Elton John wird nach Tourende "alle Fans sehr vermissen"

Musiker Elton John braucht nach eigenen Angaben selbst noch etwas Zeit, um das Ende seiner Abschiedstournee zu verarbeiten. Der 76-jährige Brite hatte am Wochenende in Stockholm das letzte Konzert seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour gegeben. "Samstagabend war magisch", hieß es am Montag in einem Post auf seiner Instagramseite: "Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich euch alle vermissen werde, und wie demütig mich eure Unterstützung gemacht hat - das wird für immer bei mir bleiben", schrieb John, der nun mehr Zeit mit seine Familie verbringen will. | Sendebezug: | 11.07.2023 12:30 | NDR 2