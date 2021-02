Fatih Akins neuer Film "Rheingold" handelt von Rapper Xatar Stand: 19.02.2021 12:34 Uhr Fatih Akins neuer Film "Rheingold" soll vom Rapper Xatar handeln. Akins Hamburger Firma Bombero international produziert das Gangster-Biopic, das mit 700.000 Euro von der Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein unterstützt wird. Beitrag anhören 1 Min

Produzent, Drehbuchautor und Regisseur Fatih Akin liefert das Drehbuch und inszeniert den Film "Rheingold" über Xatar, der mit bürgerlichen Namen Giwar Hajabi heißt. Xatar ist aus der deutschen Hip-Hop-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Akin erzählt nun dessen Geschichte - vom Knast bis zum erfolgreichen Musiker und Unternehmer - basierend auf Hajabis Biografie "Alles oder Nix" von 2015. Die Produktion wird von der Filmförderung Hamburg-Schleswig Holstein mit 700.000 Euro gefördert.

Fatih Akin verfilmt Xatars Biografie zum Film "Rheingold"

Das Gangster-Biopic soll nach Angaben der Filmförderung 145 Minuten lang und gut eine gute Woche lang in Hamburg gedreht werden. Dabei fungiert die Hanstestadt allerdings als die britische Hauptstadt London. Der Rapper Xatar hat bereits in mehreren Filmen mitgewirkt. Unter anderem in in Özgür Yildirims Gangster-Epos "Nur Gott kann mich richten" von 2018 und in "Familiye" von Kubilay Sarikaya, Sedat Kirtan und Erhan Emre. Letzterer gewann beim Filmfest Oldenburg 2017 den größten Preis des Festivals - den German Independence Award.

