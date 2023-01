"Eisland": Komödie mit Axel Prahl in der ARD Mediathek Stand: 17.01.2023 11:03 Uhr Im Film "Eisland" mit Roland Kaiser und Pheline Roggan spielt Axel Prahl einen verwitweten Gefrierwarenhändler, dessen Leben in eine Schieflage gerät. Der Film steht in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Das Leben besteht für Marko vor allem aus Tiefkühlpizzen und Rückenschmerzen. Seit fast 30 Jahren schleppt der Witwer Gefrierware für die Firma "Eisland" an die Haustüren seiner vornehmlich älteren Kundschaft.

Als Marko krankheitsbedingt in Frührente muss, gerät sein Leben in Schieflage. Dabei hat Marko doch nur ein Ziel: Sein studierender Sohn soll es einmal besser haben. Anwalt oder Richter, das wäre was. Hauptsache nichts, wo man ein Namensschild tragen muss. Durch das Ableben einer Kundin eröffnet sich Marko unerwartet ein ganz neues Geschäftsmodell. Leider hat er die Rechnung ohne den neugierigen Nachbarn gemacht.

Als ihm dann auch noch sein eigener Sohn auf die Schliche kommt, droht Markos Kartenhaus einzustürzen. Da begegnet ihm an der Theke sein Idol Roland Kaiser.

Axel Prahl: Die Rolle wie auf den Leib geschnitten

Die Rolle des Marko scheint Axel Prahl wie auf den Leib geschnitten. Aus gutem Grund: "Es kamen ein paar gute Voraussetzungen zusammen", erzählt der Schauspieler. "Zunächst hatte ich den großen Vorteil, in meinen Jugendjahren in ähnlichen Berufen als Fahrer gejobbt zu haben. Insofern war mir die Thematik durchaus geläufig, ebenso wie das Klientel, das vornehmlich in dieser Arbeitswelt anzutreffen ist."

Lernen habe er allerdings müssen, bei den Dreharbeiten glaubwürdig einen Bandscheibenvorfall zu spielen. "Welche Ironie des Schicksals: Ein Jahr später hatte ich selbst erstmals 'Bandscheibe' - und weiß seitdem erst wirklich, was dieser arme Marko Schlimmes durchgemacht hat", lacht Prahl.

Roland Kaiser: "Die Rolle hat mich fasziniert"

Auch Roland Kaiser konnte sich gut in das Geschehen hineinversetzen: "Die Geschichte von Marko Wendrich ging mir deshalb nah, weil in meinem privaten Umfeld schon einige Menschen ihre persönliche Krise genutzt haben, um aus ihrem alltäglichen Trott auszubrechen", berichtet der Sänger. "Ich habe mich entschieden, im Film 'Eisland' mitzuwirken, weil mich die mir angebotene Rolle fasziniert hat."

Axel Prahl und Roland Kaiser verbindet auch privat eine Freundschaft, seitdem sie vor einigen Jahren im Münster-Tatort zusammen vor der Kamera standen. "Es hat mir wieder viel Freude gemacht, mit Axel Prahl vor der Kamera zu stehen und erneut festzustellen, was für ein großartiger Schauspieler er ist", sagt Kaiser.

Stab und Besetzung von "Eisland" Marko Wendrichs: Axel Prahl

Steffen Wendrichs: Merlin Rose

Charlotte Horn: Christine Schorn

Ingeborg Meuer: Inge Maux

Roland Kaiser: Roland Kaiser

Rudolf Staar: Jan Henrik Stahlberg

Physiotherapeutin Verena: Pheline Roggan

Buch: Maximilian Kaufmann

Regie: Ute Wieland

