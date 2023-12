Europäischer Filmpreis 2023: Fünf Spielfilme hoffen auf Trophäen Stand: 05.12.2023 16:34 Uhr Fünf Spielfilme konkurrieren um den Europäischen Filmpreis 2023, die Gala ist am Sonnabend in Berlin. Schauspielerin Sandra Hüller ist für zwei Rollen nominiert. Die Hamburgerin Leonie Benesch für ihre Rolle im Drama "Das Lehrerzimmer".

von Patricia Batlle

Am Sonnabend werden die Europäischen Filmpreise in Berlin verliehen. Sie zeichnen herausragende Werke des europäischen Kinos aus. Fünf davon konkurrieren in der Kategorie "Bester Europäischer Film". Dazu zählen das Drama "Fallende Blätter" des Finnen Aki Kaurismäki und gleich zwei Filme mit Sandra Hüller: "Anatomie eines Falls" von der Französin Justine Triet und die britisch-amerikanisch-polnische Koproduktion "The Zone of Interest" des Briten Jonathan Glazer. Außerdem das polnische Drama "Green Border" von Agnieszka Holland und das italienische Flüchtlingsdrama "Io Capitano" von Mateo Garrone. Sowohl Triet und Glazer sind in der Kategorie "Beste Regie" nominiert, ebenso wie die Polin Agnieszka Holland, Aki Kaurismäki und der Italiener Matteo Garrone.

Sandra Hüller zweifach nominiert für "Beste Europäische Schauspielerin"

Sandra Hüller darf für beide Rollen auf den Preis als Beste Europäische Schauspielerin hoffen. Hier sind auch die Hamburgerin Leonie Benesch ("Das Lehrerzimmer"), die Georgierin Eka Chavleishvili ("Blackbird Blackbird Blackberry") die Finnin Alma Pöysti ("Fallen Leaves"), und die Britin Mia McKenna-Bruce nominiert. Sie spielt im Regiedebüt von Molly Manning Walker "How to have sex" eine Jugendliche, die mit anderen Schulfreunden hofft, den besten Urlaub ihres Lebens zu haben. Der Film startet diese Woche im deutschen Kino. "Das Lehrerzimmer" wurde zum Großteil in Hamburg gedreht - und ist Deutschlands Hoffnung im Oscar-Rennen.

AUDIO: Sandra Hüller über ambige Frauenrollen , die sie bereichern (1 Min) Sandra Hüller über ambige Frauenrollen , die sie bereichern (1 Min)

Däne Mads Mikkelsen nominiert für "King's Land"

In der Kategorie Bester Europäischer Schauspieler hoffen Thomas Schubert für "Roter Himmel" von Christian Petzold, Jussi Vatanen für "Fallende Blätter", Christian Friedel für "The Zone of Interest" und Josh O'Connor fürs italienische Drama "La Chimera" von Alice Rohrwacher auf einen Preis. Auch der Däne Mads Mikkelsen ist hier nominiert. In der von der Moin Filmförderung geförderten Produktion "King's Land" spielt er einen Soldaten, der unfruchtbares Land in Dänemark in beackerbares Land umarbeiten will.

VIDEO: Filmstar Mads Mikkelsen auf dem roten Teppich beim Filmfest (2 Min)

"Maurice der Kater" nominiert als "Bester Europäischer Animationsfilm"

Fünf Filme konkurrieren in der Animationskategorie miteinander. Neben dem spanischen Film "Robot Dreams" von Pablo Berger und der italo-französischen Produktion "Chicken for Linda" - die beim Michel Filmfest Hamburg zu sehen war, gehört der in Hamburg koproduzierte und animiertedeutsch-britische Film "Maurice, der Kater" zu den Hoffnungsträgern.

Weitere Informationen 2 Min Hamburger Kinder-Film "Maurice - der Kater" feiert Premiere Die Produktion war aufwendig, für acht Sekunden Animations-Film brauchten die Macher eine ganze Woche. 2 Min

