einer mennonitischen Glaubensgemeinschaft aus eigener Erfahrung. Ihr Buch basiert auf den wahren Fällen der sogenannten "Ghost Rapes", bei denen in einer bolivianischen Mennonitengemeinde 130 Frauen und Mädchen vergewaltigt wurden. Der Film "Die Aussprache - Women talking" von Sarah Polley verlegt die Geschichte nach Kanada. Als einer der Täter gesehen wird, bricht die Mauer des Schweigens. Oscar-Preisträgiern Frances McDormand, Claire Foy ("The Crown") und Rooney Mara ("Carol", "Nightmare Alley") machen die Romanverfilmung "Die Aussprache" über eine Frauenbewegung in einer mennonitischen Glaubensgemeinschaft mehr als sehenswert. Das Drama ist für den besten Film oscarnominiert.

Paul Verhoevens ikonischer Erotik-Thriller "Basic Instinct" restauriert im Kino

Der niederländische Regisseur Paul Verhoeven definierte 1996 das Genre des Erotikthrillers neu. Sharon Stone und Michael Douglas lieferten sich darin ein leidenschaftliches Katz-und-Maus-Spiel bei der Aufdeckung eines Mordes an einem Rocksänger in San Francisco. Der Studiocanal Verleih bringt die im Cinemascope-Format gedrehte 128-minütige Produktion nun in seiner Reihe "Best of Cinema" in ausgewählte Kinos in Deutschland - in restaurierter Fassung (FSK 16).

Ab dem 5. März soll Francis Ford Coppolas Klassiker "Apocalypse Now - FInal Cut" gezeigt werden, am 4. April dürfen sich Fans von Arnold Schwarzenegger auf "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" in makelloser neuer Kopie in ausgewählten Lichtspielhäuser freuen. | NDR 2 - 09.02.2022 - 16:40 Uhr

Zlatan Ibrahimović ist Schwedens unumstrittener Fußballstar und spielt nun seine erste Spielfilm-Rolle im französischen Kino-Abenteuer "Asterix und Obelix im Reich der Mitte". Dort verkörpert er den Römer Antivirus, der sich mit Asterix und Obelix anlegt und wohl einmal mehr die These belegt: "Die spinnen, die Römer!"

Die actionreiche Komödie basiert auf den Figuren von René Goscinny und Albert Uderzo, inszeniert hat sie erstmals Asterix-Darsteller und Regisseur Guillaume Lélouch. Der Trailer zeigt ulkigen Humor, Action im chinesischen Kaiserreich und ist mit Vincent Cassel als Cäsar, Marion Cotillard als Kleopatra und Gilles Lellouche als Obelix fabelhaft besetzt. In Frankreich hat der Film den besten Start einer heimischen Produktion seit 15 Jahren hingelegt. Hierzulande müssen Fans der Gallier - und von Idefix - noch bis zum 18. Mai warten, bis das Spektakel im Kino läuft. | NDR 2 - 07.02.2022 - 17:40 Uhr

24 Jahre nach dem Monumentalfilm "Gladiator", für den Russell Crowe seinen Oscar als Bester Darsteller bekam, wird wieder ein "Gladiator"-Film ins Kino kommen. Schon 2018 war bekannt geworden, dass Ridley Scott das preisgekrönte Historienepos fortsetzen wolle. Für die Hauptrolle hat er bereits eine Besetzung gefunden: Es handelt sich um den für "Aftersun" oscarnominierten irischen Schauspieler Paul Mescal. In der Fortsetzung soll Lucius, der jetzt erwachsene Sohn der Commodus-Schwester Lucilla, im Mittelpunkt stehen. US-Start wird wohl im November 2024 zu Thanksgiving sein. In dem Originalfilm spielte Russell Crowe den Ex-General und gefeierten Gladiator Maximus, der seinen Rivalen, den hinterhältigen Kaiser-Sohn Commodus (Joaquin Phoenix), im Zweikampf tötet und am Ende selbst stirbt. Der Blockbuster gewann fünf Oscar-Trophäen, darunter als bester Film und für Hauptdarsteller Crowe. Ein möglicher Drehstart könnte Mai 2023 sein, wenn Scott seine aktuelles Filmprojekt "Napoleon" fertiggestellt hat. | NDR Kultur - 04.02.2022 - 14:40 Uhr NDR 2

Animationsfilm rückt im Berlinale-Wettbewerb nach: "Art College 1994" aus China

Ab sofort zählt der Wettbewerb der am 16. Februar startenden Berlinale einen Film mehr: Die Festivalleitung hat den chinesischen Animationsfilm "Art College 1994" von Regisseur und Maler Liu Jian nachnominiert. Daher konkurrieren nun insgesamt 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. In der Produktion rüste sich eine Gruppe Studierender "für den Schritt in eine Welt zwischen Tradition und Moderne", hieß es.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, urteilen in der Wettbewerbs-Jury unter Vorsitz von US-Schauspielerin Kristen Stewart unter anderem die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach, die US-Castingagentin Francine Maisler ("Dune", "She Said") über die 19 Filme. Ebenso die spanische Regisseurin und Goldene-Bären-Siegerin 2022 Carla Simón (Alcarràs) sowie der rumänische Regisseur Radu Jude. Er holte den Goldenen Bären 2021 mit "Bad Luck Banging or Loony Porn". | NDR Kultur - 03.03.2022 - 10:40 Uhr

Hollywood-Action-Regisseur Antoine Fuqua will nach Medieninformationen ein Biopic über Michael Jackson drehen. Wie der Regisseur am Dienstag auf Instagram bekannt gegeben hat, steht die Besetzung der Hauptrolle mittlerweile fest: Michael Jacksons Neffe Jafaar Jackson soll den King of Pop verkörpern. Es sei aufregend, dass Jaafar Michael zum Leben erwecken werde, zitiert Branchendienst "Blickpunkt Film" Regisseur Fuqua: "Da war eine große spirituelle Verbindung, als ich Jaafar zum ersten Mal getroffen habe. Er hat die natürliche Fähigkeit, Michael nachzuahmen und eine großartige Chemie mit der Kamera."

Nach Angaben des Branchenblatts "Deadline.com" soll der Oscar-prämierte Autor John Logan ("Gladiator", "Aviator") das Drehbuch schreiben. Im Film sollen sowohl die schwierige Kindheit Michael Jacksons bei den Jackson Five, seine musikalischen Erfolge als Solo-Künstler, aber auch die Anschuldigungen des Kindesmissbrauchs thematisiert werden. Fuqua wird in der Kinopublikation "Deadline.com" zitiert: "Für mich gibt es keinen Zweiten wie Michael Jackson, mit dieser Power, diesem Charisma und diesem musikalischen Genie". | NDR 2 - 31.01.2023 - 12:30 Uhr

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund darf bei der Preisverleihung der Oscars am 12. März auf bis zu drei Stattuetten hoffen: die als bester Regisseur, eine für sein bestes Original-Drehbuch und vor allem auf die Königsklasse bester Film. Die von der Moin Filmförderung unterstützte Produktion hat bereits eine Goldene Palme in Cannes und die Hauptpreise bei den Europäischen Filmpreisen geholt. "Wir drücken die Daumen, dass Ruben Östlund und sein Team den Hattrick machen können", sagte Moin-Chef Helge Albers im Gespräch mit NDR Kultur. "Sie wurden von der Hamburger Maskenbildnerin Stefanie Gredig betreut, die am Montag den schwedischen Filmpreis Guldbagge dafür gewonnen hat." | NDR Kultur - 24.01.2023 - 16:20 Uhr

Am Montag hat das Leitungs-Duo der Berlinale (16. -28. Februar) die 18 Filme im Wettbewerb vorgestellt. Bei der Pressekonferenz kündigte Carlo Chatrian zudem an, Hollywoodstar Sean Penn wolle seine Dokumentation "Superpower" beim Festival zeigen. Die Doku über die Ukraine, für die Penn den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen hat, feiert demnach ein Jahr nach Kriegsbeginn in Berlin Weltpremiere. | NDR Kultur - 23.01.2023 - 15:20 Uhr

Vor 50 Jahren veröffentlichte Michael Ende seinen Roman "Momo". Die Geschichte handelt vom gleichnamigen Waisenmädchen, der Schildkröte Kassiopeia und den grauen Herren, die die Zeit stehlen. Das Buch ging nach seinem Erscheinen 1973 mehr als 12,5 Millionen Male über den Ladentisch und wurde in 53 Sprachen übersetzt. 1986 spielte Radost Bokel das Mädchen Momo in der gleichnamigen Literaturverfilmung, die mit Größen wie Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl und Regie-Legende John Huston hochkarätig besetzt war. Nun will die Produktionsfirma Rat Pack Filmproduktion den Roman 2023 neu verfilmen. Regisseur Christian Ditter soll das Fantasy-Abenteuer mit internationalen Stars auf Englisch inszenieren, wie die Produktion am Mittwoch mitteilte. | NDR Kultur - 19.01.2023 - 07:20 Uhr

Die Deutsche Filmakadamie hat eine Reihe von Titeln veröffentlicht, die 2023 in die Auswahl für die Deutschen Filmpreise gehen könnten. Dazu gehört Fatih Akins Kassenschlager und Rapperbiografie "Rheingold", den bereits mehr als eine Million Zuschauer*innen im Kino gesehen haben, Karoline Herfurths warmherzige Komödie "Einfach mal was Schönes", der Kriegsthriller "Im Westen Nichts Neues" von Edward Berger - Deutschlands Oscarhoffnung - und die Literaturverfilmung "Wir sind dann wohl die Angehörigen" von Hans-Christian Schmid. | NDR 2 - 16.01.2023 - 18:30 Uhr

