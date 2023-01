Wird die "Harry Potter"-Reihe bald mit neuen Stars neu verfilmt? Stand: 03.01.2023 14:00 Uhr Will das Studio Warner Brothers die beliebte "Harry Potter"-Filmsaga mit neuer Besetzung neu verfilmen? Aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Films.

von Patricia Batlle

Das Wichtigste in Kürze:

"Harry Potter"-Filmreihe: Bald ein "Reboot" mit komplett neuer Besetzung?

Seit einigen Tagen kursieren die Gerüchte im Netz, das Studio Warner Brothers plane weitere Filme aus der Hogwarts-Zauberwelt. Nur eben keine Fortsetzung der nicht so erfolgreichen Filmreihe "Fantastische Tierwesen". Sondern tatsächlich eine neue Version der eigenen "Harry Potter"-Saga um Harry, Ron und Hermione, also ein klassisches "Reboot". Den Gerüchten zufolge, zuerst gestreut von "That Park Place", sollten die Rollen mit neuen Schauspieler*innen für eine neue Fangeneration besetzt werden, ganz ohne die alten Stars Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint.

2001 kam "Harry Potter und der Stein der Weisen" zuerst ins Kino. Sollten die Gerüchte um die Pläne des Hollywood-Studios stimmen, würden im Laufe der nächsten drei bis fünf Jahre Neuverfilmungen der J.K.-Rowling Bestseller für ein jüngeres Publikum entstehen, wenn vielleicht auch in gekürzter Form. Wie nun diese möglichen Kinopläne mit einer möglichen Fernsehserie über "Harry Potter" zusammenhängen ist nicht bekannt.

Das Filmjahr 2023 startet mit einem restaurierten Actionfilm aus der Reihe "Best of Cinema". Den Auftakt macht der in Cinemascope gedrehte Actionklassiker "Rambo - First Blood" von 1982. Sylvester Stallone spielt in dem US-Film nach einem Roman von David Morrell (der selbst das Drehbuch schrieb) den wortkargen Vietnamkriegsveteranen John Rambo (Stallone), der nach seiner Heimkehr feststellen muss, dass Amerika ihn nicht mehr haben will.

In der Kleinstadt Hope im Bundesstaat Washington hält ihn Sheriff Will Teasler (Brain Dennehy) für einen Landstreicher und sperrt ihn ein. In der Haft wird Rambo brutal behandelt. Ihm gelingt die Flucht in die nahegelegenen Berge - danach liefert er sich einen gnadenlosen Guerillakrieg gegen die örtliche Polizei. (FSK 16). Ab 3. Januar in ausgewählten Kinos.

Im Rahmen der Reihe "Best of Cinema" bringt der Verleih Studiocanal jeden ersten Dienstag im Monat folgende in HD restaurierte Filme in ausgewählte Kinos: "Basic Instinct" (ab 7. Februar), "Apocalypse Now - Final Cut" (ab 7. März), "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" (ab 4. April) sowie "Flash Gordon" (ab 2. Mai).

Bis zu 15 Millionen Zuschauer sehen jedes Jahr den Sketch-Klassiker "Dinner For One" zu Silvester in Deutschland. Nun ist nach Angaben des Branchendienstes "Blickpunkt Film" eine sechsteilige Serie in Vorbereitung, die die Vorgeschichte zum Film erzählt. Der Titel: "Dinner for Five". UFA-Fiction-Produzent Tommy Wosch hat sie auf der literarischen Vorlage des Buches "Dinner for Five - Killer vor One" geschrieben.

Die Vorgeschichte spielt im Jahr 1921 auf einem Landschloss in England, wo die 39-jährige Miss Sophie - in "Dinner for One" ist sie bereits 90 Jahre alt - und ihr Butler Mortimer leben. Im Schloss halten vier junge Männer um ihre Hand an: Ein Preußen-Admiral, Sir Toby - ein Abenteuer, ein Franzose sowie ein englischer Kolonialist. Wer auch immer ihr das schönste Geschenk zum runden Geburtstag macht, mit dem will Miss Sophie den Ehebund eingehen. Das Filmprojekt wird laut Branchendienst ab Ende 2023 gedreht.

Mariana Lekys "Was man von hier aus sehen kann" wurde vor gut fünf Jahren zum Bestseller. Schon der Titel macht klar, das die Betrachtung nur bruchstückhaft sein kann, das Ganze eigentlich nicht erfasst werden kann. Ein anfangs etwas verwirrender Stil- und Genremix, der durch verschiedene Zeitebenen die Erzählung ebenso komplex wie konfus erscheinen lässt, danach aber vor allem eine fantastisch be- und anrührende Geschichte über das Suchen und Finden der Liebe wird. Die gleichnamige Verfilmung mit Luna Wedler und Corinna Harfouch zeigt, wie der magische Realismus des Romans auch auf der Leinwand funktioniert. | NDR Kultur - 29.12.2022 - 07:20 Uhr

Bis zum Weihnachtswochenende lag die Zahl der verkauften Tickets an der Kinokasse laut Angaben der Filmförderungsanstalt (FFA) bei etwa 70 Millionen Tickets. "Den Kinos geht es besser, aber immer noch nicht gut", sagte dessen Vorstand Peter Dinges am Montag laut der Deutschen Presse Agentur. Das sei im Vergleich zum Kinojahr 2019 deutlich weniger, als sonst üblich: "Normalerweise wären zu diesem Zeitpunkt über 100 Millionen Menschen ins Kino gegangen."

Am 14. Dezember ist mit "Avatar 2" einer der auf Anhieb umsatzstärksten Filme gestartet und hat die Drei-Millionen-Besuchermarke geknackt. Auf etwas mehr als vier Millionen hat es der erfolgreichste Film dieses Jahr mit "Minions 2" gebracht, dahinter liegen Hits wie "Top Gun: Maverick" und "Die Schule der magischen Tiere 2". Auch der Neustart "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" hat bereits 120.000 Besucher*innen laut Branchendienst "Blickpunkt: Film" gewinnen können. 22.000 haben die Whitney-Houston-Biografie "I Wanna Dance With Somebody" gesehen. | NDR Kultur - 27.12.2022 - 14:20 Uhr

Whitney Houston 1991 beim Super Bowl-Finale im weißen Trainings-Anzug: Vielleicht der einzige Auftritt ihrer Karriere, bei dem sie mal ganz sie selbst sein darf. Denn sonst wird sie in hautenge Glitzerkleider gesteckt und auf Prinzessin getrimmt. Naomi Ackie singt im Film"I Wanna Dance with Somebody" den Gesangspart hier nicht selbst. Dazu sind Houstons Stimm-Kapriolen zu virtuos. Aber sie probte die Songs sechs Monate lang, um gekonnt die Lippen dazu bewegen zu können. Das macht die Performance glaubwürdig. Regisseurin Kasi Lemmons hält sich in ihrer Hommage an dieses große Talent einer Generation an den richtigen Stellen zurück. Private Dramen werden angedeutet, nicht ausgeschlachtet. Die singende Whitney hingegen wird gebührend gefeiert - mit ausgedehnten Bühnenszenen. | NDR Kultur - 23.12.2022 - 07:20 Uhr

Ob auf Platt oder auf Hochdeutsch: Viele Menschen in ganz Deutschland haben Lars Jessens Literaturverfilmung "Mittagsstunde" mit Charly Hübner im Kino gesehen. Genau 300.000 sind es seit dieser Woche. Damit ist er der mit der erfolgreichste deutsche Arthouse-Film des Jahres 2022. Regisseur Lars Jessen und Autorin Dörte Hansen begrüßten am Montag im Zeise Kino in Hamburg höchstpersönlich die 300.000. Besucherin. In Husum haben bis inklusive Sonntag bereits 10.000 Zuschauer*innen die Bestsellerverfilmung gesehen. | NDR 90,3 - 21.12.2022 - 19:00 Uhr

Der Erste-Weltkrieg-Thriller "Im Westen nichts Neues" hat es auf die Oscar-Shortlist in der Kategorie "Bester internationaler Film" geschafft. Von Einreichungen aus mehr als 90 Ländern wurde der Film des Wolfsburgers Edward Berger unter die besten 15 gewählt. Bergers Film könnte auch in weiteren Oscar-Kategorien nominiert werden. Denn die Produktion steht auch auf der Shortlist für bester Sound, bestes Make-Up und Hairstyling, beste visuellen Effekte und beste Original-Filmmusik.

Hoffnungen in der Kategorie Bester internationaler Film können sich auch "Corsage" aus Österreich, "EO" aus Polen, "Bardo" aus Mexiko, "Close" aus "Belgien", "Holy Spider" aus Dänemark und "Argentina, 1985" aus Argentinien machen. Chancen auf eine Oscar-Nominierung darf sich auch eine weitere Hamburger Produktion machen: Die Hamburger Firma "Fabian&Fred" steht mit "Steakhouse" auf der Short List für den besten Animations-Kurzfilm. | NDR 2 - 21.12.2022 - 21:00

Er hat Opern inszeniert, schuf Komödienklassiker wie "Ödipussi" und "Pappa ante Portas" und die Zeichentrickfiguren Wum und Wendelin: der legendäre Autor, Regisseur, Schauspieler und Karikaturist Vicco von Bülow alias Loriot. Zum 100. Geburtstag des 1923 geborenen und 2011 im Alter von 87 Jahren verstorbenen Künstlers bringt Peter Geyer den Animationsfilm "Loriots große Trickfilmrevue" zur Berlinale. Die Produktion wird in der Sektion "Berlinale Special" Weltpremiere feiern. "Mit einem einfachen, aber sehr präzisen Stil hat Loriot Generationen in Deutschland über sich selbst lächeln lassen. Wenn man heutzutage seine Sketche anschaut, blickt man zugleich historisch auf das Land zurück", schreibt das Festival über den neuen Film. | NDR 2 - 20.12.2022 - 16:30 Uhr

Die Komödie "Barbie" könnte einer der lustigsten Filme des Sommers 2023 werden. Der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling zieht Parallelen zu einem Stanley-Kubrick-Klassiker. Die Szenerie im nun erschienen Trailer zeigt eine felsige Landschaft im Sonnenuntergang, gelangweilte Mädchen im Gegenlicht spielen mit ihren öden Baby-Puppen. Dazu ertönt "Also sprach Zarathrusta" von Richard Strauss nach Friedrich Nietzsche - wie in Kubriks Sci-Fi-Film "2001: Odysee im Weltraum". Dann erscheint eine lebende Riesenbarbie. Die erstaunten Mädchen berühren ehrfürchtig diese blendende Erscheinung und werfen daraufhin ihre Puppen in die Luft - wie bei Kubricks Szene mit dem Affen, der den Knochen hochschleudert. Schnitt. Der Trailer zeigt eine neonbunte Welt mit tanzenden Frauen und Männern inklusive Ryan Gosling. Deutscher Filmstart ist der 20. Juli 2023. | NDR 2 - 16.12.2022 - 18:00 Uhr

"Avatar - The Way of Water" lockt im Augenblick zahlreich Menschen ins deutsche Kino. Der am 14. Dezember 2022 gestartete Film hat nach Verleihinformationen bereits drei Millionen Ticketverkäufe ausgelöst. Damit sei das zweite Kapitel noch erfolgreicher an der Kasse, als James Camerons erster Film. Es ist mithin der erfolgreichste Kinostart des Jahres in Deutschland. Der bislang erfolgreichste Film des Jahres ist nach wie vor "Minions - auf der Suche nach dem Miniboss". Er hat insgesamt 4,3 Millionen Menschen ins deutsche Kino gelockt. | NDR 2 - 23.12.2022 - 18:00 Uhr

In zwei Monaten zeigen die Filmfestspiele Berlin erneut Kinoproduktionen aus der ganzen Welt. Am Donnerstag hat das Festival erste Titel bekannt gegeben. In der Sektion "Panorama" dabei ist etwa der Animationsfilm "La Sirène". Die Iranerin Sepideh Farsi thematisiert darin den ersten Irak-Iran-Krieg. Die Koproduktion "The Burdened" der Länder Sudan/Jemen und Saudi Arabien zeigt die schwierige Entscheidung eines Paares, mitten im Bürgerkrieg im Jemen abzutreiben. Der Dokumentarfilm "Iron Butterflies" beschäftigt sich mit dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH-17 über der Ukraine.

"The Castle" ist ein düsteres Märchen aus Argentinien. Darin erbt eine indigene Haushälterin das riesige verfallene Haus ihrer früheren Chefin - es ist ein vergiftetes Geschenk. Für Hollywood-Glamour sorgt der Thriller "Inside" von Vasilis Katsoupis mit Willem Dafoe. Er spielt einen Kunstdieb, der nach einem misslungenen Raub in einem mondänen New Yorker Penthouse durch ein High-End-Sicherheitssystem festsitzt. | NDR Kultur - 15.12.2022 - 16:00 Uhr

