Film-News: Kristen Stewart wird Jurypräsidentin der Berlinale Stand: 09.12.2022 14:54 Uhr

von Patricia Batlle

Kristen Stewart übernimmt bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin im Februar 2023 den Juryvorsitz des Wettbewerbs. "Sie gehört zu den talentiertesten und vielseitigsten Schauspieler*innen ihrer Generation. Von Bella Swan bis zur Prinzessin von Wales hat sie unvergesslichen Charakteren Leben eingehaucht", teilte das Berlinale-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian am Freitag in Berlin mit. "Jung, aufstrebend und mit einem beeindruckenden Werk im Rücken, ist Kristen Stewart die perfekte Verbindung zwischen den USA und Europa."

Die 33-jährige US-Amerikanerin hatte 1999 im Disneyfilm "Das dreizehnte Jahr" mit nur neun Jahren ihr Leinwanddebüt. Seitdem hat die Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Kristen Stewart eine steile Karriere hingelegt. Besonders bekannt wurde sie einem jüngeren Publikum mit der fünfteiligen "Twilight"-Saga (2008–2012). 2022 war sie oscarnominiert für ihre Rolle als Lady Di im Kino im Drama "Spencer" von Pablo Larraín. | NDR Kultur - 9.12.2022 - 14:20 Uhr

Der Sci-Fi Blockbuster "Avatar - The Way of Water" von Regisseur James Cameron hat am Dienstag in London Weltpremiere gefeiert. Erste Stimmen aus der Kinobranche feiern auf Sozialen Medien den Film. Er sei "Lichtjahre besser als der erste Film und eine der besten Kinoerfahrungen seit langer Zeit", meint der Chefkinokritiker David Ehrlich von "IndieWire" auf Twitter. Auch der Chefredakteur des Filmportal "The Playlist", Rodrigo Perez, war begeistert von der Premiere: "Wette niemals gegen James Cameron. Ich habe noch nie so etwas Überwältigendes von den opulenten Bildern und aus technischer Perspektive gesehen. Vielleicht zu überwältigend. Ich habe das eine oder andere verpasst, weil ich einem Pandora-Fisch hinterher gestarrt habe". In Deutschland kommt der Film am 14. Dezember in die Kinos. Mit dabei: das Schauspielensemble Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet und Stephen Lang. | NDR Kultur - 7.12.2022 - 09:20 Uhr

Die deutsche Kinoverfilmung des Romanklassikers von Erich Maria Remarque "Im Westen nichts Neues" steht nun offiziell mit 91 weiteren Produktionen auf der Longlist in der Kategorie bester internationaler Film. Regisseur Edward Berger und das Filmteam rund Hauptdarsteller Felix Kammerer dürfen nun gespannt auf den 21. Dezember sein: Dann entscheidet die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences darüber, welche 15 Filme aus den Einreichungen der 92 Länder weiter auf den Oscar hoffen dürfen. Zu den weiteren Longlist-Einträgen gehören beispielsweise das historische Sisi-Drama "Corsage" aus Österreich, das Schweizer Drama "Drii Winter", der argentinische Justiz-Thriller "Argentina, 1985" und der spanische Berlinale-Sieger "Alcarràs". Die Oscar-Gala findet am 12. März 2023 statt. | NDR 2 - 7.12.2022 - 06:55 Uhr

Maria Schraders neuer Film "She Said" startet diese Woche im Kino. Der Film wird auch in Hollywood heiß diskutiert, zeichnet er doch nach, wie zwei "New York Times"-Journalistinnen die Missbrauchsvorwürfe gegen Filmproduzent Harvey Weinstein recherchierten und an die Öffentlichkeit brachten. Der Skandal um Weinstein gilt als Ausgangspunkt für die #MeToo-Bewegung. Für Schrader ist es der erste Film, den die in Hannover geborene Regisseurin in den USA produziert hat. Schrader selbst sieht seit #MeToo ein Umdenken in der Filmbranche. "Es fühlte sich so an, als würden mit einem Mal Fenster und Türen geöffnet, und Licht fällt in einen abgedunkelten Raum von Schweigen", sagte sie bei der Deutschlandpremiere des Films in Berlin. | NDR Kultur - 7.12.2022 - 08:20 Uhr

Am Dienstag stellte Schauspieler Axel Prahl beim NDR seinen neuen ZDF-Film "Extraklasse - On Tour" vor, der am 12. Dezember im ZDF läuft und bereits in der Mediathek zu finden ist. Der Film ist die Fortsetzung einer Filmreihe in der Axel Prahl einen abgehalfterten Ex-Journalisten spielt, der als Aushilfslehrer an einer Abendschule anheuern muss. Er bringt seinen Schützlingen bei "Das Gehirn arbeitet besser, wenn man in Bewegung ist. Da hilft sogar schon ein Kaugummi - durch die Bewegung des Kiefers." Axel Prahl bestätigt diese Erfahrung im Interview: "Auch ich lerne Text viel besser im Gehen, im Laufen, auf einem Waldspaziergang, zu Hause und am Theater. Weil wenn man bei jeder Handlung, die man vollführt, immer den gleichen Text sagt, prägt sich das viel schneller und viel leichter ein." | NDR Fernsehen - 6.12.2022 - 18:45 Uhr

Die US-Schauspielerin Kirstie Alley ist am 5. Dezember im Alter von 71 Jahren nach einem Krebsleiden gestorben. Das bestätigte ihre Familie via Twitter. 1989 wurde sie einem großen Publikum bekannt, als sie die Hauptrolle in der Kinokomödie "Kuck mal wer da spricht" an der Seite von John Travolta spielte. Zuvor spielte sie in der kultigen Sitcom "Cheers" mit, dafür wurde sie auch mit einem Golden Globe und einem Emmy ausgezeichnet. Viel Aufmerksamkeit erfuhr Kirstie Alley zuletzt vor allem dadurch, dass sie eine der wenigen Hollywood-Stars war, die Donald Trump offen unterstützte. Ihr Co-Star John Travolta betrauerte ihren Tod: "Die Beziehung zu Kirstie war eine der ganz besonderen meines ganzen Lebens", schrieb er auf seinem Instagram-Account: "Ich liebe dich Kirstie. Ich weiß, wir werden uns wiedersehen". | NDR Kultur - 6.12.2022 - 09:20 Uhr

"Triangle of Sadness" auf Platz eins der Arthouse-Kinocharts

Die Satire "Triangle of Sadness" steht weiter auf Platz eins der Arthouse-Kinostarts in Deutschland. Im Film des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund geht es den Schönen und Reichen an den Kragen. Die Horrorsatire "The Menu" mit Ralph Fiennes als Sternekoch steht auf Platz zwei. Das romantische Horror-Drama "Bones and All" von Luca Guadagnino folgt auf dem dritten Rang. Besonders viele Besucherinnen und Besucher sind laut Statistik am vergangenen Wochenende auch im neu gestarteten Kino-Drama "Die stillen Trabanten" gewesen: Darin spielen Charly Hübner, Martina Gedeck, Albrecht Schuch und Nastjassja Kinski mit. | NDR Kultur - 06.12.2022 - 07:20 Uhr

2023 kommt mit "Indiana Jones und der Ruf des Schicksals" der fünfte Film der Indiana-Jones-Reihe in die Kinos. Hauptdarsteller Harrison Ford ist mittlerweile 80 Jahre alt, aber immer noch fit genug, um den Archäologen Jones zu verkörpern. Allerdings wird er durch digitale Technik deutlich verjüngt. "Ich weiß nicht, wie alt Harrison mittlerweile ist, aber für mich ist er ein Teenager", scherzt der 90-jährige Fimkomponist John Williams, der einmal mehr den Soundtrack liefert. Beim wohl letzten Kinofilm für Harrison Ford spielen Kinogrößen wie Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann und Mads Mikkelsen mit. Seit 1981 sucht Harrison Ford als Abenteurer Indiana Jones Schätze an den entlegensten Orten dieser Welt. Der letzte Film kam 2008 mit "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" in die Kinos. Der neue Blockbuster startet in Deutschland am 29. Juni 2023. | NDR Kultur - 5.12.2022 - 07:20 Uhr

Geschichte im Ersten: Dokureihe #unterAlmans mit Salwa Houmsi in ARD Mediathek

In der neuen Dokureihe "#unterAlmans" berichtet die Berlinerin Salwa Houmsi vom Einwanderungsland Deutschland. Dafür spricht die Moderatorin von "13 Fragen" und "Aspekte" mit Menschen, die im Laufe der letzten 70 Jahre hier eingewandert sind. Diese erzählen von ihren Erfahrungen, von der Einwanderungsgeschichte in BRD und DDR, vom Mauerfall bis heute, von Chancen und Hoffnungen über Heimat und Deutschsein bis zu Rassismus und Diskriminierung. Zu Wort kommt etwa die Koreanin Haeng-Ja Fischer, die 1969 als Krankenschwester aus Korea nach Deutschland kam. Außerdem die Publizistin Marina Weisband sowie Joy Denalane, Özcan Coşar, Parshad Esmaeili, Gianni Jovanovic, Minh Thu Tran und Vanessa Vu. Die fünf Folgen der Doku-Serie (à 30 Minuten) stehen bereits in der ARD Mediathek. Am Montag, 5. Dezember, sendet Das Erste ab 23.50 Uhr eine einstündige Zusammenfassung. | NDR Kultur - 5.12.2022 - 15:40 Uhr

Der "Brokeback Mountain" und "Life of Pi"-Regisseur Ang Lee plant eine Kinobiografie über Bruce Lee, die Martial-Arts-Legende aus Hongkong. Dieser starb 1973 im Alter von 32 Jahren, drehte früh Martial-Arts-Action-Filme in Hongkong und später in Hollywood. Zu den besonders bekannten gehören "Die Todesfaust des Cheng Li" und "Todesgrüße aus Shanghai". Mason Lee, Sohn des Regisseurs, soll die Hauptrolle in der Produktion übernehmen. Bruce Lee sei eine Brücke zwischen Ost und West gewesen, gab der "Tiger and Dragon"-Oscarpreisträger Ang Lee in einem Statement bekannt: "Mir brannte es unter den Nägeln, die Lebensgeschichte dieses brillanten, einzigartigen Menschen zu erzählen." Lee habe es durch unermüdliche, harte Arbeit geschafft, unmögliche Träume wahr werden zu lassen. | NDR 2 - 1.12.2022 - 17:00 Uhr

Christine Hartmann inszeniert den neuen NDR Tatort "Geisterfahrt" aus Göttingen. Bis zum 14. Dezember dreht sie mit Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm) und Florence Kasumba (Anaïs Schmitz). Für die Regisseurin ist es die erste Zusammenarbeit mit dem Kommissarinnen-Duo. Gemeinsam mit Stefan Dähnert hat sie auch das Drehbuch geschrieben. Dieser verfasste bereits den ersten Tatort mit Lindholm und Schmitz: "Das verschwundene Kind". Im neuen Fall feiert Kriminaldirektor Liebig (Luc Feit) seinen 60. Geburtstag im Göttinger Polizeipräsidium, als das Fest jäh gestört wird: In der angrenzenden Altstadt gab es einen schweren Unfall. Ein Transporter ist in eine Menschenmenge gerast. Charlotte Lindholm (Furtwängler) und Liebigs Ehefrau Tereza (Bibiana Beglau), Ärztin am örtlichen Krankenhaus, sind als Erste am Unfallort.

| NDR Kultur - 29.11.2022 - 06:20 Uhr

Hamburger Kostümbildnerin Stefanie Bieker arbeitet für norwegische Oscar-Hoffnung "War Sailor"

Die Hamburger Kostümbildnerin Stefanie Bieker hat bereits für Oscar-nominierte Filme gearbeitet und besonders für historische Filme Kostüme geschaffen: Für den packenden Fluchtfilm "Lore" von Cate Shortland (2013), der für den deutschen Filmpreis nominiert war, sowie für den Oscar-nominierten Kriegsthriller "Unter dem Sand" von Martin Zandvliet aus Dänemark, der 2016 den Europäischen Filmpreis erhielt. Ihre Arbeit im Bereich Kostüm ist nun im zweieinhalbstündigen Kriegsepos "War Sailor" (im Original: "Krigsseileren") des Norwegers Gunnar Vikene zu sehen, das von der Moin Filmförderung gefördert wurde. Das Drama mit Kristoffer Joner und Pål Sverre Hagen in den Hauptrollen erzählt, wie zwei norwegische Seeleute mitten ins Kriegsgeschehen des Zweiten Weltkrieges geschleudert werden. Das Drama ist Norwegens Oscar-Hoffnung für den besten internationalen Film. Im deutschen Kino läuft die NDR Koproduktion, die zum Teil auf dem Hamburger Schiff MS Bleichen gedreht wurde, am 9. Februar 2023 an.

| NDR Kultur - 28.11.2022 - 06:20 Uhr

