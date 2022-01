Saskia Fischer: "Ich wäre gern mal ein Alien!" Stand: 19.01.2022 07:33 Uhr Schauspielerin Saskia Fischer, bekannt aus der Vorabendserie "Großstadtrevier", erzählt im NDR 90,3 Podcast "Feel Hamburg" von ihrer Traumrolle und ihrer berühmten Familie.

von Daniel Kaiser

Bei Saskia Fischer hängt eine blaue Star Trek-Uniform im Schrank. Die 55-Jährige outet sich im Podcast "Feel Hamburg" als Fan der Kult-Serie "Raumschiff Enterprise" und bekennt sich dazu, sogar eine Spock-Uniform inklusive der spitzen Ohren zu besitzen. Die habe sie auch schon bei Fantreffen getragen. "Das ist toll", schwärmt die Tochter der Schauspielerin Nicole Heesters. Ihr Traum ist es, bei Star Trek eine Rolle als außerirdische Lebensform zu bekommen. "Ich wäre gern mal ein Alien", lacht Fischer.

Frau Küppers aus der Serie "Großstadtrevier": Chefin ohne Vornamen

Einem Millionenpublikum ist sie bislang als Leiterin des Großstadtreviers "Frau Küppers" bekannt - die kühle, effiziente und trockene Chefin, deren Vorname unbekannt ist. "Es wabern Gerüchte, die aber alle falsch sind", lacht Saskia Fischer. Sie mag ihre Rolle, betont aber, dass sie selbst komplett anders sei: "Ich bin albern und trete in Fettnäpfchen; das gibt es bei der Küppers ja nicht."

Saskia Fischer ist die Tochter der bekannten Schauspielerin Nicole Heesters und die Enkelin der Legende Johannes Heesters. Sie hat sich allerdings dazu entschieden, unter dem Nachnamen ihres Vaters Karriere zu machen. "Ich wollte, dass ich die Rollen bekomme, weil ich den Beruf kann und nicht wegen des Namens. Tatsächlich gab es Fälle, in denen man mir mehr Geld geboten hat, wenn ich mit dem Namen Heesters auftrete."

Spross einer Schauspieler-Dynastie

Mit ihrer Mutter telefoniert Saskia Fischer immer noch jeden Tag. Sie beobachten gegenseitig ihre Arbeit und geben sich Feedback, kritisieren sich auch offen. "Wo, wenn nicht in der Familie kann man sich die Wahrheit sagen", fragt Fischer. "Die Berufsgeheimnisse meiner Mutter werden eins zu eins an mich weitergegeben." Die beiden standen auch schon im Großstadtrevier als Mutter und Tochter gemeinsam vor der Kamera. Interessanterweise nennt sie ihre Mutter Nicole beim Vornamen. "Als wir als Familie damals in Hotels unterwegs waren, schlugen das meine Eltern vor, denn, wenn es im Hotel gebrannt hätte, hätten alle Kinder nur 'Mama!' und 'Papa!' gerufen. Deshalb sollten wir sie Nicole und Pit rufen. Das hat uns eingeleuchtet, und dabei sind wir geblieben."

Jackpot "Großstadtrevier" - von Jan Fedder in die Serie geholt

Die Rolle im "Großstadtrevier", die sie schon seit 17 Jahren spielt, empfindet sie als großes Glück. Im Laufe der Zeit sei die Serie viel moderner geworden. "Wir haben einen guten Schritt ins Heute gemacht. Die Geschichten sind größer und tiefer geworden", sagt Saskia Fischer. Der verstorbene Schauspieler Jan Fedder sei immer noch am Set präsent. "Er ist Teil des Gemäuers", berichtet Fischer, die damals von Fedder in die Serie geholt wurde. "Ich hatte das große Glück, dass wir uns verstanden haben. Er konnte schon austeilen. Wenn man ihn nicht kannte, war das bestimmt irritierend. Ich konnte da schon die Ressentiments verstehen, die andere hatten."

Saskia Fischer ist ein Multitalent: Sie singt und tanzt, sie zeichnet und schreibt. Im Großstadtrevier kann sie immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen. "Es ist ein permanentes Brodeln", lacht die Schauspielerin. "Ich bitte immer mal um Traumsequenzen, um die Talente in meiner Rolle ausleben zu können." Im Podcast "Feel Hamburg" erzählt die sympathische Hamburgerin, wie sie im Eppendorf der 60er-Jahre aufgewachsen ist, als der Hamburger Stadtteil noch ein ganz anderes Viertel war, wie neuerdings zwei Katzen ihren Alltag auf den Kopf stellen und warum sie hofft, dass ihr eigener Sohn nicht auch Schauspieler wird.

