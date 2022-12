Film-News: "I Wanna Dance with Somebody" - Hommage an Whitney Houston Stand: 23.12.2022 10:40 Uhr Kasi Lemmons verneigt sich in ihrer Filmbiografie "I Wanna Dance with Somebody", der nun im Kino läuft, vor Whitney Houston: der Stimme einer Generation. Aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Films.

von Patricia Batlle

Das Wichtigste in Kürze:

"I Wanna Dance with Somebody" - Filmbiografie und Hommage an Whitney Houston

Whitney Houston 1991 beim Super Bowl-Finale im weißen Trainings-Anzug: Vielleicht der einzige Auftritt ihrer Karriere, bei dem sie mal ganz sie selbst sein darf. Denn sonst wird sie in hautenge Glitzerkleider gesteckt und auf Prinzessin getrimmt. Naomi Ackie singt im Film"I Wanna Dance with Somebody" den Gesangspart hier nicht selbst. Dazu sind Houstons Stimm-Kapriolen zu virtuos. Aber sie probte die Songs sechs Monate lang, um gekonnt die Lippen dazu bewegen zu können. Das macht die Performance glaubwürdig. Regisseurin Kasi Lemmons hält sich in ihrer Hommage an dieses große Talent einer Generation an den richtigen Stellen zurück. Private Dramen werden angedeutet, nicht ausgeschlachtet. Die singende Whitney hingegen wird gebührend gefeiert - mit ausgedehnten Bühnenszenen. | NDR Kultur - 23.12.2022 - 07:20 Uhr

"Mittagsstunde": Romanverfilmung von Lars Jessen ist Kassenmagnet in Deutschland

Ob auf Platt oder auf Hochdeutsch: Viele Menschen in ganz Deutschland haben Lars Jessens Literaturverfilmung "Mittagsstunde" mit Charly Hübner im Kino gesehen. Genau 300.000 sind es seit dieser Woche. Damit ist er der mit der erfolgreichste deutsche Arthouse-Film des Jahres 2022. Regisseur Lars Jessen und Autorin Dörte Hansen begrüßten am Montag im Zeise Kino in Hamburg höchstpersönlich die 300.000. Besucherin. In Husum haben bis inklusive Sonntag bereits 10.000 Zuschauer*innen die Bestsellerverfilmung gesehen. | NDR 90,3 - 21.12.2022 - 19:00 Uhr

Der Erste-Weltkrieg-Thriller "Im Westen nichts Neues" hat es auf die Oscar-Shortlist in der Kategorie "Bester internationaler Film" geschafft. Von Einreichungen aus mehr als 90 Ländern wurde der Film des Wolfsburgers Edward Berger unter die besten 15 gewählt. Bergers Film könnte auch in weiteren Oscar-Kategorien nominiert werden. Denn die Produktion steht auch auf der Shortlist für bester Sound, bestes Make-Up und Hairstyling, beste visuellen Effekte und beste Original-Filmmusik.

Hoffnungen in der Kategorie Bester internationaler Film können sich auch "Corsage" aus Österreich, "EO" aus Polen, "Bardo" aus Mexiko, "Close" aus "Belgien", "Holy Spider" aus Dänemark und "Argentina, 1985" aus Argentinien machen. Chancen auf eine Oscar-Nominierung darf sich auch eine weitere Hamburger Produktion machen: Die Hamburger Firma "Fabian&Fred" steht mit "Steakhouse" auf der Short List für den besten Animations-Kurzfilm. | NDR 2 - 21.12.2022 - 21:00

Er hat Opern inszeniert, schuf Komödienklassiker wie "Ödipussi" und "Pappa ante Portas" und die Zeichentrickfiguren Wum und Wendelin: der legendäre Autor, Regisseur, Schauspieler und Karikaturist Vicco von Bülow alias Loriot. Zum 100. Geburtstag des 1923 geborenen und 2011 im Alter von 87 Jahren verstorbenen Künstlers bringt Peter Geyer den Animationsfilm "Loriots große Trickfilmrevue" zur Berlinale. Die Produktion wird in der Sektion "Berlinale Special" Weltpremiere feiern. "Mit einem einfachen, aber sehr präzisen Stil hat Loriot Generationen in Deutschland über sich selbst lächeln lassen. Wenn man heutzutage seine Sketche anschaut, blickt man zugleich historisch auf das Land zurück", schreibt das Festival über den neuen Film. | NDR 2 - 20.12.2022 - 16:30 Uhr

Das mechatronische Skelett von E.T. aus Steven Spielbergs Science-Fiction-Klassiker ist für einen Preis von 2,56 Millionen US-Dollar in Beverly Hills versteigert worden, das teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit. Das Skelett verfügt über insgesamt 85 Bewegungspunkte, mit denen sich bei dem E.T.-Modell fast alles bewegen lässt - von den Augen über den Hals bis hin zu dem spitzen Finger, mit dem der Außerirdische "nach Hause telefonieren" wollte. Mittels 3D-Computergrafik wurde die Hauptfigur im Film animiert. Spielbergs 1981 gedrehter Film gilt als wegweisend für diese Technologie in der Filmproduktion.

Neben dem mechatronischen Skelett wurden bei der zweitägigen Auktion in Beverly Hills auch Robert De Niros Boxhandschuhe aus dem Film "Wie ein wilder Stier", Chris Hemsworths Thor-Hammer und Harry Potters Besen versteigert.

"African Queen" und weitere Filmklassiker wieder im Kino

Der Verleih Studiokanal bringt handverlesene Filmklassiker restauriert in neuer 4-K-Qualität vereinzelt ins Kino und macht sie für den Kinonachwuchs auf der großen Leinwand zugänglich. Dazu gehört auch John Hustons Liebesfilm von 1941 "African Queen" mit Kathrine Hepburn und Humphrey Bogart, der für diese Rolle den Oscar gewann. Darin lässt sich die englische Missionarin Rose zu Beginn des Ersten Weltkrieges von dem trinkfreudigen Schmuggler Charlie auf seinem Schiff, der "African Queen", mitnehmen. Der Film läuft vereinzelt in ausgewählten Kinos und ist auch bei Arte zu sehen. Dort steht er bis zum 21. Dezember in der Mediathek.

Zu den weiteren restaurierten Filmklassikern der Reihe "Best of Cinema" werden 2023 neu ins Kino kommen: "Rambo - First Blood" (ab 3. Januar), "Apocalypse Now - Final Cut" (ab 7. März), "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" (ab 4. April) sowie "Flash Gordon" (ab 2. Mai). | NDR Kultur - 17.12.2022 - 07:30 Uhr

Die Komödie "Barbie" könnte einer der lustigsten Filme des Sommers 2023 werden. Der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling zieht Parallelen zu einem Stanley-Kubrick-Klassiker. Die Szenerie im nun erschienen Trailer zeigt eine felsige Landschaft im Sonnenuntergang, gelangweilte Mädchen im Gegenlicht spielen mit ihren öden Baby-Puppen. Dazu ertönt "Also sprach Zarathrusta" von Richard Strauss nach Friedrich Nietzsche - wie in Kubriks Sci-Fi-Film "2001: Odysee im Weltraum". Dann erscheint eine lebende Riesenbarbie. Die erstaunten Mädchen berühren ehrfürchtig diese blendende Erscheinung und werfen daraufhin ihre Puppen in die Luft - wie bei Kubricks Szene mit dem Affen, der den Knochen hochschleudert. Schnitt. Der Trailer zeigt eine neonbunte Welt mit tanzenden Frauen und Männern inklusive Ryan Gosling. Deutscher Filmstart ist der 20. Juli 2023. | NDR 2 - 16.12.2022 - 18:00 Uhr

"Avatar - The Way of Water" lockt im Augenblick zahlreich Menschen ins deutsche Kino. Der am 14. Dezember gestartete Film hat nach Verleihinformationen und vom Branchenmagazin "Blickpunkt Film" bereits 1,33 Millionen Ticketverkäufe ausgelöst und für sechzehn Millionen Euro Umsatz gesorgt. Damit sei das zweite Kapitel noch erfolgreicher an der Kasse, als James Camerons erster Film. Es ist mithin der erfolgreichste Kinostart des Jahres in Deutschland. Der bislang erfolgreichste Film des Jahres ist nach wie vor "Minions - auf der Suche nach dem Miniboss". Er hat insgesamt 4,3 Millionen Menschen ins deutsche Kino gelockt, wie die Media Control am Montag mitteilte. | NDR 2 - 19.12.2022 - 18:00 Uhr

In zwei Monaten zeigen die Filmfestspiele Berlin erneut Kinoproduktionen aus der ganzen Welt. Am Donnerstag hat das Festival erste Titel bekannt gegeben. In der Sektion "Panorama" dabei ist etwa der Animationsfilm "La Sirène". Die Iranerin Sepideh Farsi thematisiert darin den ersten Irak-Iran-Krieg. Die Koproduktion "The Burdened" der Länder Sudan/Jemen und Saudi Arabien zeigt die schwierige Entscheidung eines Paares, mitten im Bürgerkrieg im Jemen abzutreiben. Der Dokumentarfilm "Iron Butterflies" beschäftigt sich mit dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH-17 über der Ukraine.

"The Castle" ist ein düsteres Märchen aus Argentinien. Darin erbt eine indigene Haushälterin das riesige verfallene Haus ihrer früheren Chefin - es ist ein vergiftetes Geschenk. Für Hollywood-Glamour sorgt der Thriller "Inside" von Vasilis Katsoupis mit Willem Dafoe. Er spielt einen Kunstdieb, der nach einem misslungenen Raub in einem mondänen New Yorker Penthouse durch ein High-End-Sicherheitssystem festsitzt. | NDR Kultur - 15.12.2022 - 16:00 Uhr

Am Montag haben die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association ihre Nominierungen bekannt gegeben. Als Top-Favorit in acht Kategorien geht daraus die irische Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" des Regisseurs und Drehbuchautors Martin McDonagh hervor. Der Film handelt von einer zerbrechenden Freundschaft zwischen zwei Männern (Colin Farrell und Brendan Gleeson). Er startet Anfang Januar im Kino. Auch der deutsche Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues"des Wolfsburgers Edward Berger ist für einen Golden Globe nominiert: in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film. Dort tritt er etwa gegen "Close" aus Belgien und "Argentina, 1985" aus Argentinien an. | NDR 2 - 12.12.2022 - 18:00 Uhr

Der spanische Kinohit "Der perfekte Chef" von Regisseur Fernando León de Aranoa hat am Sonnabend bei den Europäischen Filmpreisen die Auszeichnung als beste europäische Komödie erhalten. Mit 20 Nominierungen für den "Goya" konnte der Film in Spanien bereits einen neuen Rekord aufstellen. Der Oscar-nominierte Schauspieler Javier Bardem verkörpert darin den Inhaber eines Industriewagenherstellers, bei dem einiges aus der Balance gerät. | NDR Kultur - 11.12.2022 - 15:20 Uhr

Das soeben im deutschen Kino gestartete Drama "She Said" um den Weinstein-Skandal geht auf Oscar-Kurs: Wie am Freitag bekannt wurde, hat der US -Verband American Film Institute (AFI) das Drama der gebürtigen Hannoveranerin zu den zehn besten Filmen des Jahres gewählt.

Die jährliche Auswahl durch Filmexperten und Kritiker gilt als Vorbote für die spätere Oscar-Verleihung. Zu den weiteren Filmen gehören das Drama "Tàr" mit Cate Blanchett und Nina Hoss, "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise, "Avatar: Way of Water" mit Sigourney Weaver und Steven Spielbergs autobiografischer Film "The Fabelmans".

Maria Schraders vorletzter Film "Ich bin dein Mensch" ist in der ARD Mediathek zu sehen. | NDR Kultur - 10.12.2022 - 07:20 Uhr

Kristen Stewart übernimmt bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin im Februar 2023 den Juryvorsitz des Wettbewerbs. "Sie gehört zu den talentiertesten und vielseitigsten Schauspieler*innen ihrer Generation. Von Bella Swan bis zur Prinzessin von Wales hat sie unvergesslichen Charakteren Leben eingehaucht", teilte das Berlinale-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian am Freitag in Berlin mit. "Jung, aufstrebend und mit einem beeindruckenden Werk im Rücken, ist Kristen Stewart die perfekte Verbindung zwischen den USA und Europa."

Die 33-jährige US-Amerikanerin hatte 1999 im Disneyfilm "Das dreizehnte Jahr" mit nur neun Jahren ihr Leinwanddebüt. Seitdem hat die Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Kristen Stewart eine steile Karriere hingelegt. Besonders bekannt wurde sie einem jüngeren Publikum mit der fünfteiligen "Twilight"-Saga (2008–2012). 2022 war sie oscarnominiert für ihre Rolle als Lady Di im Kino im Drama "Spencer" von Pablo Larraín. | NDR Kultur - 9.12.2022 - 14:20 Uhr

