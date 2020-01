Stand: 01.01.2020 07:20 Uhr - NDR Kultur

Biografie: Renée Zellweger spielt Judy Garland Judy , Regie: Rupert Goold Vorgestellt von Katja Nicodemus

Filme über Sängerinnen und Sänger, Schauspielerinnen und Schauspieler, die von ihrem Dasein als Star überfordert sind, haben zurzeit Hochkonjunktur. In den Vereinigten Staaten wurde "Judy" bereits umjubelt. Renée Zellweger, die die Titelrolle - die Schauspielerin und Sängerin, den Musicalstar Judy Garland - spielt, wurde bereits für den Golden Globe der besten Darstellerin nominiert und gilt auch als mögliche Oscar-Kandidatin.

Filmtrailer: "Judy" 02.01.2020 07:20 Uhr Renée Zellweger spielt die Rolle des Showstars Judy Garland zwar fantastisch - doch etwas weniger Psychologie, dafür mehr Interpretation hätte dem Film "Judy" gutgetan.







Wie legt man eine Rolle an, wenn das Schicksal der Figur bereits bekannt ist? Wie schafft man es, diese Person, so zu spielen, dass man nicht immer schon ihr Ende vor Augen hat. Renée Zellweger verkörpert Judy Garland mit einer manchmal überspannten, aber auch immer wieder authentisch wirkenden Lebensfreude.

Dramen begleiteten ihr Leben: Judy Garland

Ihre Judy überspielt die Dramen, die ihr Leben begleiten. Etwa ihre prekäre finanzielle Lage. Und sie glaubt sich dieses Schauspiel selbst, wenn sie mit ihren Kindern Lorna und Joey nach einem Konzert in ihrem Stammhotel absteigen möchte.

Auch wenn Garland mit ihrer intensiven Stimme, unter der immer die Verzweiflung zitterte, Konzerthäuser, zu füllen vermochte, sagte sie kurzfristig Tourneen ab, oder kam torkelnd auf die Bühne. Ein Profi, der Angst vor dem Auftritt hat.

Sie ist noch immer eine Legende, sie lebt noch von ihrem Ruhm. Doch ist jeder Auftritt ein Tanz auf dem Vulkan. Oder über dem Abgrund. Genießt sie den Auftritt? Oder versagen ihre Nerven, nachdem sie das Publikum wieder einmal warten ließ?

Hier setzt die Handlung des Films ein, der auf dem Bühnenstück "End of the Rainbow" von Peter Quilter beruht. Der Regisseur Rupert Goold erzählt keine Biografie von der Wiege bis zur Bahre, sondern er schlägt das repräsentative Kapitel eines Lebens auf. Man könnte auch von einer Art Abschiedstournee sprechen, die Höhe- und Tiefpunkte einer Karriere versammelt. Die 46-jährige Judy Garland wird zu einem fünfwöchigen Engagement nach London eingeladen.

Renée Zellweger spielt Judy Garland hervorragend

Renée Zellweger geht - wie man so sagt - in ihrer Rolle auf. Sie singt die bekannten Songs von Judy Garland selbst, übernimmt gekonnt die eleganten Bühnenbewegungen der Sängerin. Traurig routiniert wirkt der Griff zur Flasche. Oder zur Pillendose, mal sind es Aufputschmittel, mal Schlaftabletten.

Hier liegt auch die Crux des Films. Es entsteht keine Reibung zwischen Darstellung und Figur. Immer wieder vergleicht man Original und Abbild, erlebt die Imitation statt einer Interpretation. Renée Zellweger spielt zwar fantastisch, darf sich aber nicht freispielen. Auch nicht vom Schicksal ihrer Figur. Garland mag sich freuen über den neuen Mann vor der Tür. Aber die Tragik schwebt schon über der Szene.

Mehr Nacherzählung als echte Gefühle

Rupert Goolds Film zwängt die Biografie von Judy Garland an den entscheidenden Stellen in ein küchenpsychologisches Korsett. Wir sehen die kleine Judy am Set von "Der Zauberer von Oz". Wie ein Dämon erscheint der mächtige Studioboss Louis B. Mayer, der der 16-jährigen Garland eine große Karriere verspricht und sie gleichzeitig wie eine Marionette kontrolliert. Er ist auch, der sie den Tabletten ausliefert, damit sie funktioniert.

Aber die echte Judy Garland lässt sich nicht reduzieren auf ein Opfer der Männer, ihres frühen Ruhms oder ihrer Sucht. Genauso wenig lassen sich das gelebte Leben, die Verzweiflung, der Schmerz, der in Garlands Songs zu spüren ist, in eine reine Nacherzählung packen - und diese Erkenntnis wäre schon mal eine gute Grundlage für einen Film.

Judy Genre: Biografie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Großbritannien Zusatzinfo: mit Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock Regie: Rupert Goold Länge: 118 Min. FSK: ohne Altersbeschränkung Kinostart: 2. Januar 2020

