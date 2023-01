Film-News: "Holy Spider" - Thriller über Spinnenmörder im Kino Stand: 13.01.2023 17:35 Uhr Der brutale iranische Thriller "Holy Spider" beruht auf dem wahren Fall des "Spinnenmörders", der mehrere Sexarbeiterinnen tötete. Eine Journalistin ist ihm auf der Spur. Aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Films.

von Patricia Batlle

Das Wichtigste in Kürze:

Düsterer iranischer Thriller "Holy Spider" um eine mutige Journalistin

Der Spielfilm "Holy Spider" beruht auf dem wahren Fall des sogenannten Spinnenmörders. Anfang der 2000er-Jahre ermordete ein Mann mehrere Sexarbeiterinnen in der iranischen Stadt Maschad. Er war davon überzeugt, im Namen Gottes zu handeln und seine Mission erfüllen zu müssen. "Holy Spider" ist ein düsterer Thriller, genregerecht inszeniert, häufig brutal und explizit, schreibt Kino-Rezensentin Bettina Peulecke. Normalerweise sind Sex und Prostitution Tabu in iranischen Filmen. Dennoch gehören sie zur Realität der iranischen Gesellschaft, sagt der Regisseur Ali Abbasi im Pressebegleitheft zum Film. Und dass er der iranischen Gesellschaft einen Spiegel vorhalten wolle: "Meine Absicht war es nicht, einen Serienmörder-Film zu drehen. Ich wollte vielmehr einen Film über eine Serienmörder-Gesellschaft machen. Es geht um einen in der iranischen Gesellschaft tief verwurzelten Hass auf Frauen, der nicht unbedingt religiös oder politisch motiviert ist, sondern einen kulturellen Ursprung hat." | NDR Kultur - 12.01.2023 - 06:40 Uhr

Die 73. Ausgabe der Berlinale startet am 16. Februar mit "She Came to Me", das gaben die Veranstalter am 11. Januar bekannt. In der romantischen Komödie von Rebecca Miller spielen Stars wie Anne Hathaway, Peter Dinklage und Marisa Tomei mit. "Die bezaubernde Komödie über Liebe in all ihren Formen verwebt die Geschichten mehrerer Charaktere miteinander, die in der romantischen lebhaften Metropole New York City leben", verkündete die Berlinale den Inhalt des Filmes, in dem es um einen Komponisten (Dinklage) mit einer kreativen Blockade geht, der schon lange an einer unvollendeten Oper arbeitet. Seine Gattin (Hathaway) unterstützt ihn dabei, die Blockade zu lösen. "Wir freuen uns, dass wir diese Festivalausgabe mit einer unwiderstehlichen Komödie eröffnen, die auf den alltäglichen Konflikten der westlichen Gesellschaft aufbaut", hieß es vom Leitungsduo des Festivals, Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian. Der Film sei eine fantastische Ode an die Meinungsfreiheit. | NDR Kultur - 11.01.2023 - 18:55 Uhr

"Mission Ulja Funk": Film voller herrlicher Verrücktheiten und schräger Figuren

Am Donnerstag startet mit "Mission Ulja Funk" ein ganz besonderer Kinderfilm, der zwar nicht auf einen Marken-Namen setzen kann, aber auf ein extrem originelles Drehbuch, wie Kinokritikerin Walli Müller schreibt. Ulja Funk ist zwölf Jahre alt, wirkt äußerlich in Rock und Bluse unscheinbar, durchmisst mit ihrem mathematischen Verstand aber bereits das Weltall und hat kürzlich einen Kometen entdeckt, der auf die Erde zurast. Als Russland-Deutsche hat Ulja allerdings auch eine Oma mit sehr lustigem Akzent und sehr gestrigen Rollen-Vorstellungen. Es geht um den Widerstreit zwischen Wissenschaft und Religion, aber in erster Linie um zwei Kinder, die ihren Platz in der Welt suchen. Ein herzerfrischendes Roadmovie für die ganze Familie. | NDR Kultur - 09.01.2023 - 07:55 Uhr

AUDIO: "Mission Ulja Funk": Verrücktes Roadmovie für die ganze Familie (4 Min) "Mission Ulja Funk": Verrücktes Roadmovie für die ganze Familie (4 Min)

Regisseur Ridley Scott hat für die geplante Fortsetzung seines Monumentalfilms "Gladiator" einen möglichen Hauptdarsteller gefunden. Der irische Schauspieler Paul Mescal stehe mit dem Team in Rollen-Verhandlungen, das berichten die US-Filmportale "Variety" und "Deadline.com". Schon 2018 war bekannt geworden, dass der 85-jährige Brite Scott sein preisgekröntes Historienepos fortsetzen wolle. In dem Originalfilm spielte Russell Crowe den Ex-General und gefeierten Gladiator Maximus, der seinen Rivalen, den hinterhältigen Kaiser-Sohn Commodus (Joaquin Phoenix), im Zweikampf tötet und am Ende selbst stirbt. Der Blockbuster gewann fünf Oscar-Trophäen, darunter als bester Film und für Hauptdarsteller Crowe. In der Fortsetzung soll Lucius, der jetzt erwachsene Sohn der Commodus-Schwester Lucilla im Mittelpunkt stehen. Über einen möglichen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt. | NDR Kultur - 07.01.2022 - 10:40 Uhr

Selten hat jemand so traurig ausgesehen - und dabei so unschuldig- wie Colin Farrell im aktuellen Kinofilm "The Banshees of Inisherin" von Regisseur Martin McDonagh. Mit ihm und Brendan Gleeson hat Farrell bereits "Brügge sehen und sterben" gedreht. In diesem "Feel-Bad-Film" des Jahres, wie Kinorezensentin Anna Wollner schreibt, versteht Farrels Held Pácraic ums Verrecken nicht, warum sein bester und engster Freund Colm (Brendan Gleeson) nicht mehr mit ihm befreundet sein will.

Dass er beharrlich nachbohrt, macht die Sache auf der kleinen (fiktiven) irischen Insel Inisherin im Jahr 1923 kein bisschen besser. Im Gegenteil: Beim Streit bleibt es nicht bei Worten. Wie der Titel schon andeutet, wird es bald einen Toten geben: Banshees sind in der irisch-gälischen Mythologie weibliche Geister, die (per Schreien, Kreischen) den nahenden Tod eines Familienangehörigen ankündigen. | NDR Kultur - 04.01.2022 - 06:40 Uhr

AUDIO: Filmtipps: "The Banshees of Inisherin" (4 Min) Filmtipps: "The Banshees of Inisherin" (4 Min)

Seit einigen Tagen kursieren die Gerüchte im Netz, das Studio Warner Brothers plane weitere Filme aus der Hogwarts-Zauberwelt. Nur eben keine Fortsetzung der nicht so erfolgreichen Filmreihe "Fantastische Tierwesen". Sondern tatsächlich eine neue Version der eigenen "Harry Potter"-Saga um Harry, Ron und Hermione, also ein klassisches "Reboot". Den Gerüchten zufolge, zuerst gestreut von "That Park Place", sollten die Rollen mit neuen Schauspieler*innen für eine neue Fangeneration besetzt werden, ganz ohne die alten Stars Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint.

2001 kam "Harry Potter und der Stein der Weisen" zuerst ins Kino. Sollten die Gerüchte um die Pläne des Hollywood-Studios stimmen, würden im Laufe der nächsten drei bis fünf Jahre Neuverfilmungen der J.K.-Rowling Bestseller für ein jüngeres Publikum entstehen, wenn vielleicht auch in gekürzter Form. Wie nun diese möglichen Kinopläne mit einer möglichen Fernsehserie über "Harry Potter" zusammenhängen ist nicht bekannt.

AUDIO: Vor 25 Jahren: Erster Harry-Potter-Roman erscheint (4 Min) Vor 25 Jahren: Erster Harry-Potter-Roman erscheint (4 Min)

"Avatar - The Way of Water" lockt im Augenblick zahlreich Menschen ins deutsche Kino. Der am 14. Dezember 2022 gestartete Film hat nach Verleihinformationen bereits drei Millionen Ticketverkäufe ausgelöst. Damit sei das zweite Kapitel noch erfolgreicher an der Kasse, als James Camerons erster Film. Es ist mithin der erfolgreichste Kinostart des Jahres in Deutschland. An Platz zwei der Charts steht "Minions - auf der Suche nach dem Miniboss". Er hat 2022 insgesamt 4,3 Millionen Menschen ins deutsche Kino gelockt. | NDR 2 - 04.01.2022 - 18:00 Uhr

Bis zum Weihnachtswochenende lag die Zahl der verkauften Tickets an der Kinokasse laut Angaben der Filmförderungsanstalt (FFA) bei etwa 70 Millionen Tickets. "Den Kinos geht es besser, aber immer noch nicht gut", sagte dessen Vorstand Peter Dinges am Montag laut der Deutschen Presse Agentur. Das sei im Vergleich zum Kinojahr 2019 deutlich weniger, als sonst üblich: "Normalerweise wären zu diesem Zeitpunkt über 100 Millionen Menschen ins Kino gegangen."

Am 14. Dezember ist mit "Avatar 2" einer der auf Anhieb umsatzstärksten Filme gestartet und hat die Fünf-Millionen-Besuchermarke geknackt. Auf etwas mehr als vier Millionen hat es der erfolgreichste Film dieses Jahr mit "Minions 2" gebracht, dahinter liegen Hits wie "Top Gun: Maverick" und "Die Schule der magischen Tiere 2". Auch der Neustart "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" hat bereits 120.000 Besucher*innen laut Branchendienst "Blickpunkt: Film" gewinnen können. 22.000 haben die Whitney-Houston-Biografie "I Wanna Dance With Somebody" gesehen. | NDR Kultur - 27.12.2022 - 14:20 Uhr

Der Erste-Weltkrieg-Thriller "Im Westen nichts Neues" hat es auf die Oscar-Shortlist in der Kategorie "Bester internationaler Film" geschafft. Von Einreichungen aus mehr als 90 Ländern wurde der Film des Wolfsburgers Edward Berger unter die besten 15 gewählt. Bergers Film könnte auch in weiteren Oscar-Kategorien nominiert werden. Denn die Produktion steht auch auf der Shortlist für bester Sound, bestes Make-Up und Hairstyling, beste visuellen Effekte und beste Original-Filmmusik.

Hoffnungen in der Kategorie Bester internationaler Film können sich auch "Corsage" aus Österreich, "EO" aus Polen, "Bardo" aus Mexiko, "Close" aus "Belgien", "Holy Spider" aus Dänemark und "Argentina, 1985" aus Argentinien machen. Chancen auf eine Oscar-Nominierung darf sich auch eine weitere Hamburger Produktion machen: Die Hamburger Firma "Fabian&Fred" steht mit "Steakhouse" auf der Short List für den besten Animations-Kurzfilm. | NDR 2 - 02.12.2023 - 21:00

AUDIO: Filmtipps: "Im Westen nichts Neues" (4 Min) Filmtipps: "Im Westen nichts Neues" (4 Min)

