Film-News: "Gladiator 2" von Ridley Scott soll 2024 im Kino starten

"Gladiator"-Fortsetzung von Ridley Scott mit Paul Mescal soll 2024 starten

Die Fortsetzung des Monumentalfilms "Gladiator" aus dem Jahr 2000 von Ridley Scott soll 24 Jahre nach dem ersten Teil ins Kino kommen. Das teilte das Filmstudio Paramount Pictures mit. US-Start wäre demnach der US-Feiertag Thanksgiving im November 2024. Für die Hauptrolle hat Regisseur Ridley Scott eine Besetzung gefunden: Es handelt sich um den für "Aftersun" oscarnominierten irischen Schauspieler Paul Mescal. In der Fortsetzung soll Lucius, der jetzt erwachsene Sohn der Commodus-Schwester Lucilla, im Mittelpunkt stehen. Schon 2018 war bekannt geworden, dass der 85-jährige Brite Scott sein preisgekröntes Historienepos fortsetzen wolle.

In dem Originalfilm spielte Russell Crowe den Ex-General und gefeierten Gladiator Maximus, der seinen Rivalen, den hinterhältigen Kaiser-Sohn Commodus (Joaquin Phoenix), im Zweikampf tötet und am Ende selbst stirbt. Der Blockbuster gewann fünf Oscar-Trophäen, darunter als bester Film und für Hauptdarsteller Crowe. Ein möglicher Drehstart könnte Mai 2023 sein, wenn Scott seine aktuelles Filmprojekt "Napoleon" fertiggestellt hat. | NDR Kultur - 04.02.2022 - 14:40 Uhr NDR 2

Animationsfilm rückt im Berlinale-Wettbewerb nach: "Art College 1994" aus China

Ab sofort zählt der Wettbewerb der am 16. Februar startenden Berlinale einen Film mehr: Die Festivalleitung hat den chinesischen Animationsfilm "Art College 1994" von Regisseur und Maler Liu Jian nachnominiert. Daher konkurrieren nun insgesamt 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. In der Produktion rüste sich eine Gruppe Studierender "für den Schritt in eine Welt zwischen Tradition und Moderne", hieß es.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, urteilen in der Wettbewerbs-Jury unter Vorsitz von US-Schauspielerin Kristen Stewart unter anderem die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach, die US-Castingagentin Francine Maisler ("Dune", "She Said") über die 19 Filme. Ebenso die spanische Regisseurin und Goldene-Bären-Siegerin 2022 Carla Simón (Alcarràs) sowie der rumänische Regisseur Radu Jude an. Er holte den Goldenen Bären 2021 mit "Bad Luck Banging or Loony Porn". | NDR Kultur - 03.03.2022 - 10:40 Uhr

Hollywood-Action-Regisseur Antoine Fuqua will nach Medieninformationen ein Biopic über Michael Jackson drehen. Wie der Regisseur am Dienstag auf Instagram bekannt gegeben hat, steht die Besetzung der Hauptrolle mittlerweile fest: Michael Jacksons Neffe Jafaar Jackson soll den King of Pop verkörpern. Es sei aufregend, dass Jaafar Michael zum Leben erwecken werde, zitiert Branchendienst "Blickpunkt Film" Regisseur Fuqua: "Da war eine große spirituelle Verbindung, als ich Jaafar zum ersten Mal getroffen habe. Er hat die natürliche Fähigkeit, Michael nachzuahmen und eine großartige Chemie mit der Kamera."

Nach Angaben des Branchenblatts "Deadline.com" soll der Oscar-prämierte Autor John Logan ("Gladiator", "Aviator") das Drehbuch schreiben. Im Film sollen sowohl die schwierige Kindheit Michael Jacksons bei den Jackson Five, seine musikalischen Erfolge als Solo-Künstler, aber auch die Anschuldigungen des Kindesmissbrauchs thematisiert werden. Fuqua wird in der Kinopublikation "Deadline.com" zitiert: "Für mich gibt es keinen Zweiten wie Michael Jackson, mit dieser Power, diesem Charisma und diesem musikalischen Genie". | NDR 2 - 31.01.2023 - 12:30 Uhr

Christoph Waltz übernimmt Hauptrolle in Action-Comedy "Old Guy", das berichtet das US-Portal "Deadline". Der Österreicher wird in dem Film einen alternden Auftragskiller spielen, der in einer Sackgasse steckt. Er bekommt den Auftrag, den Newcomer Wihlborg auszubilden. Das ungleiche Paar soll die Spitze eines konkurrierenden Verbrechersyndikats ausschalten. Gedreht wird in Nordirland. Die Regie übernimmt der Action-Regisseur Simon West (Lara Croft: "Tomb Raider", The Expendables 2). NDR Info - 26.01.2023 - 15:20 Uhr

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund darf bei der Preisverleihung der Oscars am 12. März auf bis zu drei Stattuetten hoffen: die als bester Regisseur, eine für sein bestes Original-Drehbuch und vor allem auf die Königsklasse bester Film. Die von der Moin Filmförderung unterstützte Produktion hat bereits eine Goldene Palme in Cannes und die Hauptpreise bei den Europäischen Filmpreisen geholt. "Wir drücken die Daumen, dass Ruben Östlund und sein Team den Hattrick machen können", sagte Moin-Chef Helge Albers im Gespräch mit NDR Kultur. "Sie wurden von der Hamburger Maskenbildnerin Stefanie Gredig betreut, die am Montag den schwedischen Filmpreis Guldbagge dafür gewonnen hat." | NDR Kultur - 24.01.2023 - 16:20 Uhr

Am Montag hat das Leitungs-Duo der Berlinale (16. -28. Februar) die 18 Filme im Wettbewerb vorgestellt. Bei der Pressekonferenz kündigte Carlo Chatrian zudem an, Hollywoodstar Sean Penn wolle seine Dokumentation "Superpower" beim Festival zeigen. Die Doku über die Ukraine, für die Penn den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen hat, feiert demnach ein Jahr nach Kriegsbeginn in Berlin Weltpremiere. | NDR Kultur - 23.01.2023 - 15:20 Uhr

"Babylon - Rausch der Extase": Filmgeschichte von Hollywood mit Brad Pitt und Margot Robbie

"La La Land"-Regisseur Damien Chazelle baut weiter auf seinen Oscar-gekürten Komponisten Justin Hurwitz. Von ihm stammt der Soundtrack zu Chazelles neuem Film "Babylon - Rausch der Ekstase", der nun im Kino läuft. Eine zügellose Zeitreise ins Hollywood der 1920er-Jahre, schillernd besetzt mit Margot Robbie und Brad Pitt.

Robbie als wildes, unzähmbares, aufstrebendes Starlet spielt sich die Seele aus dem Leib, schreibt Filmkritikerin Anna Wollner, und huldigt nach "Once Upon a Time... in Hollywood" einmal mehr zusammen mit Brad Pitt einer Traumfabrik, die es so nicht mehr gibt. Pitt spielt als schöner Clarke-Gable-Verschnitt den Stummfilm-Herzensbrecher Jack Conrad. Allerdings ändert der Tonfilm dann alles und viele Stummfilmstars werden den Übergang nicht überleben. | NDR Info - 21.01.2023 - 11:55 Uhr

Vor 50 Jahren veröffentlichte Michael Ende seinen Roman "Momo". Die Geschichte handelt vom gleichnamigen Waisenmädchen, der Schildkröte Kassiopeia und den grauen Herren, die die Zeit stehlen. Das Buch ging nach seinem Erscheinen 1973 mehr als 12,5 Millionen Male über den Ladentisch und wurde in 53 Sprachen übersetzt. 1986 spielte Radost Bokel das Mädchen Momo in der gleichnamigen Literaturverfilmung, die mit Größen wie Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl und Regie-Legende John Huston hochkarätig besetzt war. Nun will die Produktionsfirma Rat Pack Filmproduktion den Roman 2023 neu verfilmen. Regisseur Christian Ditter soll das Fantasy-Abenteuer mit internationalen Stars auf Englisch inszenieren, wie die Produktion am Mittwoch mitteilte. | NDR Kultur - 19.01.2023 - 07:20 Uhr

Die Deutsche Filmakadamie hat eine Reihe von Titeln veröffentlicht, die 2023 in die Auswahl für die Deutschen Filmpreise gehen könnten. Dazu gehört Fatih Akins Kassenschlager und Rapperbiografie "Rheingold", den bereits mehr als eine Million Zuschauer*innen im Kino gesehen haben, Karoline Herfurths warmherzige Komödie "Einfach mal was Schönes", der Kriegsthriller "Im Westen Nichts Neues" von Edward Berger - Deutschlands Oscarhoffnung - und die Literaturverfilmung "Wir sind dann wohl die Angehörigen" von Hans-Christian Schmid. | NDR 2 - 16.01.2023 - 18:30 Uhr

Die 73. Ausgabe der Berlinale startet am 16. Februar mit "She Came to Me", das gaben die Veranstalter am 11. Januar bekannt. In der romantischen Komödie von Rebecca Miller spielen Stars wie Anne Hathaway, Peter Dinklage und Marisa Tomei mit. "Die bezaubernde Komödie über Liebe in all ihren Formen verwebt die Geschichten mehrerer Charaktere miteinander, die in der romantischen lebhaften Metropole New York City leben", verkündete die Berlinale den Inhalt des Filmes, in dem es um einen Komponisten (Dinklage) mit einer kreativen Blockade geht, der schon lange an einer unvollendeten Oper arbeitet. Seine Gattin (Hathaway) unterstützt ihn dabei, die Blockade zu lösen. "Wir freuen uns, dass wir diese Festivalausgabe mit einer unwiderstehlichen Komödie eröffnen, die auf den alltäglichen Konflikten der westlichen Gesellschaft aufbaut", hieß es vom Leitungsduo des Festivals, Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian. Der Film sei eine fantastische Ode an die Meinungsfreiheit. | NDR Kultur - 11.01.2023 - 18:55 Uhr

